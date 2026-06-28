Diablo 4 Season 14 – War Plans werden für Gruppen synchron und lohnender

Diablo 4 schraubt in Season 14 kräftig am Endgame und nimmt sich dabei ausgerechnet eines Features vor, das seit der Einführung immer wieder für Diskussionen sorgt: die War Plans. Blizzard kündigt für die Saison, die am 30. Juni 2026 startet, eine umfassende Überarbeitung an, die mehrere der größten Kritikpunkte direkt adressiert und War Plans vor allem für Gruppen deutlich angenehmer machen soll.

Ursprünglich kamen War Plans mit der Erweiterung Lord of Hatred ins Spiel und sollten als eine Art Aufgaben-Playlist funktionieren. Ihr stellt euch ein Paket aus Aktivitäten wie Alptraum-Dungeons, Die Grube, Infernalische Horden und weiteren Inhalten zusammen, arbeitet sie nacheinander ab und kassiert dafür Beute, Ressourcen und Erfahrungspunkte für einen schnelleren Sprung ins Endgame.

Das Grundprinzip kam gut an, aber in der Praxis waren War Plans bislang nicht immer fair ausbalanciert und in Gruppen oft unnötig umständlich. Genau hier setzt Season 14 an.

Die wichtigsten Änderungen an War Plans

Welche War-Plans-Updates kommen mit Season 14? Die Patch Notes nennen mehrere konkrete Stellschrauben, die das System spürbar aufwerten sollen, vor allem im höheren Schwierigkeitsbereich und bei zeitintensiven Aufgaben.

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Im Kern geht es um bessere Belohnungen, mehr Optionen bei der Zusammenstellung und ein paar Detailänderungen, die den Ablauf glätten. Die offiziell genannten Anpassungen im Überblick:

Partys können jetzt vollständig geteilte War-Plans-Boards erstellen, mit komplett synchronisiertem Fortschritt und identischen Zielen.

Belohnungs-Update: Mehr Erfahrungspunkte in Qualst 8 und höher.

Belohnungs-Update: Erhöhte Rewards für Infernalische Horden.

Höllenfluten-Quest: Statt einer Anzahl zu öffnender Truhen wird jetzt ein fixer Betrag an Glut-Ausgaben verlangt.

Zusätzliche War-Plan-Optionen für Höllenfluten und Alptraum-Eskalationen.

Gerade der XP-Boost ab Qualst 8 dürfte für alle interessant sein, die ohnehin im oberen Bereich grinden und War Plans bisher eher als nette Nebenbeschäftigung gesehen haben. In Season 14 soll sich das Ganze deutlich stärker nach beschleunigtem Endgame-Progressionstool anfühlen.

Party War Plans räumen ein Gruppenproblem ab

Warum sind Party War Plans so wichtig? Bisher konntet ihr War Plans zwar gemeinsam spielen, aber nicht wirklich gemeinsam planen. Ohne Synchronisierung konnten Ziele und Belohnungen zwischen Gruppenmitgliedern auseinanderlaufen, was für unnötige Reibung gesorgt hat, gerade bei längeren Sessions.

Mit Season 14 sollen Party War Plans dieses Problem direkt lösen: ein gemeinsames Board, ein gemeinsamer Fortschritt, gleiche Objectives, gleiche Rewards. Wer regelmäßig im Duo oder in der Vierergruppe unterwegs ist, bekommt damit endlich ein System, das sich nicht wie ein Workaround anfühlt, sondern wie ein Feature, das von Anfang an für Koop gedacht war.

Dass Blizzard zusätzlich die Infernalischen Horden gezielt aufwertet, passt ebenfalls ins Bild. Diese Aktivität galt in War Plans als besonders zeitintensiv, ohne dass der Output immer im Verhältnis zum Aufwand stand. Mehr Belohnungen sollen genau diese Schieflage korrigieren.

Was weiterhin fehlt und was Season 14 sonst noch bringt

Welche War-Plans-Funktion wünschen sich viele weiterhin? Ein Punkt bleibt trotz Overhaul weiterhin außen vor: accountweite War Plans. Aktuell muss jeder neue Charakter die War-Plans-Schiene wieder von vorn aufrollen, was in Season 13 bereits ein häufiger Wunsch aus der Community war.

Zumindest soll der höhere XP-Output im Endgame die erneute Progression weniger zäh machen. Ob Blizzard das Account-Feature später nachliefert, ist für Season 14 aber nicht in Aussicht gestellt.

Abseits der War Plans hat Season 14 noch mehr im Gepäck: Es sind Buffs für die meisten Klassen angekündigt und außerdem eine größere Anpassung an Uniques, die es erleichtern soll, wichtige Endgame-Bauteile für Builds zu bekommen. Insgesamt steht die Saison unter Druck, nachdem die letzten Seasons bei vielen richtig gut angekommen sind und Diablo 4 nach Lord of Hatred sogar neue Steam-Rekorde bei den gleichzeitigen Nutzern aufgestellt hat.

Wie sieht es bei dir aus: Freust du dich auf die neuen Party War Plans und die besseren Rewards, oder fehlt dir vor allem die accountweite Lösung? Schreib es gern in die Kommentare.