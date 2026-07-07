Apex Legends x Cyberpunk 2077 – Skins, Nachtkarte und Cyberware ab 14. Juli 2026

Night City trifft Battle Royale: Eine neue, offizielle Cyberpunk-2077-Veröffentlichung steht für den 14. Juli 2026 fest, denn dann startet ein großes Crossover-Event in Apex Legends. Mit dabei sind nicht nur markante Charakter-Skins aus dem CD-Projekt-Red-Rollenspiel und der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners, sondern auch eine optisch und atmosphärisch überarbeitete Nacht-Version der Karte E-District sowie frische Gameplay-Mechaniken, die das Thema Cyberware konsequent in Apex überführen.

Wichtig für alle, die vor allem Ranked grinden: Das Event ist als Takeover für den Wildcard-Modus angelegt. Klassische Battle-Royale-Playlists und Rangliste bleiben davon unberührt, aber der Umfang klingt trotzdem nach einem dieser Events, bei denen selbst Veteranen zumindest mal reinschauen wollen.

Inhalte des Cyberpunk-2077-Events in Apex Legends

Was erwartet euch ab dem 14. Juli 2026 im Event? Im Zentrum stehen neue Skins, ein deutlich cyberpunkigerer Look für E-District bei Nacht und eine Reihe von Anspielungen auf Night City, Johnny Silverhand und weitere ikonische Motive aus Spiel und Anime. E-District war ohnehin von neongetränkten Dystopien inspiriert, weshalb sich das Crossover erstaunlich natürlich anfühlt.

Dazu kommt ein neuer Himmel, der sich sichtbar an der Anime-Optik orientiert, inklusive eines gut erkennbaren Mondes aus Cyberpunk: Edgerunners. Auch Megakonzerne wie Arasaka sind im Map-Design präsent, während Graffiti und kleine Details die Kulisse stärker Richtung Night City ziehen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hier die bestätigten Zuordnungen der Cyberpunk-Charaktere zu Apex-Legenden-Skins:

Axle x Lucy

Sparrow x David

Rampart x Rebecca

Male V x Crypto

Female V x Lifeline

Royce x Gibraltar

Panam x Loba

Lizzy Wizzy x Ash

Außerdem gibt es einen neuen mythischen Skin für die Alternator: Skippy. Die kultige Smartgun redet dabei tatsächlich, inklusive neuer Sprachzeilen, die vom Originalsprecher eingesprochen wurden und je nach Aktionen wie K.-o.s oder Eliminierungen ausgelöst werden.

Neue Cyberware-Mechaniken und das Risiko Cyberpsychose

Welche neuen Gameplay-Features bringt Cyberware in Wildcard? Passend zum Overclocked-Season-Thema führt Apex Legends Cyberware-Enhancements ein, die euch mächtige, aber riskante Optionen geben. Im Event könnt ihr zwischen zwei Fähigkeiten wählen, die direkt aus der Cyberpunk-Welt inspiriert sind, und müsst euren Einsatz dosieren, um nicht in die Cyberpsychose zu rutschen.

Diese Cyberware-Optionen sind angekündigt:

Blackwall Breach: Macht euch für jeweils 3 Sekunden effektiv unsichtbar, indem ihr in eine Portalwelt eintaucht.

Sandevistan: Ein Highspeed-Dash, der am Boden wiederholt einsetzbar ist oder zweimal in der Luft aktiviert werden kann.

Wer zu häufig übertaktet, riskiert Cyberpsychose. Immunoblocker im Match können dabei helfen, die Nutzungsanzeige zu senken. Im Cyberpsycho-Zustand steigt euer Tempo massiv und auch der Nahkampfschaden wird erhöht, gleichzeitig wird Nahkampf aber zur einzigen Schadensquelle. Schilde lassen sich in diesem Zustand zudem nicht nutzen oder regenerieren, was das Ganze klar als High-Risk-High-Reward-Play ausweist.

Warum das Event auch über den Juli hinaus spannend bleibt

Welche Folgen könnte das Crossover für Apex Legends haben? Spannend ist vor allem, was Respawn aus dem Event mitnimmt. Aus dem Entwicklerteam heißt es, dass man die Resonanz genau beobachten will, gerade mit Blick auf die Nacht-Version von E-District. Der Wunsch, Nachtkarten häufiger und vielleicht sogar regulär rotieren zu lassen, steht im Raum, konkrete Ankündigungen dazu gibt es aber noch nicht.

Unterm Strich wirkt das Cyberpunk-2077-Event wie eine der größeren, thematisch stimmigsten Overhauls der letzten Zeit: starke Fanservice-Skins, eine passende Map-Atmosphäre und Mechaniken, die nicht nur optisch, sondern spielerisch in den Modus eingreifen.

Wie steht ihr zu Cyberpunk 2077 in Apex Legends, holt ihr euch Skins oder probiert ihr vor allem die Cyberware-Features aus? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.