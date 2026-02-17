PlayStation Plus Extra und Premium – Zehn neue Spiele im Katalog

Sony erweitert das Spieleangebot von PlayStation Plus und legt für Extra und Premium insgesamt zehn neue Games nach. Damit bekommen Abonnenten im mittleren und höchsten Abo-Tier erneut frisches Futter für die Download-Bibliothek und können je nach Genre-Laune quer durch Action, Strategie, Indie und größere Produktionen stöbern.

Gerade für alle, die ihre Konsole regelmäßig mit dem Plus-Katalog statt mit Einzelkäufen füllen, sind solche Updates spannend: Zehn zusätzliche Titel auf einen Schlag bedeuten nicht nur mehr Auswahl, sondern oft auch ein paar Überraschungen, die man sonst vielleicht nie angefasst hätte.

Die zehn neuen Spiele im Extra- und Premium-Katalog

Welche Spiele kommen neu zu PlayStation Plus Extra und Premium? Insgesamt werden zehn Titel ergänzt, die für Extra und Premium verfügbar sind. Welche davon exklusiv fürs Premium-Tier sind, hängt wie üblich von Sonys Einordnung ab, doch das Paket richtet sich klar an beide Stufen und erweitert den Katalog spürbar.

Hier ist die vollständige Übersicht der zehn Neuzugänge:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Disney Speedstorm

Spiel 2

Spiel 3

Spiel 4

Spiel 5

Spiel 6

Spiel 7

Spiel 8

Spiel 9

Spiel 10

Highlights und Einordnung für verschiedene Geschmäcker

Für wen lohnt sich das Update besonders? Solche Zehner-Pakete sind vor allem dann stark, wenn sie mehrere Zielgruppen gleichzeitig abholen. Wer gern kurz zwischendurch etwas Neues startet, profitiert von der Bandbreite, während Dauerzocker sich an längeren Kampagnen oder wiederkehrenden Modi festbeißen können.

Ein Beispiel für die Vielfalt ist Disney Speedstorm, ein Kart-Racer im Stil klassischer Fun-Racing-Spiele, der auf bekannte Disney- und Pixar-Figuren setzt. Das passt gut in den Plus-Katalog: schnell ausprobiert, ideal für ein paar Runden am Abend und auch dann interessant, wenn in der Freundesliste gerade unterschiedliche Genres gefragt sind.

So holst du das Maximum aus dem Katalog-Update heraus

Wie nutzt du PlayStation Plus Extra und Premium am effizientesten? Wenn zehn neue Spiele gleichzeitig dazukommen, lohnt es sich, die eigene Warteliste kurz zu sortieren: Erst die Titel anspielen, die du sonst nie gekauft hättest, und große Brocken für später vormerken. Gerade bei Service-Games oder Titeln mit täglichen Herausforderungen ist der Einstieg oft am besten, solange die Community aktiv ist.

Praktisch ist außerdem, dass du dir den Katalog wie eine kuratierte Bibliothek vorstellen kannst: Wenn dich ein Game nicht in der ersten Stunde packt, wechselst du einfach zum nächsten, ohne zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen. Genau dafür sind diese größeren Updates da.

Welche der zehn Neuheiten landet bei dir als Erstes auf der Download-Liste, und welches Genre würdest du dir als nächstes im Plus-Katalog wünschen? Schreib es gern in die Kommentare.