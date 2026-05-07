Epic Games Store – Am 14. Mai starten zwei neue Mystery Games gratis

Der Epic Games Store hat offiziell bestätigt, dass am 14. Mai 2026 wieder zwei kostenlose Spiele anstehen. Der Haken: Welche Titel genau verschenkt werden, bleibt bis zum Start der Aktion geheim. Damit kehrt die Mystery-Game-Promo zurück, die Epic zuletzt zur großen Holiday-Giveaway-Phase Ende 2025 genutzt hatte.

Für euch heißt das unterm Strich: Am 14. Mai lohnt sich ein Blick in den Store besonders, weil diesmal nicht vorab bekannt ist, ob euch eher ein Indie-Hit, ein bekannteres Spiel oder vielleicht sogar ein thematisches Doppelpack erwartet.

Die Rückkehr der Mystery-Game-Aktion

Was bedeutet Mystery Game im Epic Games Store? Bei diesen Aktionen zeigt Epic vorab nur Platzhalter an, statt die konkreten Titel wie gewohnt eine Woche vorher anzukündigen. Erst zum Zeitpunkt der Freischaltung wird enthüllt, welche Spiele gratis sind.

Am 14. Mai 2026 sollen direkt zwei Mystery Games starten. Gleichzeitig deutet die Store-Ankündigung an, dass in den folgenden Wochen weitere ähnliche Angebote kommen könnten. In der Vergangenheit liefen solche Mystery-Phasen oft über mehrere Wochen, mit wechselnden Gratis-Titeln im zweiten Monatshalbteil.

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Interessant: Manchmal stehen Mystery-Wochen unter einem bestimmten Motto, wie schon einmal bei einer Aktion mit mehreren katzenbezogenen Titeln. Für den 14. Mai gibt es aktuell aber keine Hinweise auf ein Thema, sodass die ersten beiden Gratis-Spiele vermutlich die besten Indizien liefern werden.

Diese Gratis-Spiele sind bis zum 14. Mai verfügbar

Welche Spiele könnt ihr aktuell kostenlos sichern? Schon jetzt läuft das nächste Freebie-Doppel, das ihr bis zum Start der Mystery-Games in eure Bibliothek packen könnt. Diesmal sind es Arranger: A Role-Puzzling Adventure und Trash Goblin.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure setzt auf ein ungewöhnliches Puzzle-Adventure-Konzept: Die Hauptfigur Jemma bewegt sich über ein Grid, wobei sich Reihen und Spalten mitverschieben. Dadurch werden Erkundung, Kämpfe und Rätsel zu einer Art Schiebepuzzle, bei dem Positionierung und Timing entscheidend sind.

Trash Goblin schlägt eine deutlich gemütlichere Richtung ein. Ihr betreibt einen kleinen Laden, findet Kuriositäten, reinigt und repariert sie, wertet Fundstücke auf und verkauft sie anschließend an Kundschaft. Das Geld steckt ihr in Upgrades, um den Shop schrittweise auszubauen und aus dem kleinen Geschäft ein echtes Trödel-Imperium zu machen.

Aktion Spiele Zeitraum (CET) Aktuelle Gratis-Spiele Arranger: A Role-Puzzling Adventure, Trash Goblin 07. Mai 2026 bis 14. Mai 2026, 17:00 Uhr Mystery Game Giveaway Mystery Game 1, Mystery Game 2 14. Mai 2026 bis 21. Mai 2026, Start ab 17:00 Uhr

Was euch am 14. Mai konkret erwartet

Wann startet die neue Gratis-Runde in Deutschland? Der Wechsel erfolgt am 14. Mai 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr die aktuellen Titel noch abholen, danach werden sie durch die beiden Mystery Games ersetzt.

Wer Epic-Aktionen kennt, weiß: Gerade die Mystery-Wochen sorgen oft für extra Aufmerksamkeit, weil sich die Community mit Spekulationen überschlägt und viele aus Neugier direkt zum Start zuschlagen. Wenn Epic die Aktion erneut über mehrere Wochen zieht, könnte der zweite Mai-Abschnitt 2026 also noch einige Überraschungen bereithalten.

Was wünscht ihr euch als Mystery-Game-Duo am 14. Mai 2026, eher zwei Indie-Perlen oder einen größeren Namen? Schreibt es gern in die Kommentare.