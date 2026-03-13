PlayStation Plus im März 2026 – Ranking der 7 besten Extra und Premium-Spiele

PlayStation Plus ist im März 2026 wieder so vollgepackt, dass man beim Scrollen durch Extra und Premium schnell den Überblick verliert. Zwischen modernen Blockbustern, zeitlosen Klassikern und aufpolierten Neuauflagen steckt einiges drin, das man leicht übersieht, obwohl es absolute Pflichtkost ist.

Damit du nicht mehr Zeit mit Grübeln als mit Zocken verbringst, kommt hier ein persönliches Ranking der besten PlayStation-Plus-Games, die sich diesen Monat besonders lohnen. Alle Empfehlungen stammen aus dem Katalog der Extra- und Premium-Stufen, einige waren außerdem früher schon einmal in Essential enthalten und könnten bei dir ohnehin schon in der Bibliothek liegen.

Platz 1: Bloodborne

Warum ist Bloodborne im März 2026 eine Top-Empfehlung auf PlayStation Plus? Weil kaum ein anderes Action-Rollenspiel so kompromisslos Atmosphäre, Tempo und Herausforderung verbindet. FromSoftware nimmt dich mit nach Yharnam, eine düstere Gothic-Hölle, in der jede Abkürzung, jedes Item und jeder Bosskampf wie ein hart erarbeiteter Sieg wirkt.

Statt Schildkröten-Taktik belohnt Bloodborne aggressives Spiel, schnelle Ausweichmanöver und mutige Konter. Wer sich einmal in den Rhythmus aus Risiko und Belohnung eingroovt, versteht, warum dieses Abenteuer bis heute als eines der stärksten Spiele der PlayStation-Ära gilt.

Auch erzählerisch zieht der Trip: Du deckst Schicht für Schicht die Geheimnisse einer Stadt auf, die weit mehr ist als nur Kulisse. Und genau dieses Gefühl, nie ganz zu wissen, was hinter der nächsten Ecke lauert, macht Bloodborne so besonders.

Platz 2: God of War (2018)

Warum lohnt sich God of War 2018 heute noch auf PlayStation Plus? Weil Santa Monica Studio es geschafft hat, eine ikonische Reihe neu zu erfinden, ohne ihre Wucht zu verlieren. Kratos ist nicht mehr nur reine Rage, sondern ein Mann mit Vergangenheit, Verantwortung und einem Sohn an seiner Seite, der ihn ständig spiegelt und herausfordert.

Das nordische Setting ist nicht nur Kulisse, sondern Bühne für einen Roadtrip, der intime Charaktermomente und brachiale Kämpfe eng verzahnt. Wenn Ärger vor der Tür steht, wird trotzdem nicht lange diskutiert, dann fliegen die Äxte und die Götter müssen eben damit leben.

Besonders stark ist der Mix aus Erkundung, Rätseln und Bosskämpfen, der dich über Stunden bei der Stange hält. Wer Action-Adventures liebt, bekommt hier ein Gesamtpaket, das auch 2026 noch wie ein Meilenstein wirkt.

Platz 3: Marvels Spider-Man Remastered

Welche Stärken hat Marvels Spider-Man Remastered auf PS5 im PS-Plus-Katalog? Die Remastered-Version liefert genau das, was man sich von einem PS5-Upgrade erhofft: bessere Optik, flüssigere Performance und ein insgesamt noch runderes Spielgefühl. Das Herzstück bleibt aber unverändert stark, nämlich ein Spider-Man, der sich in den Kämpfen wunderbar dynamisch anfühlt.

Fans von schnellen, gadgetlastigen Prügeleien im Stil der Batman-Arkham-Reihe kommen hier voll auf ihre Kosten. Gleichzeitig ist das Herumschwingen durch die Stadt so gut umgesetzt, dass es schnell zum eigentlichen Suchtfaktor wird, selbst wenn du gerade gar keine Mission starten willst.

Unterm Strich ist das eine der besten Superhelden-Umsetzungen überhaupt, und als Remaster ein echtes Aushängeschild für die PS5-Bibliothek.