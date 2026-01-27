Resident Evil Requiem kommt mit Ray Tracing und 120 FPS auf der PS5 Pro

Mit dem nahenden Release am 27. Februar 2026 rückt Resident Evil Requiem immer stärker in den Fokus. Besonders spannend ist, wie sich das Spiel auf der PlayStation 5 Pro schlagen wird. Game Director Akishi Nakanishi hat nun verraten, welche technischen Vorteile dich auf Sonys neuer Konsole erwarten.

Optimierungen auf der PS5 Pro

Welche Grafik- und Performance-Verbesserungen bietet die PS5 Pro? Resident Evil Requiem bietet auf der PS5 Pro eine ganze Reihe an visuellen und technischen Verbesserungen. Die auffälligste Neuerung: Du kannst Ray Tracing aktivieren, was für realistischere Licht- und Schatteneffekte sorgt. In diesem Modus läuft das Spiel in 4K-Auflösung bei stabilen 60 FPS.

Wenn du auf Ray Tracing verzichtest, kannst du sogar höhere Bildraten erzielen. Auf Bildschirmen mit entsprechender Unterstützung sind bis zu 120 FPS möglich – mit einem durchschnittlichen Wert von etwa 90 FPS. Laut Nakanishi fühlte sich selbst die Rückkehr zu 60 FPS danach fast schon „etwas zu wenig“ an, was die Optimierung unterstreicht.

DualSense-Funktionen intensivieren das Horror-Erlebnis

Wie nutzt das Spiel den DualSense-Controller der PS5? Requiem setzt gezielt auf die besonderen Features des DualSense-Controllers, um das Spielerlebnis immersiver zu gestalten. Die haptische Rückmeldung lässt dich spüren, wie sich etwa ein Zombie an deinem Arm festklammert oder dich beißt. Auch die adaptiven Trigger kommen zum Einsatz: Jede Waffe fühlt sich dank unterschiedlicher Widerstände und Nachladeverhalten einzigartig an.

Sogar bei den Rätseln wird der Controller einbezogen. Ein Beispiel ist ein drehbarer Kasten voller Edelsteine, bei dem du die Elemente nicht nur hörst, sondern auch fühlst. Capcom zeigt hier erneut, wie der DualSense über das bloße Schießen hinaus zur Gameplay-Erfahrung beiträgt.

Abwechselndes Gameplay mit Grace und Leon

Wie unterscheiden sich die Spielabschnitte der beiden Hauptfiguren? Requiem setzt auf zwei unterschiedliche Gameplay-Stile: Mit der neuen Heldin Grace Ashcroft, einer FBI-Analystin, erlebst du klassisches Survival-Horror-Feeling. Sie hat kaum Kampferfahrung und muss sich lautlos bewegen, verstecken und Gegner ablenken. Eine Monsterfigur verfolgt sie dabei ähnlich wie Mr. X oder Lady Dimitrescu aus früheren Teilen.

Im Kontrast dazu steht Leon S. Kennedy, der in etwa der Hälfte des Spiels spielbar ist. Seine Abschnitte sind actionlastiger, mit Schusswaffen, Nahkampf und kontextabhängigen Finishern. Das Spiel bietet dir zudem die Möglichkeit, jederzeit zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zu wechseln – ein Novum in der Hauptreihe.

Rückkehr nach Raccoon City und neue Story-Elemente

Welche Rolle spielt die Handlung für das Gesamtbild der Reihe? Die Geschichte spielt rund 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City und bringt dich erneut an diesen ikonischen Ort zurück. Grace untersucht das Wrenwood Hotel, wo ihre Mutter Alyssa ums Leben kam – eine Figur, die Fans aus früheren Ablegern wie Resident Evil Outbreak kennen.

Leon wiederum verfolgt Spuren des ehemaligen Umbrella-Wissenschaftlers Victor Gideon. Dieser scheint eine zentrale Rolle in der neuen Bedrohung zu spielen. Die Story soll laut Capcom eine Brücke zwischen den Ereignissen aus Resident Evil 6 und früheren Teilen schlagen.

Was du zum Release wissen solltest

Wann erscheint das Spiel und auf welchen Plattformen? Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für folgende Plattformen:

Plattform Verfügbarkeit PlayStation 5 Digital und Retail Xbox Series X|S Digital und Retail PC (Steam/Epic Games Store) Digital Nintendo Switch 2 Digital und Retail

Einzelspieler-Fans dürfen sich auf eine rund 15-stündige Kampagne freuen, mit optionalen DLCs in Planung. Gerüchte deuten darauf hin, dass Alyssa Ashcroft im Fokus eines kommenden Zusatzinhalts stehen könnte.

Ein vollgepacktes Horror-Comeback

Wie ordnet sich Requiem in die Reihe ein? Mit seiner Mischung aus Horror, Action und Dual-Protagonisten erinnert Requiem stark an Resident Evil Revelations, bietet aber moderne Technik und variable Perspektiven. Das Spiel feiert das 30-jährige Jubiläum der Serie und soll sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger abholen.

Besonders die PS5 Pro-Version scheint technisch bestens gerüstet, um das Grauen noch intensiver wirken zu lassen. Ob du lieber schleichst oder kämpfst – Requiem gibt dir die Wahl.

Planst du, das Spiel auf der PS5 Pro zu spielen oder auf einer anderen Plattform? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!