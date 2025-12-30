Sword of the Sea kostenlos bei PS Plus Extra und Premium – jetzt zugreifen!

PlayStation Plus überrascht regelmäßig mit spannenden Gratis-Spielen – doch Sword of the Sea ist zweifellos eines der unterschätzten Highlights des Jahres 2025. Das atmosphärische Abenteuer des Indie-Studios Giant Squid ist aktuell noch kostenlos für alle PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar – aber vermutlich nicht mehr lange.

Das steckt hinter Sword of the Sea

Was macht Sword of the Sea so besonders? In dem stilisierten Einzelspieler-Abenteuer steuerst du den Wraith, der mithilfe eines sogenannten Hoverswords durch eine verlassene Welt gleitet. Dieses Surfbrett ähnelt einem Mix aus Skateboard, Hoverboard und Snowboard und ist dein zentrales Fortbewegungsmittel in einer Welt zwischen Sanddünen und versunkenen Ruinen.

Dein Ziel: Die Rückkehr des Ozeans. Durch das Sammeln von Ozeansamen bringst du Wasser zurück in die Wüste, was neue Wege und Spielmöglichkeiten freischaltet. Dabei triffst du auf riesige Kreaturen, sogenannte Leviathane, die dich in spektakulären Bosskämpfen herausfordern. Das Spiel verzichtet komplett auf Dialoge und erzählt seine Geschichte rein über visuelle Gestaltung und Musik.

Indie-Meisterwerk mit bekannten Wurzeln

Wer steckt hinter dem Spiel? Entwickelt wurde Sword of the Sea von Giant Squid, den Machern von Abzû und The Pathless. Der kreative Kopf dahinter ist Matt Nava, der bereits als Art Director für das gefeierte Journey verantwortlich war. Die Parallelen sind klar: Wüstenlandschaften, meditatives Gameplay und eine audiovisuelle Präsentation, die ihresgleichen sucht.

Die musikalische Untermalung stammt von Austin Wintory, der mit Unterstützung des London Voices Choir und des Phoenix Boys Choir eine elektronische Klanglandschaft schuf, die sich perfekt mit der visuellen Ästhetik verbindet.

Gameplay: Surfen trifft auf Erkundung

Wie spielt sich Sword of the Sea? Der Fokus liegt auf flüssiger Fortbewegung. Dein Hoversword erlaubt dir, Wellen aus Sand oder Wasser zu reiten und dabei ein Gefühl ständiger Bewegung zu erleben. Ähnlich wie bei Snowboarding-Spielen wie 1080° Snowboarding liegt der Reiz im Momentum – allerdings ohne Punktesystem, sondern mit dem Ziel, dich mit der Umgebung zu verbinden.

Die Welt ist voll optionaler Orte, Upgrades und versteckter Tetra, die du gegen neue Tricks eintauschen kannst. Spielerisch erinnert das Spiel an eine Mischung aus Journey, Abzû und The Pathless – mit einem Hauch Shadow of the Colossus bei den Leviathan-Kämpfen.

Bewertungen und Spielermeinungen

Wie kommt das Spiel an? Sword of the Sea erhielt laut Metacritic „allgemein positive“ Bewertungen. Auf OpenCritic wird es von 96 % der Kritiker empfohlen. Besonders gelobt wird die Kombination aus entspannendem und packendem Gameplay, die musikalische Untermalung und die Weltgestaltung.

GamesRadar beschreibt das Spiel als „gleichzeitig aufregend und beruhigend“, während Eurogamer betont, dass es vor allem darum gehe, sich gut zu fühlen – nicht zwingend gut zu sein. Damit hebt sich das Spiel positiv von vielen actionlastigen Titeln ab.

Diese Inhalte erwarten dich

Was findest du im Spiel? Hier eine Übersicht der wichtigsten Inhalte:

Feature Beschreibung Protagonist Wraith – ein mysteriöses Wesen mit Hoversword Fortbewegung Surfen über Sand- und Wasserwellen mit dem Hoversword Ziel Rückführung des Ozeans durch Sammeln von Ozeansamen Gegner Leviathane – riesige Kreaturen in epischen Kämpfen Musik Soundtrack von Austin Wintory mit Chorbegleitung Plattformen PS5 und Windows PC (seit 19. August 2025) Genre Adventure, Exploration

Jetzt kostenlos auf PlayStation Plus

Wie lange bleibt das Spiel kostenlos verfügbar? Sword of the Sea wurde am 19. August 2025 veröffentlicht und ist aktuell noch im Rahmen von PlayStation Plus Extra und Premium kostenlos spielbar. Da sich das Angebot regelmäßig ändert, solltest du dir das Spiel möglichst bald sichern. Ein genaues Enddatum ist bislang nicht bekannt.

PS Plus Extra & Premium: Spiel kostenlos enthalten

Spiel kostenlos enthalten PS Plus Essential: Kein Zugang zu diesem Titel

Kein Zugang zu diesem Titel UVP außerhalb von PS Plus: ca. 29,99 € im PlayStation Store

Ein Grund mehr für ein PS Plus-Abo

Lohnt sich ein PS Plus-Abo für solche Spiele? Definitiv. Titel wie Sword of the Sea zeigen, dass PS Plus mehr ist als nur eine Sammlung alter Blockbuster. Gerade für Fans von künstlerisch anspruchsvollen Indie-Games ist das Abo ein echtes Fundstück-Magazin.

Wenn du Journey mochtest, wird dich Sword of the Sea mit offenen Armen empfangen. Und falls du Giant Squids frühere Werke wie Abzû oder The Pathless verpasst hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Deep Dive.

Was hältst du von Sword of the Sea? Hast du es bereits gespielt oder planst du, es auszuprobieren? Teile deine Eindrücke gern in den Kommentaren!