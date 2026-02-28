Warframe kommt 2026 für Nintendo Switch 2 – das ist bisher bekannt

Warframe erweitert seine Plattform-Liste erneut und hat jetzt offiziell bestätigt, wann der Free-to-play-Hit auf der Nintendo Switch 2 aufschlägt. Nachdem Digital Extremes den Koop-Shooter über die Jahre bereits auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch sowie zuletzt auch auf mobilen Geräten ausgerollt hat, folgt 2026 der nächste Schritt auf Nintendos neuer Hardware.

Für Fans bedeutet das vor allem eins: Wer Warframe unterwegs mit aktueller Technik spielen will, bekommt eine weitere Option, ohne auf ein neues Spin-off oder eine abgespeckte Version warten zu müssen. Der Release ist dabei nicht nur eine vage Ankündigung, sondern wurde klar mit einem Zeitfenster versehen.

Release-Zeitraum auf der Nintendo Switch 2

Wann erscheint Warframe für die Nintendo Switch 2? Warframe soll 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkreter Tag wurde in der bisherigen Bestätigung noch nicht genannt, aber das Jahr ist fest eingeplant.

Damit reiht sich die Switch-2-Version in die bisherige Strategie ein, Warframe möglichst breit verfügbar zu machen. Auf der aktuellen Nintendo Switch ist Warframe bereits seit November 2018 spielbar, die neue Veröffentlichung zielt also klar darauf ab, das Erlebnis auf neuer Hardware weiterzuführen.

Gerade für alle, die Warframe gerne mobil zocken, dürfte 2026 spannend werden, denn die Switch 2 ist dann eine zusätzliche Alternative zu Smartphone-Versionen und den klassischen Konsolenfassungen.

Was euch auf der neuen Nintendo-Hardware erwartet

Was ist Warframe überhaupt und warum passt es gut zur Switch 2? Warframe ist ein kostenloser Online-Actiontitel mit Third-Person-Shooter-Gameplay, Nahkampf, Parkour und Rollenspiel-Fortschrittssystemen. Ihr steuert dabei die Tenno, die mit ihren Warframes, Waffen und Fähigkeiten Missionen im Origin-System bestreiten.

Inhaltlich setzt Warframe seit jeher auf eine Mischung aus prozeduralen Missionen, festen Story-Abschnitten und auch größeren Open-World-Arealen. Dazu kommen Mikrotransaktionen, wobei ihr viele Inhalte auch erspielen könnt. Auf einer neuen Nintendo-Konsole ist vor allem die Kombination aus schnellen Missionen und flexiblem Spielmodus attraktiv, weil sich Warframe gut in kurzen Sessions, aber auch in langen Grind-Abenden spielen lässt.

Wichtig für viele ist außerdem die plattformübergreifende Ausrichtung: Crossplay ist seit 2022 verfügbar, Cross-Save wurde ab Dezember 2023 schrittweise eingeführt und ist seit Januar 2024 vollständig für alle freigeschaltet. Das ist ein starkes Signal dafür, dass sich ein Plattformwechsel oder ein zusätzlicher Einstieg auf der Switch 2 deutlich entspannter anfühlen kann, weil Fortschritt und Spielbetrieb nicht mehr so hart an eine einzelne Hardware gebunden sind.

Einordnung in den aktuellen Plattform-Ausbau

Welche Plattformen unterstützt Warframe derzeit? Warframe ist ursprünglich 2013 für Windows erschienen und wurde später auf weitere Systeme portiert, darunter PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zusätzlich ist Warframe seit Februar 2024 auch auf iOS verfügbar.

Auch bei Android wird weiter ausgebaut: In Kanada ist Warframe am 11. Februar 2026 gestartet, eine globale Veröffentlichung ist für den 18. Februar 2026 geplant. Vor diesem Hintergrund wirkt die Switch-2-Ankündigung wie der nächste logische Schritt, um 2026 insgesamt zu einem großen Jahr für Warframe auf neuer beziehungsweise zusätzlicher Hardware zu machen.

Wie seht ihr das: Werdet ihr Warframe auf der Nintendo Switch 2 ausprobieren oder bleibt ihr lieber bei eurer aktuellen Plattform? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.