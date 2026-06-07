Live-Ticker – GTA 6: Alle News zu Vorbestellung, Preis, Gameplay und Release (zuletzt aktualisiert: 07.06., 15:53 Uhr)

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Hier findet ihr alle wichtigen News, Gerüchte und offiziellen Infos rund um GTA 6 – von Trailern und Gameplay über Preis und Vorbestellungen bis hin zum Release.

Damit ihr nicht jede einzelne Meldung selbst zusammensuchen müsst, bündeln wir hier die wichtigsten Entwicklungen und ordnen ein, was offiziell bestätigt ist, was nur als Gerücht gilt und worauf Fans als Nächstes achten sollten.

Aktueller Stand zu GTA 6:

Release: 19. November 2026

Plattformen: PS5 und Xbox Series X|S

PC-Version: bislang nicht für den Launch bestätigt

Vorbestellungen: noch nicht offiziell gestartet

Preis und Editionen: noch nicht offiziell angekündigt

Gameplay: bislang wurde noch keine ausführliche Gameplay-Präsentation veröffentlicht

Neueste Updates zu GTA 6

07.06., 15:53 Uhr – GTA 6 beeinflusst schon jetzt den Releasekalender

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 und wirft offenbar schon jetzt einen riesigen Schatten auf den Rest der Branche. Während sich im September und Oktober immer mehr große Spiele drängen, wirkt der November bislang auffällig leer.

Für Publisher ist das nachvollziehbar: Kaum ein großes Spiel dürfte direkt gegen Rockstar antreten wollen. GTA 6 wird nicht nur ein normaler Release, sondern vermutlich das dominierende Gaming-Thema des gesamten Jahres. Wer zu nah an diesem Termin erscheint, riskiert, in der Aufmerksamkeit komplett unterzugehen.

Damit zeigt sich schon Monate vor Launch, welche Marktmacht GTA 6 besitzt. Der Release-Termin ist nicht einfach nur ein Datum im Kalender, sondern ein Fixpunkt, um den herum offenbar die gesamte Branche plant.

21.05., 23:07 Uhr – Take-Two bestätigt GTA 6 erneut für November 2026

Take-Two Interactive hat im Rahmen des aktuellen Earnings Calls erneut bekräftigt, dass GTA 6 weiterhin am 19. November 2026 erscheinen soll. Eine erneute Verschiebung steht laut den Aussagen des Publishers aktuell nicht im Raum.

Weder Trailer 3 noch Vorbestellungen oder eine Preisankündigung wurden im Rahmen des Calls gezeigt. Take-Two machte deutlich, dass solche Marketing-Ankündigungen normalerweise nicht in Investorengesprächen stattfinden.

Der Blick richtet sich damit weiter auf die offizielle Marketingphase von Rockstar Games. Diese soll laut Take-Two im Sommer beginnen. Preis, Editionen, Vorbestellerboni und erstes ausführliches Gameplay bleiben vorerst offen.

21.05., 22:40 Uhr – GTA 5 knackt den nächsten Meilenstein

Take-Two hat neue Verkaufszahlen zu Grand Theft Auto 5 veröffentlicht. Demnach wurde GTA 5 inzwischen mehr als 230 Millionen Mal verkauft.

Damit bleibt der Rockstar-Titel eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Zusammen mit GTA Online gehört GTA 5 auch viele Jahre nach dem ursprünglichen Release weiterhin zu den wichtigsten Umsatztreibern von Take-Two.

21.05., 22:32 Uhr – Strauss Zelnick spricht über Vorbestellungen und Marketing

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat erklärt, dass Vorbestellungen bei Rockstar üblicherweise erst im Zusammenhang mit der eigentlichen Marketingkampagne starten. Damit wirken kurzfristige Gerüchte rund um einen sehr frühen Pre-Order-Start weiterhin unsicher.

Für Fans bedeutet das: Wer auf GTA 6 vorbestellen, Trailer 3 oder konkrete Editionen wartet, muss sich vermutlich noch gedulden. Der Sommer bleibt aber der wichtigste Zeitraum für neue offizielle Informationen.

Alles Wichtige zu GTA 6 im Überblick

Wann erscheint GTA 6?

GTA 6 soll am 19. November 2026 erscheinen. Rockstar Games hatte den neuen Termin offiziell bekannt gegeben, nachdem der Titel zuvor für einen früheren Zeitraum erwartet worden war.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

Zum Launch ist GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell für den Release am 19. November 2026 bestätigt.

Kann man GTA 6 schon vorbestellen?

Nein, offiziell sind Vorbestellungen für GTA 6 bislang noch nicht gestartet. Auch Editionen, Vorbestellerboni und mögliche Sammlerausgaben wurden noch nicht angekündigt.

Wie teuer wird GTA 6?

Ein offizieller Preis für GTA 6 ist noch nicht bekannt. Take-Two hat bislang keine konkreten Angaben zu Standard Edition, Deluxe Edition oder möglichen Sondereditionen gemacht.

Wann kommt erstes GTA-6-Gameplay?

Ein ausführliches Gameplay-Video zu GTA 6 wurde bislang nicht veröffentlicht. Fans warten vor allem auf Trailer 3 oder eine größere Gameplay-Präsentation, die mehr zur offenen Welt, den Missionen, Jason, Lucia und dem neuen Vice City zeigt.

Kommt GTA 6 für PC?

Eine PC-Version von GTA 6 gilt langfristig als wahrscheinlich, wurde für den Launch aber noch nicht offiziell bestätigt. Rockstar veröffentlichte große Spiele in der Vergangenheit häufig zunächst für Konsolen und später für PC.

Warum ist GTA 6 so wichtig?

GTA 6 ist der erste neue Hauptteil der Reihe seit GTA 5. Der Vorgänger erschien ursprünglich 2013 und entwickelte sich gemeinsam mit GTA Online zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den neuen Teil.

Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit neuen offiziellen Informationen, glaubwürdigen Hinweisen und wichtigen Gerüchten rund um GTA 6.