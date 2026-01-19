Glimmet kommt zu Pokémon GO – Erlebe das Into the Depths-Event im Januar 2026

Ein neues Pokémon aus der neunten Generation feiert bald sein Debüt in Pokémon GO: Glimmet. Das Gestein/Gift-Pokémon aus der Paldea-Region wird im Rahmen des kommenden Events Into the Depths erstmals im Spiel auftauchen. Das Event startet am 27. Januar 2026 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 1. Februar 2026 um 20:00 Uhr (jeweils Ortszeit).

Die neunte Generation von Pokémon, eingeführt mit den Spielen Pokémon Karmesin und Purpur, hat in den letzten Monaten bereits mehrere neue Kreaturen in Pokémon GO gebracht – darunter Klawf, Nacli und Tarundel. Nun wird Glimmet als weiteres Highlight hinzugefügt.

Alle Inhalte des Into the Depths-Events

Was erwartet dich beim Event Into the Depths? Das Event bietet eine Vielzahl an Boni, Begegnungen mit seltenen Pokémon und besonderen Belohnungen. Vor allem aber steht Glimmet im Mittelpunkt – allerdings ohne seine Schillernde Variante.

Neues Pokémon: Glimmet (nicht schillernd)

Glimmet (nicht schillernd) Wilde Pokémon: Digda, Dummisel, Meditie, Mangunior

Digda, Dummisel, Meditie, Mangunior 7-km-Eier: Digda, Larvitar, Kindwurm, Kapuno, Mangunior

Digda, Larvitar, Kindwurm, Kapuno, Mangunior Bezahlte Befristete Forschung: 1,99 USD (~1,99 €), mit 2 Brutmaschinen und Begegnungen mit Digda, Mangunior und Glimmet

1,99 USD (~1,99 €), mit 2 Brutmaschinen und Begegnungen mit Digda, Mangunior und Glimmet 3× EP: Für das Abschließen von Routen

Für das Abschließen von Routen Halbe Schlüpf-Distanz: Für alle während des Events erhaltenen Eier

Zusätzlich wird es erhöhte Schillernden-Chancen für bestimmte Pokémon geben. Besonders Digda und Mangunior werden mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in ihrer Schillernden Form erscheinen.

Glimmet: Ein Neuzugang aus Paldea

Woher stammt Glimmet und was macht es besonders? Glimmet wurde ursprünglich in der Paldea-Region eingeführt, dem Schauplatz von Pokémon Karmesin und Purpur. Es gehört zur neunten Generation, die insgesamt 120 neue Pokémon umfasst. Glimmet ist ein eher ungewöhnlich designtes Pokémon, das sich durch seine Kombination aus Gestein und Gift hervorhebt und später zu Glimmora weiterentwickelt.

Sein Design wurde von manchen Fans zunächst kritisch gesehen, doch es fügt sich gut in die Vielzahl bizarrer und kreativer Pokémon-Designs der Paldea-Region ein. Die neunte Generation wurde insgesamt für ihre kulturelle Vielfalt und konzeptionelle Tiefe gelobt.

Weitere Pokémon-GO-Highlights im Januar 2026

Welche weiteren Events laufen aktuell? Der Januar ist für Pokémon GO-Spieler vollgepackt mit Inhalten. Bereits zwei Community Days haben stattgefunden – der Community Day Classic mit Plinfa am 4. Januar und der Community Day mit Chimpep am 18. Januar 2026. Außerdem steht mit dem Shadow-Raid-Day am 24. Januar ein weiteres Großereignis bevor, bei dem du Crypto-Raikou herausfordern kannst.

Auch für den Februar gibt es bereits erste Leaks: Alola-Vulpix und Vulpix sollen die Hauptrolle im Community Day des kommenden Monats übernehmen. Zudem bereitet sich Niantic auf ein großes Jubiläums-Event vor – die Pokémon-Reihe feiert 2026 ihr 40. Jubiläum, was sicherlich mit besonderen Inhalten gefeiert wird.

Was du aus dem Event mitnehmen solltest

Lohnt sich die Teilnahme an Into the Depths? Wenn du neue Pokémon aus Paldea sammeln willst, ist dieses Event ein Muss. Glimmet ist ein einzigartiger Neuzugang mit einer spannenden Typenkombination. Auch die Brutboni und die erhöhte EP für Routen machen das Event attraktiv – vor allem, wenn du deinen Trainer-Level schneller steigern möchtest.

Die bezahlte Forschung für 1,99 € ist dabei ein optionaler Bonus für Sammler und Komplettisten, die gezielt nach Glimmet suchen. Auch Shiny-Jäger kommen durch die erhöhten Chancen auf ihre Kosten.

Wie findest du die Einführung von Glimmet in Pokémon GO? Wirst du beim Into the Depths-Event mitmachen oder hast du andere Ziele im Spiel? Lass es uns in den Kommentaren wissen!