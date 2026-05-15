Subnautica 2 entwickelt sich schon kurz nach dem Start zu einem der größten Steam-Hits des Jahres 2026. Wie Entwickler Unknown Worlds Entertainment jetzt offiziell bestätigt hat, konnte sich das Survival-Spiel innerhalb von nur zwölf Stunden bereits über 2 Millionen Mal verkaufen.

Damit setzt der Nachfolger seinen enorm starken Launch-Kurs fort. Bereits kurz nach Release erreichte Subnautica 2 riesige Spielerzahlen auf Steam und dominierte gleichzeitig die internationalen Bestseller-Charts.

Über 650.000 gleichzeitige Spieler zum Launch

Besonders beeindruckend sind die aktuellen Spielerzahlen. Laut Unknown Worlds lag der Peak gleichzeitig aktiver Spieler über Steam, den Epic Games Store und Xbox hinweg bei mehr als 651.000 Spielern.

Allein auf Steam erreichte das Spiel über 467.000 gleichzeitige Nutzer. Damit liegt Subnautica 2 rund neunmal höher als der bisherige Höchstwert des ersten Teils aus dem Jahr 2018.

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Auch in den globalen Steam-Bestsellercharts hält sich der Titel aktuell weiterhin auf Platz 1 in mehreren Ländern.

Steam-Reviews fallen bisher extrem positiv aus

Auch die ersten Spielerbewertungen zeigen, wie gut der Start bislang läuft. Auf Valve Corporation wird Subnautica 2 derzeit mit „Sehr positiv“ bewertet. Rund 92 Prozent aller Nutzerreviews fallen aktuell positiv aus.

Besonders häufig gelobt werden laut Community:

die neuen Unterwasser-Visuals mit Unreal Engine 5

der Koop-Modus für bis zu vier Spieler

die Survival- und Crafting-Systeme

die Atmosphäre der neuen Alien-Welt

das narrative Erlebnis

Vor allem der erstmals integrierte Koop-Modus gilt für viele Fans als eine der größten Neuerungen der gesamten Reihe.

Auch auf Twitch dominiert Subnautica 2

Nicht nur auf Steam sorgt das Spiel aktuell für riesiges Interesse. Auch auf Streaming-Plattformen explodieren die Zuschauerzahlen.

Auf Twitch erreichte Subnautica 2 laut Entwicklerangaben mehr als 413.000 gleichzeitige Zuschauer und belegte damit zeitweise Platz 1 über alle Kategorien hinweg.

Auch auf YouTube Live lief es ähnlich stark. Dort wurden über 109.000 gleichzeitige Zuschauer erreicht, womit das Spiel ebenfalls die Gaming-Kategorie dominierte.

Unknown Worlds plant jahrelangen Early-Access-Support

Subnautica 2 befindet sich aktuell noch im Early Access. Unknown Worlds plant deshalb bereits umfangreiche Updates und neue Inhalte für die kommenden Jahre.

Erst vor Kurzem verriet das Studio erste Details zur geplanten Roadmap. Unter anderem befinden sich bereits neue Multiplayer-Features, Proximity-Chat, Emotes, zusätzliche Biomod-Systeme und weitere Komfortfunktionen in Entwicklung.

Mit dem gigantischen Launch dürfte klar sein: Subnautica 2 hat das Potenzial, den Erfolg des Originals sogar deutlich zu übertreffen. Die komplette Reihe konnte sich bislang weltweit bereits über 18,5 Millionen Mal verkaufen.