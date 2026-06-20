Diablo 4 für Nintendo Switch 2 – Taiwan-Rating heizt Port-Gerüchte an

Diablo 4 könnte schon bald auf der Nintendo Switch 2 landen. Ein neu aufgetauchter Eintrag bei der taiwanischen Altersfreigabe sorgt gerade für frischen Rückenwind bei den Port-Gerüchten und deutet darauf hin, dass an einer Switch-2-Version zumindest offiziell gearbeitet oder diese vorbereitet worden sein könnte.

Spannend ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Die Einstufung soll bereits Ende April 2026 erfolgt sein, blieb aber zunächst unbemerkt. Für Fans, die auf einen mobilen Höllentrip hoffen, ist das ein deutlich konkreteres Signal als bloße Spekulationen der letzten Monate.

Taiwan-Rating bringt neue Bewegung in die Gerüchteküche

Was bedeutet die Einstufung in Taiwan für einen möglichen Switch-2-Release? Eine Altersfreigabe ist oft ein Hinweis darauf, dass eine Veröffentlichung vorbereitet wird, auch wenn sie allein noch kein Release-Datum garantiert. Dass Diablo 4 explizit in Verbindung mit Nintendo Switch 2 aufgetaucht sein soll, passt allerdings zur Erwartung, dass Blizzard den deutlich stärkeren Nachfolger der ursprünglichen Switch als realistische Zielplattform betrachtet.

Interessant ist zudem: Es ist nicht das erste Mal, dass Diablo 4 im Zusammenhang mit Nintendo-Konsolen in Ratings auftaucht. Bereits zuvor kursierte eine geleakte Einstufung aus Indonesien, die auf eine Version für die erste Switch hindeutete. Mit der Switch 2 als Hardware-Upgrade könnte sich die strategische Ausrichtung aber verschoben haben.

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Unterm Strich ergibt sich daraus ein klares Bild: Während ein alter Switch-Port offenbar zumindest diskutiert wurde, wirkt eine Switch-2-Version heute deutlich plausibler, gerade mit Blick auf technische Anforderungen und die langfristige Ausrichtung eines Live-Service-ARPGs.

Rod Fergusson hatte den Port zuvor bereits angeteasert

Welche Hinweise gab es schon vor dem Rating auf eine Switch-2-Version? Die Gerüchte um Diablo 4 auf Nintendo Switch 2 halten sich nicht erst seit dem taiwanischen Eintrag. Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam das Thema, als der frühere Diablo-Manager Rod Fergusson öffentlich andeutete, dass Blizzard die Möglichkeit eines Releases auf der Switch 2 in Betracht ziehe.

Diese Andeutung soll vor seinem Weggang aus dem Unternehmen im August 2025 erfolgt sein und wurde seitdem immer wieder als Indiz dafür genannt, dass intern zumindest Gespräche über einen Port liefen. Das aktuelle Rating wirkt nun wie das bislang greifbarste Puzzleteil, das diese Richtung untermauert.

Ob das am Ende auf einen zeitnahen Launch hinausläuft oder zunächst nur eine formale Vorbereitung ist, bleibt offen. Klar ist aber: Für alle, die Diablo 4 lieber unterwegs zocken möchten, ist das Update ein überraschend positives Signal.

Was als Nächstes zu erwarten ist

Wann könnte Blizzard Diablo 4 für die Nintendo Switch 2 offiziell ankündigen? Wenn eine Switch-2-Version tatsächlich geplant ist, wären die nächsten naheliegenden Schritte eine offizielle Bestätigung, ein konkretes Release-Zeitfenster und Details zu Technik und Online-Funktionen. Gerade bei Diablo 4 spielen Themen wie Account-Anbindung, Cross-Play, Cross-Progression und Performance im Handheld-Modus eine zentrale Rolle.

Bis dahin bleibt die taiwanische Einstufung vor allem eins: ein vielversprechender Hinweis, dass Diablo 4 auf Switch 2 nicht nur Wunschdenken ist. Für die Switch-2-Community könnte das einer der spannendsten Third-Party-Zugänge der nächsten Zeit werden.

Würdet ihr Diablo 4 auf der Nintendo Switch 2 unterwegs spielen, oder ist das für euch ein Titel, der nur am PC oder auf PlayStation und Xbox richtig zur Geltung kommt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.