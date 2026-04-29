PS Plus im Mai 2026 – Diese 3 Monatsspiele sind ab 5. Mai verfügbar

PlayStation Plus startet im Mai 2026 mit einem Trio, das bewusst drei unterschiedliche Geschmäcker bedient. Ab dem 5. Mai 2026 können Abonnenten drei neue monatliche Spiele ohne zusätzliche Kosten ihrer Bibliothek hinzufügen. Als Zugpferd setzt Sony diesmal auf EA Sports FC 26, flankiert von einem Soulslike auf PS5 und einem anspruchsvollen 2D-Action-Plattformer, der seine Inspiration unverkennbar aus dem Deflect-Gameplay moderner Action-Hits zieht.

Wichtig für alle, die noch im April-Line-up unterwegs sind: Die aktuellen Monatsspiele sind nur noch bis einschließlich 4. Mai 2026 verfügbar. Bis dahin lassen sich Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered und Sword Art Online Fractured Daydream noch zur eigenen digitalen Bibliothek hinzufügen.

Alle PS-Plus-Monatsspiele im Mai 2026

Welche Spiele sind im Mai 2026 bei PS Plus dabei? Ab Mittwoch, dem 5. Mai 2026, steht euch folgende Auswahl als Monthly Games zur Verfügung. Zwei Titel sind auf PS4 und PS5 spielbar, ein Spiel ist exklusiv für PS5-Abonnenten freigeschaltet.

EA Sports FC 26 ( PS4 , PS5 )

, ) Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Nine Sols (PS4, PS5)

Unterm Strich wirkt das Paket klar kuratiert: Sport, knallharte Action im Soulslike-Stil und ein 2D-Titel für alle, die präzises Timing und Bossfights lieben. Damit dürfte im Mai fast jeder PS-Plus-Haushalt mindestens einen Treffer landen.

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EA Sports FC 26 als Headliner inklusive Bonus-Pack

Was steckt in EA Sports FC 26 für PS-Plus-Abonnenten? Mit EA Sports FC 26 landet der aktuellste Ableger der früheren FIFA-Reihe in den Monatsspielen und damit ein echter Mainstream-Headliner. Der Titel erschien im September 2025 und bringt wie gewohnt die große Bandbreite an Modi und Lizenzen mit, die Fans der Reihe erwarten.

Genannt werden unter anderem eine überarbeitete Rivals- und Champs-Erfahrung, mehr als 20.000 Profis, über 750 Clubs und Nationalteams, mehr als 120 Stadien sowie 35 Ligen. Für viele dürfte das genau das unkomplizierte Spiel sein, das man im Abo gerne mal „einfach mitnimmt“, egal ob für ein paar schnelle Matches oder längere Online-Sessions.

Welche Extras gibt es zusätzlich? Passend dazu können PS-Plus-Abonnenten im Mai 2026 auch das EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack abholen. Das Pack ist laut Ankündigung den gesamten Mai über verfügbar.

Wuchang: Fallen Feathers bringt Soulslike-Flair auf PS5

Für wen lohnt sich Wuchang: Fallen Feathers besonders? Wer im Mai eher Lust auf düstere Atmosphäre, fordernde Kämpfe und harte Lernkurven hat, dürfte bei Wuchang: Fallen Feathers hängen bleiben. Der Titel ist im Mai-Line-up ausschließlich auf PS5 enthalten und setzt auf die typischen Genre-Stärken: unterschiedliche Kampfstile, versteckte Waffen, historische Schusswaffen und mächtige Skills.

Inhaltlich geht es in die letzten Jahre der chinesischen Ming-Dynastie, gespielt wird eine Piratenkriegerin namens Wuchang. Ein zentrales Element ist außerdem die namensgebende Feathering-Mechanik, die dem Spiel sein Alleinstellungsmerkmal geben soll und für Build-Spielereien ebenso wie für riskante Power-Momente im Kampf steht.

Spannend am Rande: Das Projekt stand zuletzt auch abseits des Gameplays im Fokus, weil das ursprüngliche Entwicklerteam laut Bericht inzwischen aufgelöst wurde und die Marke anschließend von Digital Bros übernommen wurde.

Nine Sols als anspruchsvolle Soulsvania für Timing-Fans

Was macht Nine Sols im Mai-Line-up so besonders? Nine Sols zielt auf alle, die in 2D-Actionspielen nicht nur gemütlich durchlaufen wollen, sondern echtes Können abfragen möchten. Der Titel wird als Sekiro-inspiriert beschrieben und legt den Schwerpunkt auf Deflection-basiertes Kampfsystem, also auf präzises Parieren, Timing und konsequente Gegenangriffe.

In der Story zieht ihr als rachsüchtiger Held los, um die neun Sols zu stürzen, die als zentrale Antagonisten auftreten. Und die sollen es in sich haben: Nine Sols gilt als Soulsvania und wird gerade wegen seiner Bosskämpfe als besonders fordernd eingeordnet, selbst im ohnehin anspruchsvollen Metroidvania-Umfeld.

Wenn ihr also im Mai eine Challenge sucht, die sich nicht nach Feierabend-Komfort anfühlt, sondern nach echtem Lernprozess, könnte Nine Sols das heimliche Highlight des Monats werden.

Wichtige Termine und Ausblick auf Extra und Premium

Ab wann sind die PS-Plus-Monatsspiele im Mai 2026 verfügbar? Die neuen monatlichen Spiele können ab dem 5. Mai 2026 eingelöst werden. Gleichzeitig verschwinden die April-Titel am 4. Mai 2026 aus der monatlichen Auswahl, falls ihr sie noch nicht gesichert habt.

Wann gibt es Infos zu PS Plus Extra und Premium? Wer eher auf den großen Nachschub in den Katalog-Tiers schielt, sollte sich den 13. Mai 2026 vormerken. An diesem Tag will PlayStation die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium bekannt geben.

Welche der drei Mai-Spiele landet bei euch direkt in der Download-Warteschlange, und welches Genre wurde eurer Meinung nach am besten bedient? Schreibt es gern in die Kommentare.