Nintendo Switch 2 Bundle mit Super Mario Galaxy 1 und 2 nur bis 9. Mai

Nintendo hat ein neues Hardware-Paket geschnürt: Das Nintendo Switch 2 Super Mario Galaxy Konsolen-Bundle ist ab sofort erhältlich. Der Deal soll laut Angaben zum Angebot nur für einen begrenzten Zeitraum laufen und zielt klar auf alle ab, die nach dem Kinostart des Super Mario Galaxy Films direkt selbst wieder ins All abheben wollen.

Mit dabei sind neben der Konsole gleich zwei der bekanntesten 3D-Jump-and-Runs überhaupt, denn das Bundle enthält Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 als Kombipaket für Nintendo Switch. Beide Titel gelten seit Jahren als absolute Genre-Highlights und werden bis heute für Leveldesign, Musik und Ideenreichtum gefeiert.

Was im Bundle steckt

Was ist im Nintendo Switch 2 Super Mario Galaxy Bundle enthalten? Enthalten sind die Nintendo Switch 2 sowie Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 in einer gemeinsamen Version für Nintendo Switch. Nintendo nutzt das Paket ganz offensichtlich als Begleiter zum aktuellen Super Mario Galaxy Film, der seit dem 1. April 2026 im Kino läuft.

Die beiden Galaxy-Spiele haben in ihren Originalfassungen extrem starke Kritikerwertungen eingefahren und genießen Kultstatus. Gleichzeitig ist bei der Switch-Version wichtig: Die Port-Qualität wurde damals spürbar mitbewertet, was die Gesamtwertung im Vergleich zu den Originalen drückt, ohne die Klasse der Spiele selbst zu schmälern.

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Bundle-Inhalt: Nintendo Switch 2 plus Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 als Kombipaket

Zeitraum: Angebot laut Deal-Info nur bis zum 9. Mai 2026 verfügbar

Kontext: Veröffentlichung rund um den Start des Super Mario Galaxy Films

Preis, Zeitraum und Einordnung für Deutschland

Wie viel kostet das Bundle in Deutschland? Ein offizieller Euro-Preis wurde in den bislang kursierenden Bundle-Infos nicht genannt. Entscheidend ist deshalb vor allem die Einordnung: Das Paket wird als zeitlich begrenztes Angebot beworben, das bis zum 9. Mai 2026 laufen soll, und kombiniert neue Hardware mit zwei Top-Spielen in einem Kauf.

Wer ohnehin über ein Upgrade auf die Nintendo Switch 2 nachdenkt, bekommt hier eine klare Thematisierung: Konsole plus ein Doppelpack, der sich perfekt eignet, um die Serie nach dem Kinobesuch nachzuholen oder erneut zu spielen. Im Vergleich zu anderen aktuell beworbenen Switch-2-Bundles, etwa mit Donkey Kong Bananza oder Mario Kart World, steht dieses Paket besonders stark über den Nostalgie-Faktor und die geballte Spielzeit der zwei Galaxy-Abenteuer.

Unterm Strich ist das Timing der eigentliche Star: Wer das Bundle mitnehmen will, sollte den angepeilten Endtermin im Blick behalten, denn nach dem 9. Mai 2026 könnte das Paket in dieser Form wieder verschwinden.

Technische Verbesserungen und Besonderheiten der Switch-Version

Welche Verbesserungen bieten die Switch-Versionen und die Switch-2-Aktualisierung? Die enthaltenen Versionen bringen die bekannten Switch-Verbesserungen mit, darunter höhere Auflösung, ein überarbeitetes Interface, Assist Mode sowie zusätzliche Inhalte. Darüber hinaus gibt es für Nintendo Switch 2 eine kostenlose Aktualisierung, die die Optik in beiden Spielen weiter verbessert.

Gleichzeitig bleibt eine Eigenheit der Galaxy-Spiele bestehen: Ursprünglich wurden sie stark um die Bewegungssteuerung und das Zeigen mit der Wii-Fernbedienung herum gebaut. Auf Switch und damit auch auf Switch 2 kann sich das stellenweise etwas anders anfühlen als auf Wii, dürfte für die meisten Fans aber kein Dealbreaker sein, gerade wenn man die Vorteile durch moderne Hardware und das Update mitnimmt.

Was haltet ihr vom Nintendo Switch 2 Super Mario Galaxy Bundle und würdet ihr lieber zu einem anderen Switch-2-Paket greifen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.