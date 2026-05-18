GTA 6-Release am 19. November 2026 – Take-Two-CEO bekräftigt Termin

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist einmal mehr Thema, weil Take-Two-CEO Strauss Zelnick den Termin erneut bekräftigt hat. Normalerweise wäre eine weitere Bestätigung kein großes Ding, aber bei dem wohl meistdiskutierten Spiel dieser Generation reicht schon ein Satz vom Chef, um die Community wieder in Alarmbereitschaft zu versetzen. Aktuell gilt weiterhin: Grand Theft Auto 6 soll am 19. November 2026 erscheinen.

Interessant ist dabei vor allem der Kontext: Das Spiel war ursprünglich für 2025 geplant, wurde dann auf Mai 2026 verschoben und schließlich im November 2025 erneut nach hinten verlegt. Seitdem steht der 19. November 2026 als Zielmarke im Raum und genau an der rüttelt Zelnick jetzt erneut nicht.

Der aktuelle Zeitplan für Grand Theft Auto 6

Wann erscheint Grand Theft Auto 6 laut Take-Two? Laut Strauss Zelnick ist der Release fest auf den 19. November 2026 gesetzt und er formuliert das auffällig selbstbewusst. In einem Gespräch mit David Senra sagte Zelnick sinngemäß, er wisse genau, wann das Spiel erscheint: am 19. November.

Auch die bisherige Verschiebung ordnete er relativ nüchtern ein. Auf die Frage, wie oft der Termin nach hinten gerutscht sei, erklärte er, man liege ungefähr 18 Monate hinter dem ursprünglich anvisierten Datum. Damit versucht Take-Two offenbar, das Bild zu zeichnen, dass der Zeitverlust überschaubar bleibt, auch wenn sich die Wartezeit für viele Fans deutlich länger anfühlt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Station Release-Ziel Ursprüngliche Planung 2025 Erste große Verschiebung Mai 2026 Weitere Verzögerung (bekannt geworden im November 2025) 19. November 2026

Schon im April 2026 hatte Zelnick beim iicon-Event für Branchenverantwortliche scherzhaft angedeutet, dass am 19. November viele Leute krankfeiern würden. Jetzt legt er nach und wirkt dabei noch entschlossener, was die Terminansage angeht.

Warum GTA für Take-Two mehr als nur ein Spiel ist

Wie ordnet Take-Two den Wert der Marke GTA ein? Zelnick ging im Gespräch auch auf die Größe der Marke ein und bezeichnete Grand Theft Auto inhaltlich als Kandidat für die wertvollste Entertainment-IP überhaupt. Er schränkte zwar ein, dass es auf die Zählweise ankomme, etwa wenn man alle Ableger und Umsätze anderer Reihen zusammenrechnet, blieb aber bei der Kernaussage: Viele würden GTA für die wertvollste Unterhaltungsmarke halten, die je geschaffen wurde.

Ich denke ja, aber es hängt davon ab, wie man zählt. Wenn man jedes Mario Kart, Call of Duty und einige andere zusammenzählt, ist es nicht ganz eindeutig. Aber beim Wert der IP glauben die meisten, dass es die wertvollste Entertainment-IP ist, die je geschaffen wurde.

Das ist nicht nur Marketinggerede, sondern erklärt auch, warum Take-Two bei Terminen, Qualitätssicherung und öffentlicher Kommunikation besonders vorsichtig agiert. Bei Grand Theft Auto 6 geht es nicht um einen normalen Release, sondern um ein Event, das die gesamte Branche und vermutlich auch Streaming, Social Media und die Verkaufscharts über Monate prägen wird.

GTA 5, GTA Online und der Dauererfolg

Warum ist Grand Theft Auto 5 immer noch so dominant? Zelnick erklärte den langen Atem von Grand Theft Auto 5 vor allem mit dem kontinuierlichen Support und der starken Qualität der Updates. Auf die Frage, warum Take-Two den Gesamtumsatz nicht offenlegt, antwortete er ausweichend, es sei sehr viel, und lenkte den Fokus anschließend auf die Gründe, warum die Leute immer wieder zurückkehren.

Als zentrale Punkte nannte er die ständigen Aktualisierungen, die hohe Wiederspielbarkeit und dass die jüngsten Inhalte besonders gut angekommen seien. Außerdem betonte er den sozialen Charakter von Online-Spielen: Viele würden unterschätzen, wie sehr solche Titel davon leben, dass man sich verabredet, miteinander spricht und gemeinsam spielt.

Unterm Strich wirkt es aktuell tatsächlich wie ein klares Signal: Alle Systeme stehen auf November 2026. Trotzdem gilt wie immer bei großen Releases: Sicher ist ein Termin erst, wenn das Spiel am Ende wirklich auf eurer Konsole oder eurem PC gestartet ist.

Was sagt ihr zu der erneuten Bestätigung für den 19. November 2026 und glaubt ihr, dass Grand Theft Auto 6 dieses Datum diesmal hält? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.