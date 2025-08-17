22 Spiele auf der Kippe – Drohender Verlust bei PS Plus im September 2025

PlayStation Plus Abonnenten, insbesondere bei den Tarifen PS Plus Extra und PS Plus Premium, könnten im September 2025 den Verlust von bis zu 22 PS4- und PS5-Spielen erleben. Das Hinzufügen von Spielen zu den mittleren und teuersten Stufen von PlayStation Plus erfolgt in der Regel durch ein- oder zweijährige Verträge zwischen Entwicklern, Publishern und Sony. Diese Verträge laufen nun möglicherweise aus, was den Verlust dieser Spiele aus dem Angebot erklären könnte.

Mögliche Spieleverluste im September 2025

Welche Spiele könnten im kommenden Monat entfernt werden? Im September 2024 wurden folgende Spiele zu PS Plus Extra und PS Plus Premium hinzugefügt: Far Cry 5, The Plucky Squire, Under the Waves, Night in the Woods, Pistol Whip, Chernobylite, Space Engineers, Ben 10, Road 96, Wild Card Football, Secret Agent Clank, Doom I + Doom II Enhanced, SkyGunner und Mister Mosquito. Diese Titel könnten aufgrund auslaufender Verträge entfernt werden.

Welche Spiele könnten nach einem zweijährigen Vertrag entfernt werden? Im September 2023 wurden die Spiele This War of Mine, Contra: Rogue Corps, Odin Sphere, Call of the Sea, West of Dead, Tails Noir, Dragon’s Crown und Paw Patrol: Adventure City Calls hinzugefügt. Auch diese könnten bald aus dem Angebot verschwinden, da ihre Verträge ebenfalls auslaufen könnten.

Besondere Aufmerksamkeit auf bestimmte Titel

Welche Titel sind besonders hervorzuheben? Far Cry 5 ist sicherlich eines der herausragenden AAA-Spiele in dieser Liste. Unter den Indie-Spielen sind Night in the Woods und The Plucky Squire erwähnenswert, da sie bei ihrer Veröffentlichung im letzten Jahr viel Lob erhalten haben. Pistol Whip ist ebenfalls ein beliebter Indie-Titel.

Gibt es Spiele, die besonders von Hardcore-Fans vermisst werden könnten? Secret Agent Clank, ein Spin-off von Ratchet and Clank und ein exklusives PSP-Spiel, könnte für viele Fans schmerzlich vermisst werden. Obwohl es schwer vorstellbar ist, dass ein PlayStation-Spiel den Dienst verlässt, ist es nicht unmöglich.

Behalte die Entwicklungen im Blick

Wie sicher sind diese Spekulationen? Es gibt zwar historische Daten, die solche Spekulationen untermauern, dennoch bleibt es Spekulation. Offizielle Bestätigungen stehen noch aus, daher sollten diese Informationen mit Vorsicht betrachtet werden.

PlayStation Plus bietet regelmäßig wechselnde Spiele an, und es bleibt spannend zu sehen, welche Titel im nächsten Monat tatsächlich entfernt werden. Bis wir offizielle Informationen erhalten, bleibt nur abzuwarten.

Was denkst du über die möglichen Änderungen bei PlayStation Plus im nächsten Monat? Teile deine Meinung in den Kommentaren!