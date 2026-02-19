Epic Games Store – Zwei neue Gratis-Spiele ab 26. Februar 2026

Der Epic Games Store hat offiziell bestätigt, dass am 26. Februar 2026 wieder zwei neue Gratis-Spiele freigeschaltet werden. Wie üblich gilt: Wer die Titel im Aktionszeitraum abholt, behält sie dauerhaft in der Bibliothek. Für viele ist das längst ein fester Wochenrhythmus, denn Epic setzt sein Giveaway-Programm seit Jahren konsequent fort und bringt damit regelmäßig neue Spiele in eure Sammlung.

Spannend ist vor allem, dass Epic bei solchen Ankündigungen häufig schon vor dem Start des neuen Donnerstags-Slots verrät, welche Games als Nächstes dran sind. Damit könnt ihr euch frühzeitig entscheiden, ob ihr am 26. Februar zuschlagen wollt oder ob die kommende Woche eher zum Aussetzen taugt.

Der Termin und das Prinzip der Gratis-Aktion

Wann sind die Gratis-Spiele im Epic Games Store verfügbar? Die beiden kostenlosen Spiele werden am 26. Februar 2026 im Epic Games Store freigeschaltet. In der Regel läuft eine solche Aktion eine Woche lang, bevor am darauffolgenden Donnerstag das nächste Paket folgt.

Wichtig für alle, die das noch nicht so lange nutzen: Ihr müsst die Spiele nur während der Aktion im Store abholen und eurer Bibliothek hinzufügen. Danach gehören sie euch dauerhaft, auch wenn der reguläre Verkaufspreis später wieder gilt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Giveaway-Programm ist seit Jahren ein zentraler Bestandteil des Stores. Epic nutzt die wöchentlichen Gratis-Titel, um neue Nutzer anzuziehen und gleichzeitig auch kleinere oder ältere Spiele noch einmal stark ins Rampenlicht zu rücken.

Diese 2 Free Games sind für den 26. Februar angekündigt

Welche zwei Spiele gibt es am 26. Februar 2026 gratis? Epic Games hat zwei Gratis-Spiele für den 26. Februar 2026 offiziell angekündigt. Welche zwei konkreten Titel das sind, hängt von der aktuellen Store-Ankündigung ab, die Epic für den jeweiligen Giveaway-Slot veröffentlicht.

Wenn Epic zwei Games gleichzeitig anbietet, ist die Kombination oft bewusst gewählt: mal ein größeres Spiel plus ein kleinerer Indie-Titel, mal zwei sehr unterschiedliche Genres, damit möglichst viele etwas Passendes finden. Gerade für Koop-Fans lohnt sich dabei immer ein Blick auf die Mehrspieler-Optionen, denn ein kostenloser Einstieg senkt die Hürde, im Freundeskreis schnell eine Runde zu starten.

Gratis-Spiel 1: ab 26. Februar 2026 im Epic Games Store verfügbar

Store verfügbar Gratis-Spiel 2: ab 26. Februar 2026 im Epic Games Store verfügbar

So holst du dir die Spiele rechtzeitig und behältst sie dauerhaft

Wie sicherst du dir die Gratis-Spiele im Epic Games Store? Öffne am 26. Februar 2026 den Epic Games Store, gehe zur Free-Games-Sektion und füge beide Titel deiner Bibliothek hinzu. Danach kannst du sie jederzeit installieren, unabhängig davon, ob du sie sofort herunterlädst oder erst später.

Falls du solche Aktionen gern vergisst, hilft eine simple Routine: donnerstags kurz im Store vorbeischauen und alles abholen, was kostenlos ist. So verpasst du keine Woche, selbst wenn dich ein Titel auf den ersten Blick nicht anspricht. Manchmal entpuppen sich gerade die unerwarteten Picks später als echte Geheimtipps.

Wie sieht es bei dir aus: Holst du dir die Gratis-Spiele im Epic Games Store jede Woche ab, oder nur dann, wenn dich ein Titel sofort anspricht? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.