Cyberpunk 2077 feiert 5 Jahre – offizielles Jubiläumsbundle mit Kaffee-Merch

Fünf Jahre Cyberpunk 2077: Das klingt nach Ingame-Geschenken, einem neuen Patch oder zumindest einem kleinen Content-Drop für Night City. Stattdessen feiert CD Projekt RED das Jubiläum jetzt mit einer ziemlich unerwarteten Ankündigung, die weniger nach DLC und mehr nach Küchenregal aussieht.

Denn zum 5. Geburtstag des Rollenspiel-Hits gibt es kein neues Story-Kapitel und keine neue Questline, sondern eine offizielle Kollaboration mit einem Kaffee-Anbieter. Und ja, das fühlt sich ungefähr so schräg an, wie es klingt.

Vom Problemkind zum Prestige-RPG

Was macht das 5-jährige Jubiläum von Cyberpunk 2077 so besonders? Der Weg seit dem Launch am 10. Dezember 2020 ist inzwischen fast schon legendär. Cyberpunk 2077 startete damals in einem Zustand, den viele als kaum spielbar empfanden, und wurde über Jahre hinweg durch Patches und Updates Stück für Stück wieder aufgebaut.

Mit der Zeit hat sich das Bild komplett gedreht: Mehr Stabilität, mehr Feinschliff und deutlich mehr Spielspaß haben dafür gesorgt, dass Cyberpunk 2077 heute für viele als eines der stärkeren modernen Open-World-RPGs gilt.

Spätestens mit der großen Erweiterung Phantom Liberty, die zudem viel Lob eingesammelt hat, ist Night City endgültig in der Version angekommen, die sich Fans ursprünglich erhofft hatten. Umso höher waren die Erwartungen, wie dieses Jubiläum gefeiert wird.

Die offizielle Jubiläumsaktion mit unerwartetem Partner

Worum geht es bei der neuen offiziellen 5th-Anniversary-Veröffentlichung? Statt eines Ingame-Events oder eines neuen Content-Pakets wurde eine Kooperation mit MADRINAS angekündigt. Der Shop ist auf Kaffee-Produkte mit natürlichen Zutaten spezialisiert und hat in der Vergangenheit bereits mit mehreren bekannten Games zusammengearbeitet.

Dass ausgerechnet Cyberpunk 2077 nun in dieser Reihe landet, passt zwar zu Night Citys allgegenwärtigem Konsum-Kosmos, ist aber trotzdem nicht das, womit viele nach der Jubiläumsfeier gerechnet haben.

Die Aktion wird als 5th-Anniversary-Bundle verkauft und setzt voll auf Cyberpunk-Optik, inklusive auffälligem Design, das direkt nach Neon, Chrom und Werbetafeln schreit.

Das steckt im Bundle

Welche Produkte umfasst das Cyberpunk-2077-Jubiläumsbundle? Im Mittelpunkt stehen zwei konkrete Items, die klar als Jubiläumsset positioniert werden. Inhaltlich ist es schnell erklärt, aber für Fans von Merch durchaus interessant.

White Chocolate Mocha Cold Brew

Limitierter Shaker im Cyberpunk-2077-Design

Zusätzlich wird damit geworben, dass ein Behälter acht Portionen enthalten soll und pro Container mehr als 188 mg Koffein an Bord sind. Wer also eher auf Wachmacher als auf Waffenmods steht, bekommt hier genau das passende Jubiläums-Gadget.

Ein kleiner Bonus ist ebenfalls Teil der Aktion: Neue Kunden können sich laut Hinweis durch die Eingabe ihrer E-Mail-Adresse 10 Prozent Rabatt auf das Bundle sichern. Das ist zwar kein neuer Skill-Tree, aber immerhin ein netter Deal für alle, die sowieso auf Cold Brew stehen.

Warum diese Art von Release polarisiert

Warum ist die Reaktion vieler Fans eher überrascht als begeistert? Cyberpunk 2077 ist ein Spiel, das nach Jahren der Reparatur und Weiterentwicklung inzwischen wieder enormes Vertrauen aufgebaut hat. Gerade deshalb hoffen viele bei Jubiläen auf spielnahe Belohnungen, etwa kosmetische Items, ein Update für Fotomodus-Fans oder kleine Quests als Liebesbrief an die Community.

Ein Kaffee-Merchdrop ist dagegen eher ein Lifestyle-Produkt. Klar, die dystopische Werbewelt von Night City macht solche Kooperationen fast schon thematisch plausibel, aber emotional trifft es eben nicht dieselbe Stelle wie neue Inhalte im Game.

Und weil die Fortsetzung weiterhin in weiter Ferne liegt, wirkt so eine Aktion für manche wie ein Platzhalter, der die Wartezeit eher überbrückt, als sie wirklich zu versüßen. Andere wiederum feiern genau diesen absurden Kontrast und sehen es als witziges Sammlerstück.

Wie findest du diese Jubiläumsaktion: witzige Cyberpunk-Idee im Night-City-Stil oder komplett am eigentlichen Wunsch der Community vorbei? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.