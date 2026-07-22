Bandai Namco Entertainment Europe hat sein Lineup für die gamescom 2026 angekündigt und bringt gleich mehrere große Titel spielbar nach Köln. Besucherinnen und Besucher können in der Entertainment Area unter anderem erstmals Ace Combat 8: Wings of Thieve ausprobieren. Außerdem wird Dragon Ball Xenoverse 3 zum ersten Mal in Europa spielbar sein.

Ein weiteres Highlight ist The Blood of Dawnwalker. Das düstere Open-World-Action-RPG von Rebel Wolves bekommt auf der gamescom seine weltweit erste öffentlich zugängliche Anspielmöglichkeit.

Ihr findet Bandai Namco auf der gamescom 2026 in Halle 6.1, Stand A20/B021.

Ace Combat 8 hebt erstmals auf der gamescom ab

Mit Ace Combat 8: Wings of Thieve bringt Bandai Namco den nächsten großen Teil der Flug-Actionreihe nach Köln. Das Spiel soll eine tiefgründige Kampagne bieten und laut Publisher das bislang filmreifste Erlebnis der gesamten Reihe werden.

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Spielerinnen und Spieler übernehmen darin die Rolle eines Elitepiloten, der für das Überleben seiner Heimat kämpft. Entwickelt wird der Titel von Bandai Namco Aces Inc..

Für Fans der Reihe dürfte die gamescom-Demo besonders spannend sein, weil sie erstmals selbst erleben können, wie sich der neue Teil spielt. Ace Combat 8: Wings of Thieve erscheint am 2. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Dragon Ball Xenoverse 3 erstmals in Europa spielbar

Auch Anime- und Dragon-Ball-Fans bekommen auf der gamescom 2026 einen wichtigen Programmpunkt. Dragon Ball Xenoverse 3 wird laut Bandai Namco zum ersten Mal in Europa spielbar sein.

Der neue Teil baut auf dem Vermächtnis der Reihe auf, soll aber ein völlig neues Dragon-Ball-Erlebnis liefern. Spielerinnen und Spieler erstellen erneut einen eigenen Helden und erkunden eine bislang unerforschte Welt, die vom ursprünglichen Schöpfer Akira Toriyama erdacht wurde.

Bandai Namco beschreibt das Spiel als Mischung aus storygetriebenem RPG und rasanter Action. Dazu soll ein lebendiges neues Universum mit vielen Charakteren kommen. DRAGON BALL XENOVERSE 3 erscheint 2027 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

The Blood of Dawnwalker feiert öffentliche Anspielpremiere

Für Fans düsterer Fantasy dürfte The Blood of Dawnwalker einer der spannendsten Titel am Bandai-Namco-Stand werden. Das kommende Open-World-Action-RPG stammt von Rebel Wolves und spielt in einer dunklen Fantasywelt des 14. Jahrhunderts.

Im Mittelpunkt steht Coen, ein junger Mann, der zu einem sogenannten Dämmerblut geworden ist. Dadurch wandelt er zwischen der Welt des Tages und dem Reich der Nacht.

Besonders interessant klingt der Fokus auf Entscheidungen. Laut Beschreibung beeinflussen nicht nur aktive Entscheidungen, sondern auch Untätigkeit Coens Reise. Sein Ziel ist es, seine Familie vor dem skrupellosen Vampirfürsten Brencis zu retten, der über Coens Heimat Vale Sangora herrscht.

Auf der gamescom 2026 wird The Blood of Dawnwalker erstmals weltweit öffentlich spielbar sein. Der Release ist für den 3. September 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC geplant.

Bandai Namco bringt ein starkes Messe-Lineup nach Köln

Mit Ace Combat 8, Dragon Ball Xenoverse 3 und The Blood of Dawnwalker deckt Bandai Namco auf der gamescom 2026 gleich mehrere Zielgruppen ab: Flug-Action, Anime-RPG und düstere Open-World-Fantasy.

Gerade die Mischung aus bekannten Marken und einem neuen Fantasy-RPG dürfte für viel Andrang am Stand sorgen. Besonders spannend: Alle drei Titel sind nicht nur mit Trailern oder Präsentationen vertreten, sondern können von Besucherinnen und Besuchern angespielt werden.

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August in Köln statt. Bandai Namco findet ihr in Halle 6.1 am Stand A20/B021.