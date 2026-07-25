Xbox Game Pass – Celeste und 7 weitere Spiele verlassen das Abo am 31. Juli 2026

Xbox Game Pass verliert zum Monatsende einen echten Fan-Liebling: Am 31. Juli 2026 verschwindet Celeste aus dem Abo. Der gefeierte Precision-Plattformer gilt für viele als eines der besten Spiele der letzten Dekade und ist aktuell noch auf Konsole, PC und via Cloud im Game Pass spielbar.

Wie üblich rotieren die Inhalte im Abo regelmäßig. Auch wenn Microsoft unterm Strich meist mehr neue Titel hinzufügt als entfernt, trifft es besonders dann, wenn ausgerechnet ein hoch bewertetes Highlight die Bibliothek verlässt.

Celeste verschwindet aus dem Abo

Welches Spiel verlässt den Xbox Game Pass am 31. Juli 2026? Mit Celeste trifft es ein 2018 erschienenes, knallhartes, aber fair designtes Plattformspiel, das sich seinen Ruf durch präzises Leveldesign, hohe Herausforderung und ein starkes Gesamtpaket verdient hat.

Wer Celeste noch nicht gespielt hat, sollte die verbleibenden Tage nutzen. Das Spiel ist bekannt für seine extrem anspruchsvollen Passagen, bleibt dabei aber motivierend, weil jeder Fortschritt spürbar belohnt wird. Dazu kommen eine stimmige Pixel-Optik, eine starke Atmosphäre und ein Soundtrack, der vielen im Gedächtnis geblieben ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gerade für alle, die sich gern in knackige Jump-and-Run-Herausforderungen verbeißen, ist das ein letzter, sehr guter Zeitpunkt, zumindest die Hauptkampagne mitzunehmen, bevor der Titel aus dem Abo fliegt.

Diese weiteren Spiele gehen am 31. Juli 2026

Welche Spiele verlassen neben Celeste den Xbox Game Pass am 31. Juli 2026? Am selben Tag werden weitere Titel aus dem Angebot entfernt. Wenn du deine To-play-Liste noch schnell abarbeiten willst, lohnt sich ein Blick auf die komplette Abgangs-Liste:

Back to the Dawn

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Besonders auffällig ist Crusader Kings 3: Das Strategiespiel mit Rollenspiel-Elementen kann dich problemlos Dutzende Stunden beschäftigen. Wer es bisher nur mal ausprobieren wollte, bekommt jetzt die klassische Chance: kurz antesten, entscheiden, ob es hängen bleibt.

Deutlich schneller durchzuspielen ist dagegen My Friendly Neighborhood. Das Spiel verbindet Survival-Horror-Ideen mit einer bewusst schrägen Prämisse und eignet sich deshalb gut, um noch vor dem Stichtag die Credits zu sehen.

So nutzt du die letzten Tage sinnvoll

Wie holst du vor dem 31. Juli 2026 noch das meiste aus dem Game Pass heraus? Wenn du Celeste noch nicht kennst, ist das der naheliegendste Kandidat für eine kurzfristige Session, weil du sehr schnell merkst, ob dich das Gameplay packt. Selbst kurze Spielzeiten fühlen sich hier oft nach echtem Fortschritt an.

Wenn du eher Lust auf etwas Größeres hast, kann sich ein schneller Einstieg in Crusader Kings 3 lohnen, selbst wenn du es bis Ende Juli nicht komplett schaffst. Für kürzere Abende sind wiederum My Friendly Neighborhood oder auch Rain World interessante Optionen, je nachdem, ob du es eher gruselig oder eher experimentell magst.

Welche der Abgänge trifft dich am meisten, und schaffst du Celeste noch vor dem 31. Juli 2026? Schreib es gern in die Kommentare.