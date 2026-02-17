GTA 6 – Fans spekulieren über Mai 2026 als Termin für Pre-Orders und Infos

GTA 6 bleibt eines der größten Fragezeichen im Gamingjahr 2026. Obwohl weiterhin ein Release am 19. November 2026 im Raum steht, hält sich Rockstar Games mit handfesten Details auffällig zurück. Abseits der bisher veröffentlichten zwei Trailer gibt es weiterhin keine offiziellen Infos zu Gameplay-Systemen, Nutzeroberfläche oder dem Start der Vorbestellungen.

Genau deshalb klammern sich Fans aktuell an ein Datum, das in den vergangenen Tagen immer öfter auftaucht: 5. Mai 2026. In der Community wird spekuliert, dass Rockstar an diesem Dienstag entweder neue Infos oder gleich den Start der Pre-Orders ankündigen könnte.

Warum der 5. Mai plötzlich so wichtig wirkt

Warum rechnen Fans ausgerechnet mit einem Dienstag? Ein oft genanntes Argument ist Rockstars Vorliebe für dienstags platzierte Ankündigungen. Der 5. Mai 2026 ist ein Dienstag und liegt zudem zeitlich nahe an einem wichtigen Termin für den Publisher Take-Two Interactive: einem anstehenden Earnings Call.

Ein ähnliches Muster, so die Beobachtung einiger Fans, gab es bereits im Vorjahr. Trailer 2 erschien am 6. Mai 2025, ebenfalls an einem Dienstag und kurz vor einem Earnings Call. Die Schlussfolgerung: Wenn Rockstar erneut ein großes Update plant, könnte es wieder in dieses Zeitfenster fallen.

Zusätzlich passt der 5. Mai in die typische Vorbestell-Logik großer AAA-Releases. Würde Rockstar etwa sechs Monate vor dem angepeilten Launch am 19. November 2026 die Vorbestellungen starten, landet man rechnerisch ziemlich genau im Mai.

Der wahrscheinliche Fahrplan für Marketing und Pre-Orders

Wann könnte die Marketing-Offensive für GTA 6 richtig losgehen? Take-Two hat bereits angedeutet, dass das Marketing in den kommenden Monaten anziehen soll. Und wenn eine Kampagne größer wird, gehören Pre-Orders fast immer dazu, inklusive Editionen, Boni und Store-Promos.

In der Community wird daher ein Szenario diskutiert, bei dem Mai als Kick-off dient und der eigentliche Marketinglauf dann ab Juni ins Rollen kommt. Dafür spricht auch eine gängige Branchenlogik: Der Übergang von Mai zu Juni wird häufig als Startschuss für die Sommerphase betrachtet, in der dann Trailer, Hands-on-Berichte und große Showcase-Momente den Ton angeben.

Besonders naheliegend ist in diesem Kontext auch eine Bühne wie das Summer Game Fest, das traditionell Anfang Juni stattfindet. Ein Reveal im Mai könnte die Vorbestellungen anwerfen und im Juni würde die breite Werbewelle folgen.

Trailer-3-Theorien und die Sache mit den 177 Tagen

Welche Theorie treibt gerade die Spekulationen an? Neben dem fixen Fokus auf den 5. Mai kursiert erneut eine Zähl-Theorie, die sich Fans aus früheren Rockstar-Releases herleiten. Im Zentrum steht die sogenannte 177-Tage-Theorie: Bei Red Dead Redemption 2 lagen angeblich 177 Tage zwischen dem dritten Trailer und dem Release.

Übertragen auf GTA 6 würde das bedeuten: Wenn Rockstar den Release am 19. November 2026 hält, könnte ein finaler Trailer rund 177 Tage vorher erscheinen, was rechnerisch auf den 26. Mai 2026 hinausläuft. Unabhängig davon, ob diese Zahl am Ende wirklich belastbar ist, landet auch diese Idee wieder im Mai und damit in der Nähe des Earnings-Call-Zeitfensters.

Unterm Strich kreist vieles um dieselbe Erwartung: Erst ein paar Monate Funkstille, dann ein größerer Informationsschub rund um Mai, mit der Chance auf Trailer 3, Pre-Orders oder beides.

Was Fans jetzt realistischerweise erwarten können

Worauf warten wir bei GTA 6 eigentlich am dringendsten? Trotz der Trailer fehlt weiterhin genau das Material, das viele am meisten interessiert: echtes, ungeschöntes Gameplay mit klarer HUD-Ansicht, Infos zu Kampfsystem, Steuerung, Menüs und den grundlegenden Spielschleifen. Trailer 2 enthielt zwar Gameplay-Anteile, setzte diese aber sehr cineastisch in Szene.

Ein möglicher Mai-Termin wäre deshalb nicht nur für Vorbestellungen relevant, sondern auch für den nächsten großen Info-Drop insgesamt. Denkbar wären etwa ein neuer Trailer, ein kurzes Gameplay-Segment, offizielle Details zu Editionen oder ein fester Startschuss für die Marketingphase über den Sommer hinweg.

Was meint ihr: Tippt ihr eher auf den 5. Mai 2026 als Pre-Order-Start, auf den 26. Mai 2026 im Sinne der 177-Tage-Theorie, oder rechnet ihr damit, dass Rockstar komplett andere Wege geht? Schreibt es gern in die Kommentare.