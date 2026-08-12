Reality Redemption 4.0 für Red Dead Redemption – PC-Mod macht RDR moderner

Für Red Dead Redemption steht auf dem PC eine umfangreiche neue Mod-Version bereit, die den Western-Klassiker technisch und inhaltlich näher an Red Dead Redemption 2 rückt. Reality Redemption 4.0 überarbeitet große Teile des Abenteuers rund um John Marston und wird von Fans deshalb bereits als eine Art Red Dead Redemption 1.5 bezeichnet.

Die neue Version wurde am 11. Juli 2026 veröffentlicht und umfasst rund 3,6 Gigabyte. Voraussetzung ist die PC-Fassung von Red Dead Redemption, die seit dem 29. Oktober 2024 erhältlich ist und bereits native 4K-Auflösung, höhere Bildraten, Ultrawide-Unterstützung sowie moderne Upscaling-Techniken bietet.

Umfangreiche Überarbeitung der Spielwelt

Welche Verbesserungen bringt Reality Redemption 4.0? Die Mod von BadassBaboon versteht sich als Komplettüberarbeitung und ersetzt unter anderem zahlreiche Texturen für Landschaften, Felsen, Gebäude, Vegetation, Tiere, Pferde und Gegenstände. Allein bei den Objekten wurden mehr als 300 Texturen verbessert, während John Marston detailliertere Haut, sichtbare Poren und einzelne Barthaare erhält.

Hinzu kommen eine größere Sichtweite, überarbeitete Wetterzyklen, volumetrische Wolken, neue Beleuchtungseffekte und eine selten auftretende Aurora borealis. Realistischere Rauchpartikel an Waffen, angepasste Kameraperspektiven und optionale Sounds im Stil von Red Dead Redemption 2 sollen das Spielgefühl ebenfalls modernisieren.

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Auch kleinere Details wurden nicht vergessen. Reality Redemption 4.0 überarbeitet Ladebildschirme, Spielkarten, die Minikarte, Fahrzeuge, Kutschen und Dampflokomotiven. Ein neuer grafischer Installer soll die Einrichtung und Entfernung einzelner Bestandteile erleichtern, sodass Nutzer selbst entscheiden können, welche Änderungen sie übernehmen möchten.

Stärkere Verbindung zu Arthur Morgan

Wie verbindet die Mod Red Dead Redemption mit dem zweiten Teil? Besonders auffällig ist die Möglichkeit, John Marston während des Spielens den ikonischen Hut von Arthur Morgan tragen zu lassen. Damit erhält das Abenteuer eine direkte visuelle Erinnerung an den Protagonisten von Red Dead Redemption 2.

Darüber hinaus ergänzen die Entwickler individuelle Dialogzeilen, Untertitel, Schilder, Plakate und Gemälde. Diese Inhalte sollen Kontinuitätsfehler beheben und die Handlung glaubwürdiger an die Ereignisse von Red Dead Redemption 2 anbinden. Aus dem reinen Grafikprojekt wird dadurch eine behutsame Erweiterung der gemeinsamen Spielwelt.

Ein vollständiges Remake kann Reality Redemption 4.0 zwar nicht ersetzen, die Mod verkleinert den technischen Abstand zwischen den Veröffentlichungen von 2010 und 2018 aber deutlich. Gleichzeitig bietet sie einen zusätzlichen Grund, John Marstons Geschichte und die Erweiterung Undead Nightmare noch einmal auf dem PC zu erleben.

PC-Nutzer bleiben klar im Vorteil

Auf welchen Plattformen ist Reality Redemption 4.0 verfügbar? Die aktuelle Veröffentlichung richtet sich an die PC-Version von Red Dead Redemption. Besitzer der Fassungen für PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch können die umfangreichen Modifikationen nicht verwenden und müssen bei den offiziellen Verbesserungen ihrer jeweiligen Version bleiben.

Rockstar Games konzentriert sich derzeit auf Grand Theft Auto VI, das am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Ein Red Dead Redemption 3 wurde bislang nicht offiziell angekündigt, weshalb ambitionierte Fanprojekte vorerst eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Western-Reihe spielen.

Würdet ihr Red Dead Redemption mit Reality Redemption 4.0 erneut durchspielen, oder wartet ihr lieber auf ein echtes Remake von Rockstar Games? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.