Highguard Roadmap enthüllt – 7 Episoden, neue Wardens und Spielmodi in 2026

Highguard ist erst seit dem 26. Januar 2026 erhältlich, doch Entwickler Wildlight Entertainment hat mit seiner ambitionierten Roadmap für das Jahr 2026 bereits klare Zeichen gesetzt. Monatliche Content-Updates, neue Episoden, Charaktere und Spielmodi sollen das PvP-Raid-Shooter-Erlebnis kontinuierlich erweitern und die Community langfristig fesseln.

Als sogenannter Raid-Shooter kombiniert Highguard klassische First-Person-Shooter-Elemente mit kooperativen Teamaufgaben, taktischen Raids und einem einzigartigen Fantasy-Stil. Du übernimmst die Rolle von sogenannten Wächtern (Wardens), die mit magisch anmutenden Fähigkeiten in dynamischen Arenen um Kontrolle kämpfen. Der Fokus liegt auf teamorientierter Zielerfüllung, unterstützt durch Reittiere, zerstörbare Umgebungen und ausgeprägte Charakterrollen.

Die Pläne für das erste Jahr

Was beinhaltet die Roadmap für 2026? Wildlight Entertainment hat für 2026 insgesamt sieben Episoden angekündigt, die jeweils in zwei Teile aufgeteilt erscheinen. Jede Episode bringt dabei nicht nur erzählerischen Fortschritt, sondern auch neue Gameplay-Elemente und Inhalte mit sich.

Episode 2 startet bereits im Februar 2026 und bringt unter anderem einen neuen Wächter, eine neue Karte, ein Reittier sowie die Einführung des Ranglistenmodus. Im März folgt Teil 2 mit einer neuen Basis und einem zusätzlichen Raid-Werkzeug. Diese Struktur soll sich über das gesamte Jahr fortsetzen.

Neue Inhalte und Features im Überblick

Welche Inhalte sind über das Jahr verteilt geplant? Die Entwickler haben eine beeindruckende Liste an Neuerungen vorgestellt, die 2026 ins Spiel integriert werden sollen:

7 Episoden (jeweils in 2 Teile aufgeteilt)

6 neue Wardens

5 neue Basen

3 neue Karten

Neue Reittiere

Ranglisten- und zeitlich begrenzte Spielmodi

Überraschungen und besondere Events im Jahresverlauf

Mit dieser Vielzahl an Inhalten will Wildlight sicherstellen, dass Highguard als Live-Service-Titel regelmäßig neue Anreize schafft – sowohl für Wettkampf-orientierte Spieler als auch für Entdecker des narrativen Universums.

Ziel: Langfristige Spielerbindung

Wie will Highguard seine Community langfristig halten? Neben den monatlichen Inhaltsupdates setzt Wildlight auf kontinuierliche Gameplay-Verbesserungen. Bereits einen Tag nach Spielstart erschien ein Hotfix, der Stabilitätsprobleme beheben sollte. Weitere Patches und Balancing-Anpassungen sind bereits in Arbeit. Die Entwickler reagieren dabei aktiv auf Feedback aus der Community.

Ein weiteres Argument für den langfristigen Erfolg ist die Crossplay- und Crossprogression-Funktion. Du kannst deine Spielfortschritte also plattformübergreifend mitnehmen – egal ob du auf PlayStation 5, Xbox Series X|S oder PC spielst.

Ein frischer Genre-Mix mit bekannten Wurzeln

Was macht Highguard spielerisch besonders? Highguard stammt von einem Team, das zuvor an Apex Legends, Titanfall und Call of Duty gearbeitet hat. Diese Erfahrung merkt man dem Spiel deutlich an: Die Matches bestehen aus drei Phasen, bei denen du mit deinem Team strategisch agierst – von der Kontrolle des sogenannten Schildbrechers über den Angriff auf Basen bis hin zur finalen Entscheidung.

Dabei bleibt das Spiel zugänglich, bietet aber auch genügend Tiefe für kompetitive Spieler. Laut ersten Tests überzeugt Highguard durch sein intuitives Gunplay, seine klare Struktur und das fantasievolle Art-Design.

Wie geht es weiter?

Was können wir in den nächsten Monaten erwarten? Die nächste große Erweiterung steht für Februar 2026 an. Danach soll es Schlag auf Schlag weitergehen. Laut Entwickler wird jeder Monat mindestens ein zentrales neues Feature oder einen neuen Inhalt bringen. Auch an besonderen Events wird gearbeitet – erste Hinweise deuten auf zeitlich begrenzte Spielmodi oder Ingame-Feiertage hin.

Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich Highguard im stark umkämpften Live-Service-Genre behaupten kann. Der Start ist gemacht – nun liegt es an Wildlight, die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Wie gefällt dir der Start von Highguard? Hast du schon ein paar Matches gespielt oder wartest du auf bestimmte Inhalte aus der Roadmap? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!