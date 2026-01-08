GTA 6 Release: Jason Schreier zweifelt an November 2026 Termin

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung von GTA 6 scheint weiterhin alles andere als in Stein gemeißelt. Auch wenn Rockstar Games im vergangenen Dezember den 19. November 2026 als Releasedatum genannt hat, mehren sich nun Zweifel, ob der Blockbuster tatsächlich pünktlich erscheint. Grund dafür sind aktuelle Aussagen des renommierten Journalisten Jason Schreier im Rahmen des Button Mash Podcasts.

Schreier, bekannt für gut informierte Berichte zu Rockstar-Projekten, sprach offen über den Entwicklungsstand des Spiels. Demnach ist GTA 6 aktuell im Januar 2026 noch nicht in einem statusrelevanten Stadium, das man als „content complete“ bezeichnen könnte. Damit widerspricht er klar jenen Stimmen, die zuvor von einem weitgehend abgeschlossenen Projekt sprachen.

Woran hapert es derzeit bei GTA 6?

Welche Inhalte fehlen bei Rockstar Games noch? Laut Schreier befinden sich viele Missionen und Levels noch in der aktiven Fertigstellung. Innerhalb des typischen Produktionszyklus einer AAA-Produktion lassen sich mehrere Phasen unterscheiden: Feature-Complete, Content-Complete und letztlich Bug-Testing. Aktuell habe das Team die Phase des reinen Content-Abschlusses noch nicht hinter sich gelassen.

Das bedeutet: Es wird weiterhin aktiv entschieden, welche Inhalte Teil des Spiels werden, was gestrichen wird und wo noch Hand angelegt werden muss. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass GTA 6 sich nicht auf der Zielgeraden befindet, sondern mitten in der Produktionsphase steckt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Release-Termin im November weiterhin wahrscheinlich?

Wie realistisch ist der 19. November 2026 als Erscheinungsdatum? Trotz der Verzögerungen hält Schreier die Veröffentlichung im November für wahrscheinlicher als andere zuvor genannte Termine. Insbesondere das Frühjahr 2026 und vor allem der Herbst 2025 seien laut seinen Kontakten bei Rockstar nie realistische Optionen gewesen.

Er verweist dabei auf das Beispiel Red Dead Redemption 2, das ebenfalls zwei Mal offiziell verschoben wurde, bevor es im Oktober 2018 erschien. Ein ähnliches Muster hält er bei GTA 6 für denkbar. Allerdings räumt er ein, dass niemand bei Rockstar aktuell mit absoluter Sicherheit eine Veröffentlichung im November garantieren würde.

Interne Zweifel bei Rockstar Games

Was sagt das Entwicklerteam selbst zum Stand der Dinge? Laut Jason Schreier glaubten viele interne Rockstar-Mitarbeitende nicht daran, dass der ursprünglich angestrebte Mai-Termin 2026 überhaupt machbar gewesen wäre. Der November 2026 wird nun intern als realistischer, aber weiterhin ambitionierter Zeitraum bewertet.

Was die aktuelle Produktionsphase zusätzlich erschwert: Inmitten aller Optimierungsprozesse wollen laut Schreier Teammitglieder immer wieder noch kurzfristig Inhalte hinzufügen. Gerade in einer so komplexen und detaillierten Welt wie bei GTA kann das die Fertigstellung stark verzögern — selbst im konsolidierten Bugfixing-Zeitraum.

Medienwirbel und verkürzte Schlagzeilen

Warum gab es Missverständnisse um Schreiers Aussagen? Der Journalist kritisierte deutlich einige Schlagzeilen, die seine Aussagen aus dem Kontext gerissen hätten. Auf Plattformen wie Reddit und BlueSky machte er klar, dass er nie behauptet habe, ein Delay sei bereits beschlossene Sache — sondern lediglich, dass er eine Verschiebung basierend auf dem Entwicklungsstand für plausibel halte.

„Ich würde nicht super überrascht sein, wenn das Spiel zwei Mal verschoben wird und schließlich im November erscheint. Das ist ein großes und kompliziertes Spiel, und zuletzt war es noch nicht inhaltlich abgeschlossen.“

Diese differenzierte Einschätzung wurde in der Berichterstattung teilweise stark vereinfacht dargestellt, was Schreier dazu veranlasste, direkt gegen irreführende Schlagzeilen in sozialen Netzwerken Stellung zu beziehen. Er forderte dabei auch Journalisten auf, sich direkt an ihn zu wenden, statt seine Aussagen zu interpretieren.

Was bedeutet das für dich als Fan?

Wie solltest du mit dieser Ungewissheit umgehen? Für dich als interessierte GTA-Spielerin oder Spieler heißt das vor allem: Geduld bewahren. Auch wenn der fahrplanmäßige Launch im November 2026 Chancen hat, solltest du dich nicht zu sehr darauf verlassen. Rockstar wird nichts überstürzen und der Release wird vermutlich erst dann erfolgen, wenn die Qualität vollständig überzeugt.

Dass ein so komplexes Spiel mehrere Verschiebungen durchläuft, ist in der Branche nichts Neues. Auch bei Red Dead Redemption 2 zahlte sich die zusätzliche Zeit mit einem polierten Ergebnis aus.

Was denkst du über den aktuellen Stand der Entwicklung? Glaubst du an den Release im November? Diskutiere deine Einschätzung gerne mit uns in den Kommentaren!