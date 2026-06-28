Diablo 4 Season 14 – alle Paladin Buffs und Änderungen aus den Patch Notes

Diablo 4 dreht in Season 14 spürbar an der Balance-Schraube und ausgerechnet die Klasse, die zuletzt am meisten zu kämpfen hatte, bekommt jetzt den großen Push. Der Paladin galt in Season 13 laut Pit-Ranglisten als schwächste Wahl fürs Endgame, soll mit dem neuen Patch aber endlich wieder ernsthaft konkurrenzfähig werden.
Die Patch Notes für Season 14 sind bereits veröffentlicht und zeigen: Blizzard verteilt beim Paladin massive Schadensbuffs, senkt Abklingzeiten und poliert gleich mehrere Kernmechaniken auf. Damit reagiert das Studio sichtbar auf das Feedback der Community, die nach den harten Nerfs rund um Lord of Hatred lange das Gefühl hatte, dass der Paladin zu stark ausgebremst wurde.
Spannend ist dabei auch der Kontext: In den Seasons 11 und 12 war der Paladin noch das Maß der Dinge, was bei einer neu eingeführten Klasse nicht unüblich ist. Danach folgte jedoch der Absturz. Season 14 soll nun die Rückkehr zur Spielbarkeit markieren, ohne gleich wieder eine neue Dominanz zu garantieren.
Der Paladin als großer Gewinner der Season 14
Warum wird der Paladin in Season 14 wieder relevant? Weil Blizzard die Stellschrauben dort ansetzt, wo der Klasse zuletzt die Luft ausging: zu wenig Schaden, zu lange Cooldowns und zu wenig Druck in hohen Pit Tiers. In den Patch Notes finden sich deshalb breit gestreute Buffs über Skills, Oaths, Paragon und mehrere Uniques hinweg.
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Gerade für Endgame Builds ist das wichtig, denn der Paladin lebte lange davon, über starke Synergien konstanten Output zu liefern. Genau diese Konstanz soll jetzt wieder möglich sein, indem zentrale Fähigkeiten härter treffen und häufiger verfügbar sind.
Auch wenn Season 14 insgesamt eher bufflastig ausfällt und somit alle Klassen profitieren, wirkt das Paladin Paket besonders umfassend. Ob das reicht, um den Abstand zur Spitze zu schließen, dürfte sich aber erst zeigen, wenn sich die Meta in den ersten Wochen wirklich gesetzt hat.
Alle Paladin Änderungen im Überblick
Welche Buffs und Anpassungen kommen konkret? Die Season 14 Patch Notes listen eine ganze Reihe von Änderungen, die nahezu jede gängige Paladin Spielweise berühren. Hier sind alle genannten Anpassungen vollständig zusammengefasst.
- Oaths
- Zealot Oath: Schaden pro Echo erhöht von 21 Prozent auf 25 Prozent.
- Judicator Oath: Schaden erhöht von 60 Prozent auf 80 Prozent. Schaden nach dem Richten eines Gegners geändert von 8 Prozent stapelbar bis 10-mal zu 60 Prozent stapelbar einmal.
- Juggernaut Oath: Schaden erhöht von 60 Prozent auf 80 Prozent.
- Disciple Oath: Schaden erhöht von 50 Prozent auf 80 Prozent.
- Skills
- Zenith: Initialer Treffer Basisschaden erhöht von 450 Prozent auf 550 Prozent. Finaler Treffer Basisschaden erhöht von 400 Prozent auf 500 Prozent. Advance Weaken Upgrade Dauer erhöht von 4 auf 8 Sekunden.
- Clash: Crusader’s March Block Chance erhöht von 15 Prozent auf 30 Prozent. Seize Them Variant ist jetzt auf 16 Stapel Resolve begrenzt.
- Blessed Shield: Shield of Retribution Variant Dornen Schaden reduziert von 100 Prozent auf 70 Prozent.
- Shield Charge: Basisschaden erhöht von 90 Prozent auf 180 Prozent. Cooldown reduziert von 10 auf 8 Sekunden. Bewegungstempo während des Ansturms geändert von 100 Prozent Cap 1 Speed zu 50 Prozent Cap 1 und 50 Prozent Cap 2 Speed. Basisrüstung während des Ansturms erhöht von 40 Prozent auf 60 Prozent.
- Heaven’s Fury: Cooldown reduziert von 30 auf 15 Sekunden.
- Wing Strikes: Basisschaden erhöht von 160 Prozent auf 200 Prozent.
- Defiance Aura: Bonus auf Rüstung und Resistenzen erhöht von 30 Prozent auf 50 Prozent.
- Stalwart Paragon Node: Reduktion von geblocktem Schaden erhöht von 5 Prozent auf 15 Prozent.
- Aegis: Gewährt jetzt zusätzlich 30 Prozent Rüstung, solange aktiv.
- Items
- Seal of the Second Trumpet: Judgement Schaden erhöht von 80 bis 100 Prozent auf 100 bis 150 Prozent.
- Unique Items
- Light’s Rebuke: Schaden erhöht von 120 bis 150 Prozent auf 150 bis 200 Prozent.
- Ward of the White Dove: Schaden erhöht von 55 bis 77 Prozent auf 77 bis 99 Prozent.
- Red Sermon: Schaden erhöht von 85 bis 105 Prozent auf 100 bis 120 Prozent.
- Sunbrand: Schaden erhöht von 70 bis 90 Prozent auf 85 bis 105 Prozent.
- Supplication: Schaden erhöht von 60 bis 80 Prozent auf 120 bis 160 Prozent.
Was das für die Season 14 Meta bedeutet
Wie stark wird der Paladin im Endgame wirklich sein? Der Buff Umfang deutet klar darauf hin, dass der Paladin wieder mehr viable Builds für hohe Pit Stufen bekommen soll, statt sich auf eine einzige funktionierende Nische zu stützen. Besonders Cooldown Senkungen wie bei Heaven’s Fury und die massiven Schadenssprünge bei Shield Charge und Zenith könnten dafür sorgen, dass sich das Tempo und der Burst im Buildcrafting deutlich verändern.
Gleichzeitig bleibt spannend, wie sich das im direkten Vergleich ausspielt, weil Season 14 offenbar nicht nur den Paladin stärkt. Wenn alle Klassen spürbar zulegen, ist der Paladin zwar besser als in Season 13, aber nicht automatisch wieder die Nummer eins.
Wie sieht es bei dir aus: Gibst du dem Paladin in Season 14 eine neue Chance, oder bleibst du bei deiner bisherigen Main Klasse? Schreib es gern in die Kommentare.