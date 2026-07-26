Diablo 4 Update 3.1.2 – Fix beendet Schurken-Bug und mischt Meta auf

Diablo 4 räumt in Season 14 beim Meta einmal kräftig auf: Blizzard hat die Patch Notes für Update 3.1.2 veröffentlicht und darin einen Fix bestätigt, der die aktuell dominierende Klasse spürbar schwächen dürfte. Konkret geht es um einen Bug, der beim Schurken zeitweise quasi unendlichen Schaden möglich machte und damit vor allem die Ranglisten im Turm und in der Grube auf den Kopf gestellt hat.

Das Update soll am 28. Juli 2026 erscheinen. Auch wenn 3.1.2 insgesamt eher klein ausfällt, ist diese eine Änderung ein echter Gamechanger für alle, die sich an den derzeitigen Bestzeiten orientieren oder selbst auf Top-Platzierungen hinarbeiten.

Der Bug hinter der Schurken-Dominanz

Warum war der Schurke zuletzt so übermächtig? In Season 14 war der Schurke in den Ranglisten von Turm und Grube eine Klasse für sich, vor allem wegen eines Exploits rund um die Fähigkeit Dash, genauer mit der Variante Schatten-Spiel. Damit konnte deutlich mehr Schaden ausgelöst werden, als von Blizzard vorgesehen.

Das Resultat: Während andere Klassen zwar ebenfalls Tier 150 schaffen konnten, kam keine an die Geschwindigkeit heran, mit der Schurken Builds die Inhalte abgeräumt und Zeiten gedrückt haben. Wer sich also gefragt hat, warum die Top-Runs so extrem aus dem Rahmen fallen, hatte damit einen ziemlich handfesten Grund vor Augen.

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Blizzard benennt den Kern des Problems in den Patch Notes sehr eindeutig.

Ein Problem wurde behoben, durch das der Dash des Schurken bei Verwendung der Variante Schatten-Spiel eine falsche Schadensmenge verursachen konnte.

Was Update 3.1.2 für Meta und Ranglisten bedeutet

Welche Auswirkungen hat der Nerf auf Turm und Grube? Mit dem Fix dürfte die Schurken-Dominanz in den Leaderboards zeitnah einbrechen, zumindest dort, wo Runs auf dem Bug basierten. Das ist nicht nur für das Balancing wichtig, sondern auch für die Aussagekraft der Ranglisten: Zeiten und Clears sollten künftig besser widerspiegeln, was Klassen ohne Exploits wirklich leisten.

In der Community wird die Änderung überwiegend begrüßt. Gleichzeitig ist die Stimmung gemischt, weil der Bug rund um Dash schon länger bekannt war und manche sich den Eingriff früher gewünscht hätten. Zusätzlich wird diskutiert, ob es bereits neue Umgehungen geben könnte, auch wenn dafür aktuell nichts Handfestes vorliegt.

Unterm Strich ist es ein typischer Fall von mächtigem Exploit Build: Für einige war es ein kurzer, ziemlich wilder Spaß, für das Spielgefühl und die Wettbewerbsintegrität auf Dauer aber eher Gift.

Alle Patch Notes zu Diablo 4 Update 3.1.2 im Überblick

Welche Änderungen stecken im Season-14-Update 3.1.2? Neben dem Schurken-Fix listet Blizzard mehrere Bugfixes für Season of Death Awakening sowie kleinere Korrekturen im Bereich der Erweiterungsinhalte und bei Items. Hier sind die kompletten Punkte aus den Patch Notes.

Season of Death Awakening Ein Problem wurde behoben, bei dem das Flüsterer-Symbol das Teleportieren zur Infernal Horde überdecken konnte. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Töten des Seelenfressers im eingefrorenen Zustand das Spawnen von Monstern verhindern konnte. Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass die Deathtoll Chamber abgeschlossen wird, bevor der Seelenfresser getötet ist. Ein Problem wurde behoben, das das Spawnen von mehr Monstern als beabsichtigt vom Altar der Habsucht erlaubte. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Überspringen eines Ziels den Fortschritt in der Festung Kosmische Archive verhindern konnte. Ein Problem wurde behoben, bei dem VFX des Indigo-Reittiers nach dem Absteigen bestehen bleiben konnten.

Erweiterungs-Bugfixes Schurke Ein Problem wurde behoben, bei dem der Dash des Schurken bei Verwendung der Variante Schatten-Spiel eine falsche Schadensmenge verursachen konnte. Ein Problem wurde behoben, das es erlauben konnte, dass Fähigkeiten das Starten der Infernal Hordes verhindern. Verschiedenes Der Name des mythischen Herstellungsrezepts im Horadrischen Würfel wurde von Upgrade zu Craft geändert. Hinweis der Entwickler: Der Name wird angepasst, damit die Funktionalität des Rezepts mit der Namenskonvention für Würfel-Rezepte übereinstimmt. Ein Problem wurde behoben, bei dem mythische einzigartige Gegenstände nicht recycelt werden konnten. Verschiedene visuelle Texturprobleme wurden behoben.



Season 14 unter Druck, Season 15 als Chance

Wie ordnet sich der Patch in die aktuelle Season-Stimmung ein? Season 14 hat es in der Community bisher schwer, unter anderem weil der Saison-Mechanismus vielerorts nicht gut ankam. Nach der deutlich stärkeren Wahrnehmung von Season 13, die zusammen mit der großen Erweiterung Lord of Hatred gestartet ist, wirkt die aktuelle Runde für viele wie ein Rückschritt.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass offensichtliche Ausreißer wie der Schurken-Bug schnell aus dem Spiel verschwinden. Für Season 15 wird jetzt umso genauer hingeschaut, ob Blizzard die richtigen Schlüsse zieht, damit sich das Meta wieder über Builds und Spielverständnis definiert, statt über Exploits.

Wie seht ihr den Fix: War der Schurke in Season 14 für euch nur witzig überdreht, oder hat euch die Dominanz in Turm und Grube eher die Motivation genommen? Schreibt es gern in die Kommentare.