Pokémon GO Super-Mega-Raids – Unity-Angriff verlangt Handys in die Luft

Pokémon GO hebt bei den neuen Super-Mega-Raids die Latte nicht nur bei der Schwierigkeit, sondern auch bei der sozialen Hürde spürbar an. Mit dem Start des Pokémon GO Fest 2026 in Tokio ist es erstmals möglich, Super-Mega-Raids gegen Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y zu bestreiten. Dabei sorgt allerdings weniger die Macht des legendären Psycho-Pokémon für Gesprächsstoff, sondern eine neue Raid-Mechanik, die viele als unangenehm empfinden dürften.

Im Mittelpunkt steht eine Team-Aktion, die nur dann richtig zündet, wenn alle vor Ort mitmachen. Und dafür müssen nicht nur Attacken getimt oder Items koordiniert werden, sondern auch die eigene Körperhaltung, mitten in der Öffentlichkeit.

Unity-Angriffe als neue Team-Mechanik

Was sind Unity-Angriffe in Super-Mega-Raids? Unity-Angriffe sind eine neue Funktion, bei der sich Teilnehmende zusammenschließen, um am Ende des Kampfes eine besonders starke gemeinsame Attacke auszulösen. Der entscheidende Moment kommt laut den bisherigen Infos dann, wenn das gegnerische Pokémon nur noch wenig KP übrig hat.

Die Idee dahinter ist klar: Super-Mega-Raids sollen sich stärker wie echte Gruppenaktionen anfühlen, bei denen nicht jeder nur für sich im Bildschirm tippt, sondern das Team sichtbar zusammenarbeitet. Gerade bei einem Boss wie Mega-Mewtu, das seit Jahren zu den beliebtesten Pokémon überhaupt zählt, klingt das auf dem Papier nach einem passenden Highlight für das GO Fest.

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Niantic hat im Vorfeld bereits Änderungen am Mega-Entwicklungs-System angekündigt, aber diese neue Raid-Interaktion zeigt erst jetzt so richtig, wie sehr sich die Super-Mega-Raids von bisherigen Formaten absetzen sollen.

Handys in die Luft als Voraussetzung

Wie lädt man den Unity-Angriff auf? Der Unity-Angriff wird offenbar nur aufgeladen, wenn die Teilnehmenden ihr Smartphone oder Gerät gemeinsam in die Luft heben. Das bedeutet: Wer den gemeinsamen Finisher nutzen will, soll das Gerät im richtigen Moment sichtbar nach oben halten, synchron mit den anderen vor Ort.

Genau das sorgt derzeit für Spott, Fremdscham und Diskussionen in der Community. Denn während es bei Pokémon GO natürlich nichts Neues ist, draußen mit dem Handy unterwegs zu sein, wirkt die Vorstellung einer ganzen Gruppe, die gleichzeitig ihre Geräte hochstreckt, auf viele wie ein peinlicher Pflicht-Move, der eher an eine Choreo als an einen Raid erinnert.

Das Problem dabei ist weniger die Idee eines Team-Finishers, sondern die Art, wie deutlich sie im öffentlichen Raum ausgetragen wird. In Parks, an Sehenswürdigkeiten oder in Innenstädten könnte die Mechanik dazu führen, dass sich einige lieber zurückhalten und damit das Team potenziell schwächen.

Mega-Mewtu als Testballon für Super-Mega-Raids

Warum trifft die neue Mechanik ausgerechnet Mega-Mewtu? Dass Niantic diesen Schritt ausgerechnet mit Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y einführt, dürfte kein Zufall sein. Mewtu ist seit Jahrzehnten ein Fan-Liebling, und der erste große Auftritt seiner Mega-Formen in Pokémon GO ist ein Event-Moment, der viele Leute nach draußen zieht.

Mit dem Start des Pokémon GO Fest 2026 in Tokio bekommt das neue Raid-Format damit sofort maximale Aufmerksamkeit. Entsprechend schnell fällt auch auf, wenn sich ein neues Feature in der Praxis weniger cool anfühlt als gedacht.

Unterm Strich könnten Unity-Angriffe trotzdem eine spannende Erweiterung sein, wenn sie taktisch relevant sind und die Koordination im Team wirklich belohnen. Ob das kollektive Handy-Hochheben langfristig akzeptiert wird oder eher als kurioser Fehltritt in Erinnerung bleibt, dürfte sich zeigen, sobald mehr Regionen Zugriff auf die Super-Mega-Raids bekommen.

Wie findet ihr die Idee der Unity-Angriffe mit dem Handy-in-die-Luft-Mechanismus, und würdet ihr das bei einem Raid wirklich mitmachen? Schreibt es gern in die Kommentare.