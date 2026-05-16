Nintendo meldet neues Touchscreen-Patent an, Patentamt lehnt erneut ab

Nintendo treibt seinen Patentkurs im Umfeld der laufenden Auseinandersetzung mit Palworld-Entwickler Pocketpair weiter voran. Eine neue Patentanmeldung mit Touchscreen-Fokus könnte dabei vor allem für eine mögliche Mobile-Umsetzung von Palworld interessant werden, auch wenn das Vorhaben zuletzt erneut Gegenwind vom japanischen Patentamt bekommen hat.

Im Kern geht es um ein Patent aus derselben Patentfamilie, die auch in der seit September 2024 laufenden Patentklage von Nintendo und The Pokémon Company eine Rolle spielt. Dort steht der Vorwurf im Raum, Palworld verletze mehrere gemeinsam gehaltene Patente, die Gameplay-Systeme rund um Kreaturenfang und den Wechsel zwischen Reit- oder Begleitoptionen abdecken.

Die neue Touchscreen-Patentanmeldung im Überblick

Worum geht es bei der Patentanmeldung 2026-019762? Die Anmeldung beschreibt ein monsterfang-typisches Spielsystem, das speziell auf Touchscreen-Eingaben zugeschnitten ist. Bewegungen sollen über Berührung gesteuert werden, während Fang-Items sowohl außerhalb als auch innerhalb von Kämpfen eingesetzt werden können.

Ein zentraler Bestandteil ist außerdem eine Erfolg-oder-Misserfolg-Prüfung, die entscheidet, ob eine Kreatur nach dem Einsatz eines Fang-Items tatsächlich in den Besitz des Spielers übergeht. Genau diese Kombination aus Touch-Steuerung, Fang-Items im Feld und einer anschließenden Fang-Abfrage ist der Dreh- und Angelpunkt des Dokuments.

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Aus juristischer Sicht wäre das Patent vor allem dann brisant, wenn Nintendo es in einer breiteren Auslegung gegen andere Spiele oder kommende Versionen bestehender Titel in Stellung bringen könnte. In der aktuellen Diskussion wird dabei unter anderem eine mobile Fassung von Palworld genannt, die in der Branche bereits erwartet wird.

Patentamt bremst Nintendo erneut aus

Warum wurde das Patent bislang nicht genehmigt? Das japanische Patentamt hat die Ansprüche der Anmeldung jüngst erneut zurückgewiesen, obwohl Nintendo den Antrag bereits im Februar 2026 überarbeitet hatte. Der Prüfer sieht offenbar keinen ausreichenden erfinderischen Schritt.

Die Begründung läuft darauf hinaus, dass die Kernelemente als naheliegende Kombination bereits bekannter Konzepte gewertet werden. Touchscreen-Steuerung, Fang-Items außerhalb von Kämpfen und eine simple Erfolgsprüfung gelten demnach nicht als neuartige Idee, sondern als erwartbare Mischung aus etablierten Gameplay-Bausteinen.

Nintendo könnte die Anmeldung erneut anpassen. Ein ähnliches Muster gab es bereits in derselben Patentfamilie: Ein weiteres creature-capture-nahes Patent wurde Ende 2025 wegen fehlender Originalität abgelehnt, später aber in einer enger gefassten Version im Februar 2026 doch noch durchgebracht.

Auswirkungen auf Palworld und die laufende Klage

Welche Rolle könnte das Patent im Palworld-Verfahren spielen? Sollte Nintendo die Touchscreen-Anmeldung doch noch durchbekommen, könnte das den Handlungsspielraum für zusätzliche Vorwürfe erweitern, insbesondere mit Blick auf eine mobile Umsetzung. Ob Nintendo diesen Schritt tatsächlich geht, bleibt offen, würde aber zum bisherigen Kurs passen.

Die Klage selbst ist weiterhin aktiv. Pocketpair hat bereits im Rahmen eines Updates zur Jahresmitte 2025 Änderungen an Palworld vorgenommen, um auf die rechtlichen Vorwürfe zu reagieren. Trotzdem ist bisher nicht erkennbar, dass beide Seiten einer Einigung deutlich nähergekommen sind.

Gleichzeitig könnten zusätzliche Patentaktivitäten die gerichtliche Bewertung weiter in die Länge ziehen, vor allem wenn neue oder geänderte Schutzrechte inhaltlich an den Streitstoff angelehnt werden. Für Fans bedeutet das vorerst: Die juristische Hängepartie bleibt ein Thema, das Palworld auch abseits von Updates und Content-Plänen begleitet.

Wie seht ihr das: Sind solche Patentanmeldungen für euch legitimer Schutz von Gameplay-Ideen oder eher ein Versuch, Konkurrenz über Rechtswege auszubremsen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.