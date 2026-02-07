Cyberpunk 2077 Mod Outdoor V bringt Waldgebiet und Camping in die Badlands

Night City kann laut, dreckig und permanent überreizend sein. Genau deshalb ist es immer ein kleines Highlight, wenn die Community Cyberpunk 2077 um Orte erweitert, an denen man einfach mal durchatmen kann. Am 7. Februar 2026 um 22:00 Uhr CET ist ein Fan Mod in den Fokus gerückt, der euch eine komplett neue Outdoor Ecke schenkt und zwar dort, wo sonst eher Staub, Felsen und Weite dominieren.

Der neue Bereich richtet sich weniger an Action Junkies, sondern an alle, die gerne rollen, fotografieren oder sich einfach vorstellen wollen, wie V mal für ein paar Minuten aus dem Neonfieber ausbricht.

Ein neues Stück Natur in den Badlands

Welche neue Area bringt der Mod Outdoor V ins Spiel? Outdoor V erweitert Cyberpunk 2077 um einen ausgedehnten Wald am Ende des Canyons in den Eastern Badlands. Statt nur kurz am Rand der offenen Welt entlangzuschrammen, bekommt ihr damit einen deutlich größeren Raum, der bewusst als Kontrast zu Night City gedacht ist.

Die Idee ist simpel, aber effektiv: raus aus dem Lärm, rein ins Grüne. Wer möchte, kann die Erweiterung sogar im Spiel ein und ausschalten, was den Mod angenehm flexibel macht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Optional lässt sich Outdoor V außerdem mit einem weiteren Projekt kombinieren, das die Szenerie verändert: Mit einer passenden Kompatibilität zu Night City Flooded kann in der neuen Zone ein kleiner See in der Mitte auftauchen. So wird aus dem Canyon Wald nicht nur ein Spaziergang, sondern auch eine stimmige Postkarten Kulisse für Screenshots.

Camping statt Chrom und Chaos

Was kann man in der neuen Outdoor Zone machen? Auch wenn Outdoor V keine Questkette und keine neue Story liefert, hat die Erweiterung ein klares Ziel: Entschleunigung. Ihr könnt in der neuen Zone campen und rasten, also bewusst Pause machen, statt den nächsten Auftrag zu jagen.

Wenn ihr das Ganze weiter ausbauen wollt, gibt es zusätzlich den Mod Forest Canyon Campsite Worldbuilder. Damit könnt ihr ein eigenes Camp in der neuen Area gestalten und die Ecke stärker zu eurem persönlichen Rückzugsort machen.

Gerade für Rollenspiel Fans ist das eine schöne Spielwiese: V wirkt in der Hauptkampagne oft wie eine Figur im Dauerstress. Ein Ort, der gezielt Ruhe ausstrahlt, passt da überraschend gut rein und macht die Welt gefühlt größer, ohne dass CD Projekt Red selbst Hand anlegen musste.

Technische Grenzen und was ihr erwarten dürft

Wie spielbar ist die neue Area und welche Einschränkungen gibt es? Outdoor V ist in erster Linie eine visuelle Erweiterung und nicht darauf ausgelegt, euch mit neuen Gameplay Systemen zu beschäftigen. Das merkt man auch an den Hinweisen des Erstellers, die man kennen sollte, bevor man loszieht.

Gras Abdrücke können sich auf Objekte legen, lassen sich aber in den Mod Optionen deaktivieren.

Einige Bereiche haben standardmäßig kein Gras, unter anderem nahe am Ufer des Sees.

Keine Kollisionen: Der Build ist primär optisch und nicht gameplaylastig.

Dafür wird das Fahren angenehmer, weil die fehlenden Kollisionen die Befahrbarkeit erleichtern.

Unterm Strich heißt das: Erwartet keinen neuen Endgame Loop, sondern eine Kulisse zum Erkunden, Cruisen, Fotografieren und Abschalten. Genau dadurch wirkt der Mod so angenehm optional, weil er kaum mit dem Hauptspiel kollidiert und euch nicht zwingt, irgendetwas umzustellen.

Warum solche Mods für die Zukunft spannend sind

Was sagt Outdoor V über die Entwicklung von Cyberpunk 2077 aus? Dass Cyberpunk 2077 über Jahre weiter wächst, liegt längst nicht nur an offiziellen Updates. Fan Modding hat dem Spiel immer wieder neue Funktionen und teils sogar extrem ambitionierte Ideen geliefert, bis hin zu Experimenten mit Multiplayer Features.

Outdoor V zeigt dabei einen besonderen Wunsch vieler Fans: Night City ist ikonisch, aber das Umland hätte im Hauptspiel gerne mehr Substanz vertragen. Ein Wald im Badlands Canyon ist zwar kein kompletter neuer Kontinent, aber genau die Art Erweiterung, die Lust auf mehr macht.

Während CD Projekt Red am Sequel arbeitet, ist die große Hoffnung, dass künftige Teile von Anfang an mehr Raum außerhalb der Metropole bieten. Ob das nächste Spiel eine neue Stadt bekommt oder ein verändertes Night City mit Verweisen auf bekannte Figuren, bleibt offen. Klar ist nur: Der nächste Release muss technisch auf allen Plattformen sauber laufen, damit sich die Geschichte des holprigen Starts von 2020 nicht wiederholt.

Habt ihr Outdoor V schon ausprobiert und wünscht ihr euch für das Sequel mehr natürliche Gebiete außerhalb der Stadt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.