Diablo 4 für Nintendo Switch 2 geleakt – Release im September 2026, Code-Box

Diablo 4 könnte schon bald den Sprung auf Nintendo Switch 2 schaffen. Ein neuer Leak des für gewöhnlich gut informierten Insiders billbil-kun nennt nicht nur ein mögliches Release-Zeitfenster im September 2026, sondern liefert auch erste Angaben zum Preis und zur geplanten Handelsfassung.

Eine offizielle Ankündigung von Blizzard oder Nintendo steht bislang noch aus. Sollte sich der Bericht bestätigen, würde das Action-Rollenspiel mehr als drei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung vom 5. Juni 2023 erstmals auf einer Nintendo-Konsole erscheinen.

Release offenbar bereits im September 2026

Wann könnte Diablo 4 für Nintendo Switch 2 erscheinen? Laut dem aktuellen Leak soll die neue Version entweder am 15. September 2026 oder am 18. September 2026 veröffentlicht werden. Welcher der beiden Termine tatsächlich zutrifft, konnte billbil-kun nach eigenen Angaben noch nicht eindeutig bestimmen.

Als möglicher Preis werden 69,99 Euro genannt. Diese Angabe bezieht sich auf die angeblich geplante europäische Preisgestaltung, eine offizielle Bestätigung für den deutschen Nintendo eShop liegt derzeit aber noch nicht vor. Ebenfalls unklar ist, welche Edition Käufer für diesen Betrag erhalten.

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Offen bleibt insbesondere, ob neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Lord of Hatred enthalten sein wird. Denkbar wäre sowohl eine einfache Umsetzung des Basisspiels als auch ein umfangreicheres Gesamtpaket mit zusätzlichen Inhalten. Gerade angesichts des genannten Preises dürfte der tatsächliche Umfang für viele Fans kaufentscheidend sein.

Die Handelsfassung sorgt für Ernüchterung

Warum hat die angebliche Switch-2-Version einen großen Haken? Die geplante Handelsfassung soll weder eine vollständige Game Card noch eine Game-Key Card enthalten. Stattdessen ist laut Leak lediglich ein Downloadcode in der Verpackung vorgesehen, über den Diablo 4 vollständig heruntergeladen werden muss.

Damit hätte die Box vor allem einen Platz im Regal zu bieten. Nach der Einlösung wird die Lizenz mit dem jeweiligen Nintendo-Account verknüpft. Ein späterer Weiterverkauf oder Tausch wäre somit nicht möglich. Auch gebrauchte Exemplare hätten keinen praktischen Wert, sobald der beiliegende Code aktiviert wurde.

Der Unterschied zu einer Game-Key Card ist dabei entscheidend. Eine Game-Key Card dient weiterhin als physischer Lizenzschlüssel und kann grundsätzlich zusammen mit dem Spiel weitergegeben werden. Bei einem einmalig nutzbaren Downloadcode entfällt diese Möglichkeit komplett. Sammler und Fans klassischer Handelsversionen dürften diese Lösung deshalb besonders kritisch sehen.

Mobiles Diablo bleibt mit Einschränkungen verbunden

Welche Vorteile könnte Diablo 4 auf Nintendo Switch 2 bieten? Eine native Umsetzung würde das umfangreiche Hack-and-Slash-Rollenspiel erstmals in einer mobilen Konsolenfassung verfügbar machen. Kurze Beutezüge, Dungeons und saisonale Aktivitäten könnten damit unabhängig vom Fernseher gespielt werden, solange eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

Genau hier liegt allerdings eine weitere mögliche Einschränkung. Diablo 4 ist als dauerhaft verbundenes Live-Service-Spiel konzipiert. Wie Blizzard den mobilen Einsatz ohne verlässliches WLAN gestalten will und ob besondere Funktionen für den Handheld-Modus geplant sind, ist bislang nicht bekannt.

Bis Blizzard und Nintendo die Switch-2-Version offiziell ankündigen, bleiben der Termin, der Preis, der enthaltene Umfang und die Code-in-Box-Veröffentlichung unbestätigt. Was haltet ihr von Diablo 4 für Nintendo Switch 2 und würdet ihr trotz des Downloadcodes zur angeblichen Handelsfassung greifen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.