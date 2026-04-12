Borderlands Mobile ist da – Free-to-Play-Start auf iOS, Inhalte und Testphase

Ohne Teaser, ohne Trailer, ohne große Ankündigung: Take Two hat überraschend ein neues Borderlands-Spiel veröffentlicht. Der neue Ableger heißt Borderlands Mobile und ist seit dem 9. April 2026 im Apple App Store aufgetaucht. Damit bekommt der Loot-Shooter erstmals überhaupt ein Mobile-Spiel, allerdings vorerst nur auf iOS.

Der Release kommt zu einem spannenden Zeitpunkt für die Reihe. Borderlands 4 ist noch keine zwölf Monate alt, hatte nach einem anfangs erfolgreichen Start aber zuletzt mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen. Parallel dazu verspricht Gearbox weiterhin Updates, Optimierungen und mehr Inhalte für den Haupttitel. Jetzt gibt es zusätzlich also noch Nachschub für unterwegs.

Borderlands Mobile ist ab sofort spielbar

Was ist Borderlands Mobile genau? Laut App-Store-Seite handelt es sich um einen Free-to-Play-Ableger, der die typische Borderlands-Mischung aus Chaos, Comic-Look und Beutejagd auf das Smartphone bringen soll. Entwickelt wurde das Spiel von Zynga, dem Mobile-Publisher, den Take Two bereits 2022 übernommen hatte.

Beim Gameplay orientiert sich Borderlands Mobile klar am klassischen Borderlands-Loop: Gegner erledigen, Loot einsammeln, Builds basteln und Missionen abarbeiten. Gleichzeitig wirkt alles stärker auf kurze Sessions zugeschnitten, mit kompakteren Einsätzen und kleineren Gefechten als in den großen Konsolen- und PC-Teilen.

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Zum aktuellen Stand ist Borderlands Mobile nur auf iOS verfügbar. Außerdem scheint der Zugriff regional eingeschränkt zu sein, unter anderem ist die App nicht in Kanada und weiteren Regionen verfügbar.

So viel Inhalt steckt schon jetzt drin

Welche Inhalte bietet das Spiel zum Start? Obwohl es ein Mobile-Spin-off ist, wirkt der Umfang nicht klein: Es sind bereits sieben Spielmodi verfügbar, zudem ist weiteres Material angekündigt. In der Community wurde bereits angemerkt, dass sich der Mobile-Ableger zum Start erstaunlich rund anfühlt.

Bei den Vault Huntern ist aktuell aber noch Geduld gefragt. Derzeit steht nur eine einzige Klasse bereit. Für später sind drei weitere Klassen geplant, die bereits namentlich gelistet sind.

Summoner

Exo-Tank

Outrider

Assassin

Dazu kommen bekannte Gegner und Gegnergruppen, darunter Skags, Banditen und auch Bosse. Als Fanservice ist außerdem ein Modus an Bord, der an eine beliebte Nebenaktivität aus Borderlands 3 erinnert: die Circles of Slaughter.

Testphase, Fortschritt und Monetarisierung

Wie läuft der Start und was bedeutet das für euren Fortschritt? Aktuellen Hinweisen zufolge handelt es sich bei Borderlands Mobile um einen zeitlich begrenzten Testlauf, der später unter einem anderen Namen für weitere Nutzer und Plattformen starten könnte. Wer jetzt einsteigt, sollte außerdem damit rechnen, dass Fortschritt in dieser Phase nicht garantiert dauerhaft bestehen bleibt.

Monetarisierung gehört bei Free-to-Play auf dem Handy natürlich dazu: Ein Battle Pass ist bereits bestätigt, Details zu Preis und Inhalten stehen aber noch aus. Immerhin ist das Grundspiel aktuell kostenlos, was nach der Preisdebatte rund um Borderlands 4 bei vielen sicher für etwas Entspannung sorgt.

Wie gut Borderlands Mobile am Ende wirklich ankommt, wird sich erst zeigen, sobald mehr Leute das Spiel ausprobieren und Zynga die angekündigten Inhalte nachliefert. Mobile-Erfolge wie Pokémon Go oder Call of Duty Mobile haben aber gezeigt, dass große Marken auf Smartphones funktionieren können, wenn Umfang und Support stimmen.

Wie steht ihr zu Borderlands Mobile: coole Überraschung für zwischendurch oder unnötiger Spin-off? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.