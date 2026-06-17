Capcom hat sein Line-up für die gamescom 2026 bestätigt und kommt mit mehreren spielbaren Highlights nach Köln. Besucherinnen und Besucher können am Messestand unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override und Street Fighter 6 ausprobieren.

Der Capcom-Stand befindet sich in Halle 9, Stand A070. Auf mehr als 950 Quadratmetern sollen rund 60 Anspielstationen bereitstehen.

Weltweit erstmals spielbar: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override werden auf der gamescom 2026 erstmals weltweit öffentlich spielbar sein.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert das Rollenspiel um neue Geschichten, Begegnungen und Verbesserungen. Capcom nennt dabei drei zentrale Ziele: verbessertes Gameplay, erweiterte Abenteuer und mehr Wertigkeit. Für Nintendo Switch 2 erscheint eine Version, die sowohl das Hauptspiel als auch die Dark-Arisen-Erweiterung enthält. Auf PS5, Xbox Series X|S und PC wird Dark Arisen separat als DLC veröffentlicht.

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Mega Man: Dual Override ist der zwölfte Hauptteil der klassischen Mega-Man-Reihe und soll 2027 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.

Onimusha erscheint im September 2026

Auch Onimusha: Way of the Sword ist auf der Messe spielbar. Das neue Actionspiel führt die Reihe nach Kyoto in der frühen Edo-Zeit, wo die Stadt von dämonischen Genma heimgesucht wird.

Der Release ist für den 25. September 2026 geplant. Onimusha: Way of the Sword erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Street Fighter 6 mit eSport-Programm

Neben den neuen Titeln wird auch Street Fighter 6 am Capcom-Stand vertreten sein. Dazu plant Capcom verschiedene eSport-Aktivitäten auf der Messe.

Außerdem soll es während der gesamten gamescom mehrere Livestreams direkt aus Köln geben. Für das deutschsprachige Publikum produziert und moderiert Rocket Beans TV tägliche Sendungen, die über die Capcom-Kanäle auf Twitch und YouTube ausgestrahlt werden.

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis zum 30. August in Köln statt.