Xbox Game Pass im August 2026 – alle bestätigten Day-One-Spiele im Überblick

Der Xbox Game Pass startet mit einem ungewöhnlichen Neuzugang in den August 2026. Seit dem 4. August 2026 ist Beast of Reincarnation direkt zum Release über Microsofts Spieleabo verfügbar. Hinter dem düsteren Action-RPG steht Game Freak, das japanische Studio, das vor allem als langjähriger Entwickler der Pokémon-Reihe bekannt ist.
Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass können das Abenteuer auf Xbox Series X|S und PC spielen. Zusätzlich lässt sich Beast of Reincarnation in unterstützten Regionen über Xbox Cloud Gaming streamen. Für den Premium-Tarif ist der Day-One-Titel derzeit nicht freigeschaltet.
Ein ungewöhnlicher Ausflug für Game Freak
Was erwartet euch in Beast of Reincarnation? Das Action-RPG führt in ein postapokalyptisches Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen die ausgestoßene Emma und ihr treuer Hund Koo, die gemeinsam durch eine von Verderbnis, gefährlichen Wäldern und monströsen Kreaturen gezeichnete Welt reisen.
Spielerisch verbindet Game Freak Echtzeitkämpfe mit kommandoorientierten RPG-Elementen. Während Emma mit ihrem Schwert angreift, pariert und verschiedene Fähigkeiten einsetzt, erhält Koo taktische Befehle. Individuelle Fertigkeitsbäume, Ausrüstung und Geistersteine sollen unterschiedliche Spielweisen ermöglichen, darunter offensive, defensive und auf Distanz ausgelegte Ansätze.
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Das Projekt wurde ursprünglich 2023 unter dem Arbeitstitel Project Bloom angekündigt. Eine ausführlichere Vorstellung als Beast of Reincarnation folgte beim Xbox Games Showcase im Juni 2025. Nach dem Verkauf von Private Division wechselten die Veröffentlichungsrechte schließlich zu Fictions, einem 2025 von ehemaligen Mitarbeitern von Annapurna Interactive gegründeten Publisher.
Der bestätigte Game-Pass-Fahrplan
Welche weiteren Spiele kommen in den Xbox Game Pass? Beast of Reincarnation ist der erste vollständig neue Game-Pass-Titel im August 2026. Zeitgleich wurde Heretic + Hexen in den Premium-Tarif aufgenommen, nachdem die Neuauflage des klassischen Dark-Fantasy-Shooter-Doppelpacks bereits seit August 2025 in den höheren Abostufen angeboten wird.
|Datum
|Spiel
|Tarife
|Plattformen und Hinweise
|4. August 2026
|Beast of Reincarnation
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|4. August 2026
|Heretic + Hexen
|Premium
|Cloud, Konsole, Handheld und PC
|13. August 2026
|Sandustry
|Ultimate, PC Game Pass
|PC, Game Preview und Day-One-Release
|14. August 2026
|Grave Seasons
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|27. August 2026
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|29. September 2026
|Minecraft Dungeons 2
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|6. Oktober 2026
|Gears of War: E-Day
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|8. Oktober 2026
|Forever Ago
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|13. Oktober 2026
|Valor Mortis
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, nach Verschiebung vom 25. September 2026
|18. Februar 2027
|Persona 4 Revival
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
|23. Februar 2027
|Fable
|Ultimate, PC Game Pass
|Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release
Die vollständige erste August-Welle steht noch aus. Microsoft dürfte neben den bereits angekündigten Day-One-Veröffentlichungen weitere Titel für die unterschiedlichen Game-Pass-Tarife bestätigen.
Positive Kritiken mit sichtbaren Schwächen
Wie fällt die erste Resonanz auf Beast of Reincarnation aus? Die bisherigen Kritiken zeichnen ein überwiegend positives, aber nicht uneingeschränkt begeistertes Bild. Bei OpenCritic erreicht das Action-RPG derzeit eine Durchschnittswertung von 76 Punkten, basierend auf 46 Rezensionen. Die Empfehlungsrate liegt bei 63 Prozent.
Gelobt werden vor allem das auf Paraden ausgerichtete Kampfsystem, die flexiblen Fortschrittsmöglichkeiten, die auffällige Art Direction und einige einprägsame Bosskämpfe. Auch die Beziehung zwischen Emma und Koo gehört für viele Tester zu den stärkeren Elementen des Abenteuers.
Kritik gibt es dagegen für wiederkehrende Begegnungen, ähnliche Umgebungen und eingeschränkte Erkundungsmöglichkeiten. Hinzu kommen eine stellenweise unausgeglichene Handlung sowie technische Probleme bei Performance, Kamera und Kollisionserkennung. Damit liefert Game Freak einen interessanten Ausflug abseits von Pokémon, der jedoch nicht alle seine vielversprechenden Ideen konsequent ausnutzt.
Werdet ihr Beast of Reincarnation über den Xbox Game Pass ausprobieren, oder sprechen euch die weiteren angekündigten Day-One-Titel stärker an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.