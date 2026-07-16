Diablo 4 Patch 3.1.1 – Spieler melden weiter kaum Ikonische Mythische

Eigentlich sollte Patch 3.1.1 für Diablo 4 ein Stück Ruhe in eine ohnehin angespannte Season 14 bringen. Stattdessen ist die Stimmung in der Community jetzt noch gereizter, weil ein zentrales Versprechen des Updates offenbar ins Leere läuft: Die Chance, dass natürlich gedroppte Mythische Items als Ikonische Mythische auftauchen, sollte steigen. In der Praxis berichten aber viele, dass sich an der gefühlten Drop-Realität praktisch nichts geändert hat.

Season 14 gilt schon seit dem Start als eine der umstrittensten Phasen des Action-RPGs. Nach einer sehr starken Season 13, die zwar ohne klassische Seasonal-Mechanik auskam, dafür aber den Herr des Hasses DLC mitbrachte, hatte die neue Saison einen schweren Stand. Bereits der öffentliche Testserver hatte Sorgen ausgelöst, und nach Release bestätigte sich für viele der Eindruck, dass die saisonale Mechanik nicht die erwartete Zugkraft entwickelt.

Ikonische Mythische bleiben der große Aufreger

Worum geht es beim Drop-Problem der Ikonischen Mythischen? Der Kernfrust dreht sich um Ikonische Mythische, die in Season 14 extrem selten sein sollen, für viele aber inzwischen eher wie praktisch nicht existent wirken. Obwohl Patch 3.1.1 eine höhere Chance auf diese Varianten angekündigt hatte, häufen sich Berichte, dass selbst intensives Farmen kaum Ergebnisse liefert.

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam das Thema durch bekannte Creator: Rob2628 machte kurz nach dem Update darauf aufmerksam, dass der neue Sensenmann-Boss selbst nach zahlreichen Runs offenbar keine Ikonischen Mythischen ausspuckt. In den folgenden Tagen verfestigte sich dieses Bild in Foren und Social Media immer weiter.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch aus der breiten Community kommen konkrete Zahlen. Ein Reddit-User dokumentierte nach dem Patch 830 Boss-Truhen und kam dabei auf exakt null Ikonische Mythische. Solche Ergebnisse sorgen nicht nur für Frust, sondern auch für das Gefühl, dass das Update das eigentliche Problem nicht getroffen hat.

Warum die Crafted-Mythischen Builds ausbremsen

Warum verstärkt das Crafted-Tag den Frust im Endgame? Ein zusätzlicher Stolperstein ist laut vielen Berichten, dass die gedroppten Mythischen häufig mit dem Crafted-Tag versehen sind. Das ist in Season 14 aus Build-Sicht ein echtes Problem, weil ihr nur ein einziges Crafted-Mythisches Item gleichzeitig ausrüsten könnt.

Gerade im Endgame, wenn man mehrere Power-Spikes kombinieren will, fühlen sich Drops mit Crafted-Tag deshalb wie ein halber Gewinn an. Creator wie wudijo beschrieben nach ihren Farm-Sessions, dass zwar Mythische Items auftauchen, die Freude aber sofort wieder verpufft, weil sich die Teile nicht sinnvoll stapeln lassen.

Unterm Strich entsteht eine frustrierende Situation: Die Items, die man dringend für starke Builds braucht, sind entweder zu selten in ihrer ikonischen Variante oder kommen als Crafted-Version, die eure Build-Optionen stark einschränkt.

Blizzard reagiert, Season 15 steht schon im Raum

Wie reagiert Blizzard auf die Kritik an den Drop-Raten? Auf den Blizzard-Foren meldete sich Community-Managerin Lyricana zu Wort und erklärte, dass die gemeldeten Probleme rund um die Drop-Rate der Ikonischen Mythischen untersucht werden. Das ist zwar ein wichtiges Signal, ändert aber wenig daran, dass Season 14 für viele bereits als enttäuschend abgehakt ist.

Der Ton in der Community ist in den letzten Wochen deutlich rauer geworden, und nicht wenige haben Season 14 offenbar schon aufgegeben. Entsprechend wächst die Hoffnung, dass Season 15 wieder eine klar stärkere Seasonal-Mechanik liefert und Vertrauen zurückgewinnt, denn genau das war vor dem Herr des Hasses DLC lange eine Stärke von Diablo 4.

Parallel kursieren weiterhin Gerüchte über eine mögliche Veröffentlichung von Diablo 4 für Switch 2, was dem Spiel perspektivisch eine neue Zielgruppe eröffnen könnte. Kurzfristig hängt aber vieles daran, ob Blizzard das Drop-Problem in Season 14 spürbar in den Griff bekommt.

Wie erlebt ihr Season 14 nach Patch 3.1.1: Droppen bei euch Ikonische Mythische, oder fühlt sich das Farmen aktuell komplett sinnlos an? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.