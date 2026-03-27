Crimson Desert – So kommst du schnell in die Burg von Hernand rein

Crimson Desert wirft dich früh in eine offene Welt, in der verschiedene Fraktionen ganze Regionen kontrollieren und entsprechend misstrauisch auf Fremde reagieren. Einer der ersten großen Stopps ist die Stadt Hernand, über der unübersehbar die gewaltige Festung thront. Genau diese Burg wird im Verlauf der Hauptquest wichtig, denn dort sollst du eine Tür mit dem namensgebenden Schlüssel öffnen.

Das Problem: Beim ersten Versuch lassen dich die Wachen nicht hinein. Statt lange an deinem Ruf zu feilen, gibt es aber einen deutlich schnelleren, questbasierten Weg, der dich schon kurz darauf durch die Tore bringt.

Ort und Quest-Kontext von Burg Hernand

Wo liegt Burg Hernand in Crimson Desert? Die Burg befindet sich im nordöstlichen Teil der Stadt Hernand. Im Rahmen der Hauptquest Mystischer Schlüssel führt dich die Story dorthin, nachdem du zuvor den Bewohnern der Stadt geholfen hast.

Wenn du dann am Eingang auftauchst, blockieren dich die Wachen trotzdem. Hintergrund ist, dass du deine Loyalität gegenüber der herrschenden Fraktion erst glaubhaft machen sollst. Normalerweise würde das bedeuten, Vertrauen aufzubauen, was spürbar Zeit kosten kann.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Für die Quest Mystischer Schlüssel ist der Zugang aber essenziell, weil du in der Burg eine Tür mit dem Mystischen Schlüssel öffnen musst. Genau deshalb lohnt es sich, den schnelleren Umweg über eine frühere Aufgabe mitzunehmen.

Der schnelle Zugang über die passende Kleidung

Wie bekommst du die Verkleidung für den Einlass? Der einfachste Weg führt über die Quest Taten saagen mehr als Worte. In dieser Aufgabe hilfst du zwei bedrängten Dorfbewohnern, indem du ihren Schornstein reinigst.

© Pearl Abyss

Als Belohnung erhältst du die Hernandische Kleidung. Das ist nicht nur irgendein kosmetisches Teil, sondern ein Rüstungsteil in den Farben der Fraktion. Praktisch: In den vorliegenden Infos wird sie außerdem als besser eingestuft als deine Ynitium-Lederrüstung, sodass du nicht mal für den Einlass Stats opfern musst.

Wichtig ist, dass du die Hernandische Kleidung wirklich anlegst. Nur im Inventar zu haben reicht nicht, denn die Wachen reagieren auf das sichtbare Fraktions-Outfit.

Schritt-für-Schritt in die Burg und weiter in der Hauptquest

Wie kommst du nach dem Outfit-Wechsel in Burg Hernand? Sobald du die Hernandische Kleidung trägst, gehst du zurück zum Burgtor. Die Wachen lassen dich dann passieren, ohne dass du erst langwierig Vertrauen bei der Fraktion aufbauen musst.

© Pearl Abyss

Ab diesem Moment kannst du das Burggelände frei erkunden und die Hauptquest Mystischer Schlüssel fortsetzen, inklusive des Moments, in dem du eine Tür mit dem Mystischen Schlüssel öffnest.

Spiele die Quest Taten saagen mehr als Worte und reinige den Schornstein für die zwei Dorfbewohner. Nimm die Belohnung an: Hernandische Kleidung. Wechsle deine Ynitium-Lederrüstung gegen die Hernandische Kleidung. Kehre zum Eingang von Burg Hernand zurück. Passiere die Wachen und setze die Hauptquest Mystischer Schlüssel in der Burg fort.

Hast du Burg Hernand auch erst nach ein paar frustrierenden Versuchen betreten können, oder bist du direkt auf den Trick mit der Hernandischen Kleidung gekommen? Schreib es in die Kommentare.