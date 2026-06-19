Pragmata-Update bringt Scribble Suit zurück und macht Stand or Die leichter

Capcom schiebt Pragmata mit einem frischen Update nach und trifft damit gleich zwei wunde Punkte der Community: ein heiß gewünschter Skin aus der Demo feiert sein Comeback im Hauptspiel, und eine besonders zähe Trainingsmission wird spürbar entschärft. Der Patch steht ab sofort auf allen Plattformen zum Download bereit.

Nach dem langen Warten auf den Release hat sich Pragmata für viele als echter Volltreffer entpuppt. Das Duo aus Astronaut Hugh Williams und Androidin Diana, die Mondkulisse und der eigenwillige Gameplay-Mix kamen gut an. Umso konsequenter wirkt es, dass Capcom nun mit kleineren, aber gezielten Anpassungen weiter nachpoliert.

Scribble Suit kommt als freischaltbarer Skin

Welcher neue Skin ist jetzt in Pragmata verfügbar? Das Highlight des Updates ist der Scribble Suit für Hugh. Wer die kostenlose Sketchbook-Demo gespielt hat, dürfte das Outfit sofort wiedererkennen, denn dort tauchte es bereits als charmantes Detail auf.

Das Anzug-Design stammt im Spiel direkt von Diana, die Hughs wuchtigen Raumanzug kurzerhand mit eigenen Kritzeleien verziert. Was in der Demo noch wie ein nettes Easter Egg wirkte, ist nun ein vollwertiger, freischaltbarer Skin, der im Hauptspiel ganz normal ausgerüstet werden kann.

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Für viele ist das genau die Art von kosmetischem Extra, die zum Ton von Pragmata passt: Es nimmt die ernste Sci-Fi-Stimmung nicht komplett raus, zeigt aber die Bindung zwischen den beiden Hauptfiguren auf eine sehr persönliche Weise.

Trainingssimulation Stand or Die wird einfacher

Welche Mission wurde durch das Update entschärft? Capcom hat sich außerdem einer der häufigsten Frustquellen seit dem Release im April angenommen: der Trainingssimulation Stand or Die. Die Mission galt als ungewöhnlich knackig und brachte nicht wenige an ihre Grenzen.

Mit dem neuen Patch wurde der Schwierigkeitsgrad spürbar gesenkt. Capcom reagiert damit klar auf das Feedback der Community, ohne gleich das komplette Balancing des Spiels auf links zu drehen. Wer bisher an Stand or Die festhing, sollte der Trainingssequenz jetzt definitiv noch einmal eine Chance geben.

Gerade bei einem Spiel, das an vielen Stellen von Timing, Übersicht und Systemverständnis lebt, kann so eine Anpassung viel ausmachen: weniger Wiederholungen, weniger Reibung und mehr Fokus auf das, was Pragmata am besten kann, nämlich seine ungewöhnlichen Kämpfe und Ideen auszuspielen.

Musikvideo, Demo und Ausblick auf die Zukunft

Was hat Capcom parallel zum Patch noch veröffentlicht? Passend zum Update ist außerdem ein offizielles Musikvideo zum Song Memories Are You erschienen. Es setzt stark auf die emotionale Verbindung von Hugh und Diana und unterstreicht die melancholische Endzeit-Stimmung auf der Forschungsstation.

Auch der Blick nach vorn wird spannender: Director Yonghee Cho hatte bereits angedeutet, dass er es lieben würde, eine Fortsetzung zu machen. Und in einer jüngsten Fragerunde rund um die Geschäftszahlen ließ Capcom durchblicken, dass man auf dem starken Start von Pragmata aufbauen und die Möglichkeit prüfe, das Ganze zu einer Serie auszubauen. Ein Pragmata 2 klingt damit zumindest nicht unrealistisch.

Wenn ihr Pragmata bisher verpasst habt, könnt ihr weiterhin die kostenlose Sketchbook-Demo ausprobieren. Das Hauptspiel ist seit dem 17. April 2026 für PS5, Xbox Series, Switch 2 und PC erhältlich.

Wie findet ihr den Scribble Suit und hattet ihr ebenfalls Probleme mit Stand or Die, oder war euch die Mission schon vorher zu leicht? Schreibt es gern in die Kommentare.