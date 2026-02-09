GTA 6 – HowLongToBeat Eintrag mit 73 Prozent wirft Fragen auf

Ein angebliches erstes Spielerlebnis zu Grand Theft Auto VI sorgt gerade für hochgezogene Augenbrauen in der Community. Auf HowLongToBeat ist nämlich ein früher Eintrag aufgetaucht, der dem Spiel eine Bewertung von 73 Prozent gibt. Klingt erstmal solide, aber je länger man darüber nachdenkt, desto merkwürdiger wirkt die Sache.

Denn Grand Theft Auto VI ist offiziell noch gar nicht erschienen, und trotzdem steht da schon ein Wert, der wie ein fertiges Urteil aussieht. Genau dieser Widerspruch befeuert jetzt Diskussionen: Ist diese Bewertung überraschend ehrlich oder eher viel zu freundlich für einen Titel, der mutmaßlich noch nicht im finalen Zustand ist?

Ein mysteriöser Eintrag sorgt für Spekulationen

Woher kommt die 73-Prozent-Bewertung zu Grand Theft Auto VI? Laut dem Eintrag auf HowLongToBeat hat eine unbekannte Person das Spiel bereits gespielt und direkt bewertet. Wer dahintersteckt und wie dieser Zugang zustande kam, ist nicht klar, und genau das macht die Zahl so brisant.

Interessant ist dabei weniger, dass 73 Prozent keine Katastrophe sind, sondern dass der Wert überhaupt existiert. Bei einem Projekt dieser Größenordnung erwartet man normalerweise, dass unfertige Versionen entweder gar nicht bewertet werden oder deutlich stärker auseinanderfallen, je nachdem, wie stabil der Build ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hinzu kommt ein inhaltlicher Punkt: 73 Prozent wirken wie eine Bewertung für ein Spiel, das man komplett gespielt und eingeordnet hat. Bei einer Vorabversion wäre eher zu erwarten, dass technische Unsauberkeiten das Urteil stärker drücken oder dass jemand bewusst keine „echte“ Wertung abgibt.

Warum 73 Prozent sogar zu hoch wirken könnten

Warum wirkt eine gute Wertung für eine unfertige Version so ungewöhnlich? Der Gedanke dahinter ist simpel: In einem Entwicklungsstadium vor Release rechnet man eher mit Bugs, Glitches und unfertigen Systemen. Gerade weil Rockstar in Trailern und offiziellen Ausschnitten traditionell nur die polierte Seite zeigt, liegt der Verdacht nahe, dass im Hintergrund noch ordentlich Baustelle ist.

Bislang haben die gezeigten Eindrücke vor allem eines geliefert: Stimmung, Optik und inszenierte Szenen. Vieles waren Kamerafahrten über die Welt und Cutscenes, aber eben kein längerer, roher Gameplay-Abschnitt, der zeigt, wie Missionen, KI, Gunplay, Driving-Handling und Systemtiefe im Alltag tatsächlich zusammenspielen.

Wenn dann jemand heimlich eine frühe Version spielt und bei 73 Prozent landet, wirkt das auf manche fast „zu normal“. Ein unfertiger Build, der trotzdem schon wie ein rundes Gesamtpaket bewertet wird, passt für viele nicht ganz ins Bild.

Release-Termin, Marketing und die Trailer-Frage

Wann erscheint Grand Theft Auto VI offiziell? Der aktuelle Stand: Grand Theft Auto VI soll am 19. November 2026 erscheinen. Take-Two Interactive hat diesen Termin zuletzt im Rahmen eines Earnings-Calls erneut bekräftigt und gleichzeitig Rockstars Arbeit gelobt.

Wann startet die große Marketingphase? Laut den bisherigen Aussagen soll das Marketing im Sommer 2026 anlaufen. Das heizt natürlich auch die Trailer-Spekulation an, denn wenn die Kampagne im Sommer startet, wirkt ein weiterer Trailer im späten Frühling realistisch, also etwa im Mai oder Juni 2026.

Genau dann dürfte sich auch zeigen, wie viel Substanz hinter den bisherigen Eindrücken steckt. Mehr echtes Gameplay würde automatisch helfen, solche frühen Bewertungen einzuordnen, egal ob sie echt, aus dem Kontext gerissen oder schlicht irreführend sind.

Die naheliegenden Erklärungen für das seltsame Urteil

Welche Gründe könnte es für die auffällig freundliche Wertung geben? Rund um den Eintrag kursieren verschiedene Deutungen, die sich in der Community gerade festbeißen:

Die Person hatte Zugriff auf eine Version, die bereits deutlich stabiler ist, als viele erwarten.

Die Bewertung ist eher emotional als analytisch entstanden, weil der frühe Zugang selbst schon ein besonderes Erlebnis war.

Es könnte sich um eine spezielle, kontrollierte Vorab-Session handeln, die typische Problemstellen gar nicht zeigt.

In der Diskussion taucht auch die Spekulation auf, dass es sich um das terminally-ill Kind handeln könnte, mit dem Rockstar vor Release in Kontakt gewesen sein soll.

Gerade der letzte Punkt würde erklären, warum jemand trotz möglicher Ecken und Kanten nicht gnadenlos urteilt. Wenn du eine einmalige Chance bekommst, ein gigantisches Spiel deutlich vor allen anderen zu sehen, ist die Hemmschwelle größer, direkt mit der harten Kritikerbrille draufzuschauen.

Und trotzdem bleibt die zentrale Frage bestehen: Wenn es wirklich reine Dankbarkeit wäre, warum dann „nur“ 73 Prozent und nicht gleich deutlich höher? Genau diese Mischung aus freundlich, aber nicht euphorisch, macht den Eintrag für viele so schwer einzuordnen.

Wie seht ihr das: Wirkt eine 73-Prozent-Wertung für Grand Theft Auto VI vor Release plausibel, oder riecht das für euch nach einem Eintrag, der mehr Fragen aufwirft als beantwortet? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.