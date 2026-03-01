LEGO startet im März 2026 mit 25 neuen Sets – das bedeutet die Release-Welle

Der März 2026 startet für LEGO-Fans mit einem ordentlichen Paukenschlag: Zum Monatsbeginn gehen gleich 25 neue Sets an den Start. Damit schiebt der Hersteller quer durch mehrere Themenwelten frischen Nachschub in die Regale und liefert genau das, was viele Sammler und Baumeister nach dem Winter wollen: neue Builds, neue Minifiguren und jede Menge Display-Potenzial.

Gerade für die Gaming-Community ist das spannend, weil LEGO in den letzten Jahren immer stärker auf Modelle gesetzt hat, die sich wie echte Collectibles anfühlen. Egal, ob du dein Setup optisch aufwerten willst, nach einem entspannten Feierabend-Bauprojekt suchst oder einfach neue Teile für MOCs brauchst: So ein größerer Release-Block bringt meistens für jeden Bau-Typ etwas mit.

Was der März-Release für Fans bedeutet

Warum sind 25 neue Sets auf einmal so relevant? Ein gebündelter Start wie jetzt im März 2026 ist mehr als nur ein paar einzelne Neuheiten. Es ist ein klarer Content-Drop für die gesamte LEGO-Landschaft, der Diskussionen in Communities anheizt, Wunschlisten füllt und häufig auch dafür sorgt, dass ältere Sets im Handel plötzlich wieder stärker rabattiert werden, weil Händler Platz schaffen.

Wer gerne thematisch sammelt, kann sich zudem auf das typische März-Muster einstellen: Neue Wellen sind oft so aufgebaut, dass sowohl günstige Einstiegssets als auch größere Hingucker für Vitrinen dabei sind. Für viele heißt das auch: Budget planen, Prioritäten setzen und die Frage klären, ob man sofort zuschlägt oder auf erste Angebote wartet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Und ja, 25 Neuheiten auf einen Schlag sind auch ein Signal: LEGO setzt weiter auf Breite im Sortiment. Statt nur ein oder zwei große Prestige-Produkte zu pushen, gibt es viele kleinere und mittlere Releases, die unterschiedliche Zielgruppen abholen.

Welche Themenwelten jetzt besonders im Fokus stehen

Welche LEGO-Set-Arten profitieren typischerweise von so einem großen Monatsstart? Auch ohne jedes Detail einzeln vorwegzunehmen, ist klar: Bei einer 25er-Welle wird es selten eindimensional. Üblich ist eine Mischung aus Spielsets mit Minifiguren, baubaren Modellen für Display-Sammler und Sets, die gezielt Teilelieferanten für eigene Projekte sind.

Für viele Gamer ist dabei vor allem der Vitrinenfaktor entscheidend: Modelle, die neben Konsole, Collectors Editions und Figuren gut aussehen, sind oft schnell vergriffen. Gleichzeitig sind es gerade die kleineren Sets, die sich als spontane Belohnung nach einem anstrengenden Tag anbieten, ohne dass man gleich ein Großprojekt starten muss.

Unterm Strich fühlt sich der März 2026 damit wie ein klassischer Neustart-Moment an: neue Sets, neue Bauabende und vermutlich auch neue Diskussionen darüber, welche Modelle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefern.

Welche der 25 neuen LEGO-Sets landen bei euch direkt auf der Wunschliste und bei welchen wartet ihr lieber auf Rabatte? Schreibt es mir in die Kommentare.