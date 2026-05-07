Kingdom Come: Deliverance 2 bekommt offizielles Luxus-Parfüm und das ist kein Aprilscherz

Was nach einer völlig überdrehten Fan-Idee klingt, ist tatsächlich Realität geworden: Kingdom Come: Deliverance 2 erhält ein eigenes offizielles Parfüm. Gemeinsam mit dem tschechischen Hersteller Kintsugi Perfumes bringen Warhorse Studios und PLAION einen limitierten Duft auf den Markt, der vom mittelalterlichen Böhmen inspiriert wurde.

Ja, richtig gelesen. Ihr könnt jetzt offiziell riechen wie ein Ritter auf Abenteuerreise. Oder zumindest wie die luxuriöse Version davon.

Das Mittelalter trifft Luxus-Penthouse

Laut offizieller Pressemitteilung soll der Duft die „raue Authentizität des Mittelalters“ mit moderner Eleganz verbinden. Klingt erstmal nach einer wilden Mischung aus Schlachtfeld, Pferdestall und Kräutergarten, tatsächlich steckt dahinter aber eine überraschend hochwertige Kampagne.

Das Gesicht der Aktion ist Schauspieler Stanislav Majer, der im Spiel Jan Žižka verkörpert. Die Werbeaufnahmen entstanden unter anderem in einem luxuriösen Penthouse in Prag. Dazu gibt es Designer-Outfits, cineastische Bilder und jede Menge ernste Modekampagnen-Vibes.

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Kurz gesagt: weniger „verschlammter Ritter“, mehr „mittelalterlicher Gentleman mit Penthouse und sechsstelliger Rüstung“.

So soll das Kingdom-Come-Parfüm riechen

Besonders kurios wird es bei den Duftnoten. Parfümeur Martin Švach ließ sich direkt von Heinrichs Reise durch Böhmen inspirieren und griff auf Zutaten zurück, die Spieler aus dem Rollenspiel kennen dürften.

Mit dabei sind unter anderem:

Salbei

Kamille

Lavendel

Honig

Äpfel

Also im Grunde alles, was Heinrich normalerweise entweder verspeist, braut oder vermutlich unterwegs aus Versehen einsammelt, während wieder irgendwo Banditen im Gebüsch lauern.

Immerhin klingt das deutlich angenehmer als „nasser Gambeson nach drei Tagen Feldlager“.

Auch Lord Hans Capon macht mit

Komplett absurd wird es dann beim offiziellen Werbespot. Dort tritt Luke Dale alias Hans Capon auf und verteilt laut Pressemitteilung sein „unfassbar sinnliches, verführerisches und zutiefst verlockendes Charisma“ in Kuttenberg.

Und ja: Genau so steht es tatsächlich in der Mitteilung.

Der Spot lehnt sich dabei bewusst an luxuriöse Fashion- und Parfümwerbung an und nimmt sich gleichzeitig angenehm wenig ernst. Genau deshalb funktioniert die Aktion überraschend gut.

Der Preis hat es allerdings in sich

Der Duft „Kingdom Come“ erscheint in limitierter Auflage und kostet stolze 155,99 Euro.

Damit dürfte das Parfüm vermutlich teurer sein als die komplette Ausrüstung vieler Spieler zu Beginn von Kingdom Come: Deliverance 2.

Wer trotzdem Interesse hat, kann den Duft direkt über Kintsugi Perfumes bestellen.

Gaming und Luxus-Kooperationen werden immer verrückter

Auch wenn die Aktion zunächst wie ein verspäteter Aprilscherz wirkt, liegt sie voll im Trend. Immer mehr Publisher setzen inzwischen auf ungewöhnliche Lifestyle-Kooperationen rund um große Marken.

Von Luxus-Uhren über Sneaker bis hin zu Energy-Drinks und Designer-Mode war in den vergangenen Jahren schon fast alles dabei. Ein mittelalterliches Luxus-Parfüm gehört aber definitiv zu den ungewöhnlicheren Ideen.

Und ehrlich gesagt: Wenn schon nach Mittelalter riechen, dann bitte wenigstens mit Lavendel und Honig statt mit Stall und Kettenhemd.