Nach Jahren der Funkstille könnte Ghost Recon endlich zurückkehren. Neue Insider-Berichte behaupten jetzt, dass Ubisoft bereits intensiv an einem neuen Teil der Serie arbeitet und dabei offenbar eine deutlich realistischere Richtung einschlagen will.

Besonders spannend: Das Spiel soll sich laut Leak stark an Ready or Not orientieren.

Fokus offenbar auf Hardcore-Taktik statt Arcade-Gameplay

Die neuen Informationen stammen vom bekannten Ubisoft-Leaker RogueTX. Laut seinen Angaben will Ubisoft das Gameplay der Reihe deutlich verändern.

Demnach soll das nächste Ghost Recon weniger wie ein klassischer Arcade-Shooter funktionieren und stattdessen stärker auf militärische Simulation, Teamkoordination und taktisches Vorgehen setzen.

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Vor allem die Squad-Mechaniken aus Ready or Not sollen dabei als große Inspiration dienen. Spieler könnten also deutlich präziser Befehle geben, Räume sichern und Einsätze taktisch planen müssen.

Erstes Ghost Recon mit stark reduziertem HUD?

Zusätzlich behauptet der Insider, dass Ubisoft das Interface massiv zurückfahren möchte. Das HUD soll deutlich minimalistischer ausfallen als in früheren Teilen der Reihe.

Dadurch soll die Immersion erhöht werden. Statt Marker, Icons und permanenter Hilfen soll der Fokus stärker auf Wahrnehmung, Kommunikation und realistischer Orientierung liegen.

Auch Stealth soll wieder deutlich wichtiger werden. Laut Leak will Ubisoft diesmal weniger Wert auf offene Feuergefechte legen und stattdessen vorsichtigeres Vorgehen belohnen.

Gerüchte sprechen über Vietnam-Setting

Besonders interessant ist außerdem das mögliche Setting. Laut aktuellen Gerüchten soll das neue Ghost Recon in Asien spielen, genauer gesagt möglicherweise in Vietnam.

Das wäre kein komplett neues Terrain für die Reihe, würde aber perfekt zur angeblich realistischeren Ausrichtung passen. Dschungelumgebungen, eingeschränkte Sicht und asymmetrische Gefechte könnten dabei eine große Rolle spielen.

Offiziell bestätigt wurde das Setting bislang allerdings noch nicht.

Ubisoft setzt offenbar große Hoffnungen auf die Reihe

Für Ubisoft dürfte ein neues Ghost Recon enorm wichtig werden. Die Reihe gehört zu den ältesten und bekanntesten Marken des Publishers, zuletzt wurde es allerdings ruhig um das Franchise.

Der letzte große Hauptteil erschien bereits vor mehreren Jahren und erhielt gemischte Reaktionen aus der Community. Vor allem Fans klassischer Taktik-Shooter kritisierten damals die stärkere Open-World- und Loot-Ausrichtung.

Mit der neuen Richtung könnte Ubisoft nun versuchen, die Serie wieder näher an ihre taktischen Wurzeln zu bringen.

Reveal möglicherweise nach Black Flag Resynced

Laut Leak soll Ubisoft nach Assassin’s Creed Black Flag Resynced den Fokus stärker auf Ghost Recon legen.

Ein offizieller Reveal könnte daher möglicherweise schon in den kommenden Monaten erfolgen. Bislang handelt es sich allerdings weiterhin ausschließlich um Insider-Informationen ohne Bestätigung durch Ubisoft selbst.