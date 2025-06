Vorbestellungen für Borderlands 4 gestartet – Exklusive Sammlerobjekte enthüllt

Die Vorfreude auf das nächste Kapitel der beliebten Borderlands-Reihe erreicht neue Höhen, denn 2K und Gearbox Software haben offiziell die Vorbestellungen für Borderlands 4 eröffnet. Gleichzeitig haben Fans die Möglichkeit, das Kunstbuch „The Art of Borderlands 4“ zu einem Preis von 55 Euro vorzubestellen, wobei dieser Preis möglicherweise vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum am 30. September 2025 noch gesenkt wird. Diese farbenfrohe, übergroße Hardcover-Ausgabe bietet 224 Seiten mit Kunstwerken und Kommentaren zur Entwicklung des Spiels und könnte ein Highlight auf deinem Couchtisch werden.

Exklusive Sammlerobjekte von Borderlands 4

Welche Sammlerobjekte sind mit Borderlands 4 verfügbar? Neben dem Kunstbuch haben Fans die Möglichkeit, das GameStop-exklusive ECHO-4 Bundle zu erwerben. Dieses enthält verschiedene Sammlerobjekte, die das Herz eines jeden Borderlands-Fans höherschlagen lassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das eigentliche Spiel nicht im Bundle enthalten ist.

Das Paket umfasst eine ECHO-4 Statue, deren mechanische Augen dank des mitgelieferten USB-C-Stromkabels leuchten können, während sie einen Eridium-Kristall betrachtet. Weiterhin enthält es eine 17-Zoll-Polyesterkarte von Kairos, die deine Abenteuer durch die abwechslungsreichen Landschaften des Spiels festhält.

Inhalt des ECHO-4 Bundles

Was beinhaltet das ECHO-4 Bundle? Neben der Karte und der Statue gibt es auch einen SHiFT-Code für fünf goldene Schlüssel in Borderlands 4. Diese Schlüssel sind der einzige Weg, um die goldene Truhe im Spiel zu öffnen, die eine zufällige Auswahl an mächtiger Ausrüstung enthält, die immer für dein aktuelles Charakterlevel geeignet ist. Du kannst die Schlüssel entweder frühzeitig einsetzen, um dir einen Vorteil zu verschaffen, oder sie für das Endgame aufheben.

Ein weiteres Highlight ist die verchromte Vault-Symbol-Halskette mit einer 20-Zoll-Edelstahlkette. Und schließlich enthält das Bundle ein Set von vier doppelseitigen Lithografie-Kunstdrucken, die die neuen Vault-Hunter von Borderlands 4 – Vex, Rafa, Harlowe und Amon – zeigen. Die doppelseitigen Drucke ermöglichen es dir, das Aussehen der Vault-Hunter jederzeit zu wechseln.

Spieleinblicke und Veröffentlichung

Wann erscheint Borderlands 4 und was erwartet die Spieler? Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S, mit einer späteren Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2. Das Spiel verspricht, das größte und offenste Abenteuer der Reihe zu werden, mit nahtlosen Übergängen zwischen den Gebieten ohne Ladebildschirme.

Die Spieler werden in die Rolle eines Vault Hunters schlüpfen, der gegen den Diktator Timekeeper und seine synthetische Armee auf dem Planeten Kairos kämpft. Neue Fahrzeuge und Werkzeuge wie ein Enterhaken bereichern das Gameplay und ermöglichen noch spannendere Erkundungen.

Was hältst du von den neuen Sammlerobjekten und dem kommenden Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!