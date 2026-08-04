Xbox Game Pass im August 2026 – alle bestätigten Day-One-Spiele im Überblick

Der Xbox Game Pass startet mit einem ungewöhnlichen Neuzugang in den August 2026. Seit dem 4. August 2026 ist Beast of Reincarnation direkt zum Release über Microsofts Spieleabo verfügbar. Hinter dem düsteren Action-RPG steht Game Freak, das japanische Studio, das vor allem als langjähriger Entwickler der Pokémon-Reihe bekannt ist.

Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass können das Abenteuer auf Xbox Series X|S und PC spielen. Zusätzlich lässt sich Beast of Reincarnation in unterstützten Regionen über Xbox Cloud Gaming streamen. Für den Premium-Tarif ist der Day-One-Titel derzeit nicht freigeschaltet.

Ein ungewöhnlicher Ausflug für Game Freak

Was erwartet euch in Beast of Reincarnation? Das Action-RPG führt in ein postapokalyptisches Japan des Jahres 4026. Im Mittelpunkt stehen die ausgestoßene Emma und ihr treuer Hund Koo, die gemeinsam durch eine von Verderbnis, gefährlichen Wäldern und monströsen Kreaturen gezeichnete Welt reisen.

Spielerisch verbindet Game Freak Echtzeitkämpfe mit kommandoorientierten RPG-Elementen. Während Emma mit ihrem Schwert angreift, pariert und verschiedene Fähigkeiten einsetzt, erhält Koo taktische Befehle. Individuelle Fertigkeitsbäume, Ausrüstung und Geistersteine sollen unterschiedliche Spielweisen ermöglichen, darunter offensive, defensive und auf Distanz ausgelegte Ansätze.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Projekt wurde ursprünglich 2023 unter dem Arbeitstitel Project Bloom angekündigt. Eine ausführlichere Vorstellung als Beast of Reincarnation folgte beim Xbox Games Showcase im Juni 2025. Nach dem Verkauf von Private Division wechselten die Veröffentlichungsrechte schließlich zu Fictions, einem 2025 von ehemaligen Mitarbeitern von Annapurna Interactive gegründeten Publisher.

Der bestätigte Game-Pass-Fahrplan

Welche weiteren Spiele kommen in den Xbox Game Pass? Beast of Reincarnation ist der erste vollständig neue Game-Pass-Titel im August 2026. Zeitgleich wurde Heretic + Hexen in den Premium-Tarif aufgenommen, nachdem die Neuauflage des klassischen Dark-Fantasy-Shooter-Doppelpacks bereits seit August 2025 in den höheren Abostufen angeboten wird.

Datum Spiel Tarife Plattformen und Hinweise 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 4. August 2026 Heretic + Hexen Premium Cloud, Konsole, Handheld und PC 13. August 2026 Sandustry Ultimate, PC Game Pass PC, Game Preview und Day-One-Release 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 13. Oktober 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, nach Verschiebung vom 25. September 2026 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Game Pass Cloud, PC, Xbox Series X|S, Day-One-Release

Die vollständige erste August-Welle steht noch aus. Microsoft dürfte neben den bereits angekündigten Day-One-Veröffentlichungen weitere Titel für die unterschiedlichen Game-Pass-Tarife bestätigen.

Positive Kritiken mit sichtbaren Schwächen

Wie fällt die erste Resonanz auf Beast of Reincarnation aus? Die bisherigen Kritiken zeichnen ein überwiegend positives, aber nicht uneingeschränkt begeistertes Bild. Bei OpenCritic erreicht das Action-RPG derzeit eine Durchschnittswertung von 76 Punkten, basierend auf 46 Rezensionen. Die Empfehlungsrate liegt bei 63 Prozent.

Gelobt werden vor allem das auf Paraden ausgerichtete Kampfsystem, die flexiblen Fortschrittsmöglichkeiten, die auffällige Art Direction und einige einprägsame Bosskämpfe. Auch die Beziehung zwischen Emma und Koo gehört für viele Tester zu den stärkeren Elementen des Abenteuers.

Kritik gibt es dagegen für wiederkehrende Begegnungen, ähnliche Umgebungen und eingeschränkte Erkundungsmöglichkeiten. Hinzu kommen eine stellenweise unausgeglichene Handlung sowie technische Probleme bei Performance, Kamera und Kollisionserkennung. Damit liefert Game Freak einen interessanten Ausflug abseits von Pokémon, der jedoch nicht alle seine vielversprechenden Ideen konsequent ausnutzt.

Werdet ihr Beast of Reincarnation über den Xbox Game Pass ausprobieren, oder sprechen euch die weiteren angekündigten Day-One-Titel stärker an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.