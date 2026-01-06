The Blood of Dawnwalker – Das neue RPG der Witcher-Macher im Januar 2026

Am 8. Januar 2026 richtet sich der Blick vieler Rollenspielfans auf das erste große Gaming-Event des Jahres: Das New Game+ Showcase. Mit insgesamt 45 angekündigten Titeln bietet die Veranstaltung einen breiten Mix aus Indie-, AA- und AAA-Projekten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht jedoch ein ganz besonderer Titel: The Blood of Dawnwalker. Entwickelt von Rebel Wolves, einem Studio ehemaliger CD Projekt RED-Veteranen, verspricht dieses düstere Fantasy-RPG eine moderne Interpretation der Erfolgsformel von The Witcher 3 und Cyberpunk 2077.

Die Entwickler hinter Rebel Wolves arbeiteten früher an Titeln wie The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077. Mit The Blood of Dawnwalker schlagen sie nun ein neues Kapitel auf, bleiben aber ihren Wurzeln treu: eine offene Welt, ein starker Fokus auf Story und Entscheidungsfreiheit sowie ein atmosphärisches Setting. Die Präsentation im Rahmen des New Game+ Showcase könnte erstmals tiefere Einblicke in Gameplay und Story liefern und den Grundstein für einen der spannendsten RPG-Releases des Jahres legen.

Ein dunkles Fantasy-Rollenspiel mit neuem Ansatz

Was macht The Blood of Dawnwalker besonders? Das Spiel entführt dich in das fiktive Königreich Vale Sangora – eine düstere Welt voller politischer Intrigen, übernatürlicher Bedrohungen und moralischer Abgründe. Es basiert auf einem nicht-linearen Storysystem, in dem deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte prägen. Dabei steht dir nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung: 30 Ingame-Tage, um das Schicksal deiner Familie zu entscheiden.

Du schlüpfst in die Rolle von Coen, einem sogenannten Dawnwalker – halb Mensch, halb Vampir. Tagsüber nutzt du klassische Waffen und Interaktionen, nachts entfalten sich deine übernatürlichen Fähigkeiten. Die Tageszeit beeinflusst nicht nur das Gameplay, sondern auch deine Quest-Lösungen. Während du am Tag diplomatische Mittel einsetzen kannst, erfordern nächtliche Missionen oft Stealth und Blutdurst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Kampfsystem, Magie und Zeitmechanik

Wie läuft der Kampf in The Blood of Dawnwalker ab? Das Kampfsystem setzt auf eine Mischung aus taktischem Nahkampf mit Richtungsparaden, Hex-Magie und vampirischen Spezialfähigkeiten. Tagsüber dominieren Schwertkampf und Paraden, nachts nutzt du Klauen, Teleportation (Shadowstep) und vertikale Bewegung.

Besonders spannend ist die Zeitmechanik: Nur das Abschließen von Quests lässt die Zeit verstreichen – nicht die Erkundung der Welt. Dadurch entsteht eine strategische Komponente, bei der du genau abwägen musst, welche Missionen du wann angehst. Ein Stunden-Glas-System zeigt dir, wie viel Zeit eine Handlung kostet.

Setting und Storyhintergrund

Wo spielt The Blood of Dawnwalker? Das Spiel ist in Vale Sangora angesiedelt – einem von osteuropäischer Folklore inspirierten Königreich im 14. Jahrhundert. Die Inspirationen stammen vor allem aus Rumänien und den Balkanregionen, was sich im Design, den Kreaturen und der Atmosphäre deutlich widerspiegelt.

Coens Reise ist persönlich geprägt: Er leidet unter einer Silbervergiftung und will seine Schwester Lunka retten, die eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt. Der Hauptantagonist Brencis, ein uralter Vampir, herrscht über das Land und bildet den Gegenpol zu Coens moralischem Zwiespalt. Die Themen von Überleben, Macht und moralischer Wahl stehen im Mittelpunkt der Handlung.

Bestätigte Highlights des New Game+ Showcase

Welche weiteren Spiele werden gezeigt? Neben The Blood of Dawnwalker sind unter anderem folgende Titel bestätigt:

Crimson Desert

The Eternal Life of Goldman

The Cube (von Mundfish)

Atomic Heart DLC

Dragon Twin

Denshattack!

Forsaken Realms: Vahrin’s Call

Dark Light: Survivor

Duskfade

The Expanse: Osiris Reborn

ExeKiller

Mit insgesamt 45 Spielen, darunter Indie-Perlen und große Produktionen, ist das Event ein echter Pflichttermin für alle, die 2026 neue Gaming-Highlights entdecken wollen.

Ein Pflichttermin für CD Projekt RED-Fans?

Warum sollten Witcher- und Cyberpunk-Fans einschalten? The Blood of Dawnwalker ist stark von der DNA früherer CDPR-Titel geprägt. Wer sich nach einem neuen Story-getriebenen, atmosphärischen RPG sehnt, das Entscheidungsfreiheit und individuelle Progression ernst nimmt, dürfte hier genau richtig sein.

Das Entwicklerteam hat bereits bewiesen, dass es komplexe und emotionale Geschichten erzählen kann. Mit dem neuen Projekt möchten sie diese Stärken in ein neues Universum übertragen – mit frischer Technik dank Unreal Engine 5 und einer unverbrauchten Fantasywelt.

Ob die Enthüllung am 8. Januar 2026 tatsächlich neue Gameplay-Szenen oder gar ein Releasedatum liefert, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Der Auftritt von The Blood of Dawnwalker dürfte für viele das Highlight des Showcases werden.

Was hältst du von The Blood of Dawnwalker? Spricht dich das Konzept an oder wartest du noch auf mehr Gameplay? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!