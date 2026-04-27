Alien Isolation 2: Erster Teaser zeigt düstere Rückkehr des Kult-Horrors

Pünktlich zum Alien Day haben Sega und Creative Assembly den ersten Teaser-Trailer zu Alien: Isolation 2 veröffentlicht und liefern damit endlich ein Lebenszeichen zur lange erwarteten Fortsetzung. Der kurze Clip fällt zwar knapp aus, trifft aber sofort den Ton des Originals und sorgt bei Fans für reichlich Gesprächsstoff.

Rückkehr eines Horror-Meilensteins

Das 2014 erschienene Alien: Isolation gilt bis heute als eines der intensivsten Survival-Horror-Spiele überhaupt. Vor allem die KI des Xenomorphs machte das Spiel einzigartig und verwandelte den Gegner in einen unberechenbaren Jäger, der jederzeit für Panik sorgte.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Fortsetzung, die bereits im Oktober 2024 offiziell angekündigt wurde. Seitdem blieb es jedoch ruhig um das Projekt, bis jetzt.

Kurzer Teaser mit starker Wirkung

Der rund 25 Sekunden lange Teaser setzt voll auf Atmosphäre statt auf große Enthüllungen. Zu sehen ist eine mechanische Tür, deren Statusanzeige von Rot auf Grün wechselt. Ein vertrautes Bild für alle, die sich noch an die engen Gänge der Sevastopol-Station erinnern.

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Doch statt eines weiteren Korridors öffnet sich die Tür zu einer regennassen Außenumgebung. Diese Szene deutet erstmals an, dass Alien: Isolation 2 möglicherweise neue Schauplätze bieten könnte, die über eine klassische Raumstation hinausgehen.

Das sorgt direkt für Spekulationen, ob Spieler diesmal auch eine Kolonie oder sogar die Oberfläche eines Planeten erkunden. Naheliegend wäre dabei ein Bezug zu LV-426, dem ikonischen Schauplatz aus dem ersten Film der Reihe.

Vertraute Mechaniken bleiben wohl erhalten

Ein kleines, aber entscheidendes Detail wartet am Ende des Trailers. Die Kamera bleibt auf einer Notruf-Telefonzelle stehen, die stark an die Speicherstationen aus dem ersten Teil erinnert. Damit spricht vieles dafür, dass das kompromisslose Survival-Konzept beibehalten wird.

Passend dazu trägt der Trailer den Titel False Sense Of Security und wird lediglich mit den Worten beschrieben, dass man sich sicherer fühlt, als man es tatsächlich ist. Eine klare Anspielung auf das Spielprinzip des Vorgängers.

Release wohl noch in weiter Ferne

Konkrete Details zu Plattformen oder einem Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Allerdings bestätigte Creative Director Al Hope bereits 2024, dass sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Ein Release vor 2027 erscheint daher eher unwahrscheinlich. Als wahrscheinlich gelten jedoch Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC.

Ob Alien: Isolation 2 erneut Maßstäbe im Horror-Genre setzen kann, bleibt abzuwarten. Der erste Teaser zeigt aber schon jetzt, dass die Entwickler genau wissen, warum das Original bis heute so gefeiert wird.