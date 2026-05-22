Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick hat in einem neuen Interview eine interessantee Aussage über GTA 6 gemacht: Laut ihm hätten Investoren bereits gefragt, ob das Spiel überhaupt noch Marketing brauche.

Angesichts des gigantischen Hypes rund um GTA 6 klingt die Frage auf den ersten Blick fast logisch. Obwohl Rockstar Games seit Monaten kaum neue Informationen veröffentlicht hat, dominiert das Spiel weiterhin soziale Netzwerke, Gaming-Medien und Diskussionen in der Community.

Investoren fragen: Warum überhaupt noch Werbegeld ausgeben?

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte Zelnick, dass einige Investoren hinterfragt hätten, ob Take-Two Interactive überhaupt noch große Marketingbudgets für Grand Theft Auto VI einplanen müsse.

Die Argumentation dahinter: GTA 6 sei bereits jetzt das wohl größte und meistdiskutierte Spiel der Welt. Viele Spieler hätten ihre Kaufentscheidung längst getroffen, lange bevor Rockstar überhaupt Gameplay, Editionen oder den finalen Releasetermin präsentiert hat.

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Tatsächlich hält sich der Hype seit der ersten offiziellen Enthüllung auf einem extrem hohen Niveau. Selbst kleine Gerüchte rund um Trailer, Vorbestellungen oder Marketingkampagnen sorgen regelmäßig für massive Aufmerksamkeit und teilweise sogar Bewegungen bei der TTWO-Aktie.

Marketingkampagne soll anders werden als bei GTA 5

Ganz ohne Marketing wird Grand Theft Auto VI natürlich trotzdem nicht erscheinen. Zelnick stellte klar, dass Take-Two die Kampagne bereits vorbereitet.

Interessant ist aber seine Aussage, dass man heute anders vorgehen müsse als noch zur Zeit von Grand Theft Auto V im Jahr 2013.

Laut Zelnick müsse die Kampagne „widerspiegeln, wo Aufmerksamkeit und Publikum heute liegen“. Damit spielt er offenbar auf die enorme Bedeutung von Social Media, Content Creatorn, TikTok, Livestreams und viralen Online-Diskussionen an.

Gerade bei GTA 6 scheint Rockstar bereits jetzt von einer Art Dauer-Marketing zu profitieren: Jede kleine Information entwickelt sich innerhalb weniger Minuten zu einem globalen Trend.

Rockstar hält sich weiter extrem bedeckt

Trotz der Aussagen gab Zelnick keinerlei Hinweise darauf, wann die eigentliche Marketingoffensive startet oder was Fans konkret erwarten können.

Bereits vor einigen Monaten hatte Take-Two Interactive bestätigt, dass die große Marketingkampagne zu GTA 6 irgendwann im „Sommer 2026“ anlaufen soll. Seitdem wartet die Community auf neue Trailer, Gameplay-Szenen, Vorbestellungen oder Details zu Editionen und Preisen.

Bislang bleibt Rockstar Games seiner bekannten Strategie treu: maximale Geheimhaltung bei gleichzeitig riesiger Aufmerksamkeit. Genau das scheint laut Zelnick inzwischen sogar bei Investoren die Frage aufzuwerfen, ob GTA 6 möglicherweise eines der wenigen Spiele ist, das sich fast von allein vermarktet.