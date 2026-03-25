Black Ops 7 Season 3 – Treyarch teasert Plaza-Remaster aus Black Ops 2 an

Die Teaser-Maschine für Season 3 von Call of Duty: Black Ops 7 läuft an und Treyarch lässt dabei gezielt Nostalgie-Fans aufhorchen. In einem aktuellen Social-Media-Post deutet das Studio an, dass mit Plaza eine weitere ikonische Multiplayer-Karte aus Call of Duty: Black Ops 2 als Remaster zurückkehrt.

Der Startschuss für Season 3 fällt schon bald: Das große Update erscheint am Donnerstag, den 2. April 2026 für PlayStation, Xbox und PC. Neben einem neuen Battle Pass sind wie gewohnt frische Inhalte für Multiplayer, Zombies und den Endgame-Bereich zu erwarten.

Plaza deutet sich als nächstes Remaster an

Welche Karte wird für Season 3 von Black Ops 7 angeteasert? Alles deutet darauf hin, dass Plaza aus Black Ops 2 in Black Ops 7 zurückkehrt. Treyarch zeigte ein Bild einer modernisierten Version des Luna Nightclub, einem markanten Abschnitt der Map, und ließ dazu eine kurze Aufforderung fallen, die als klare Einladung verstanden werden darf.

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Der Satz ist dabei nicht zufällig gewählt: Er spielt auf den Song Imma Try It Out von Skrillex an, der in der fiktiven Club-Location der Originalkarte zu hören war. Entsprechend hoffen viele Fans, dass das Remaster nicht nur optisch modernisiert wird, sondern auch dieses kleine Detail beibehält.

Darum gilt Plaza bis heute als Fan-Liebling

Warum ist Plaza eine der bekanntesten Black Ops 2-Maps? Plaza spielt auf einem schwimmenden Resort mitten im Indischen Ozean und ist ein Paradebeispiel für Treyarchs klassische Drei-Lane-Philosophie. Eng gesetzte Ecken, klare Blickachsen und ein sehr direkter Spielfluss sorgten schon 2012 dafür, dass sich Matches schnell zuspitzten.

Besonders prägend ist der nahezu symmetrische Aufbau: Das Zentrum der Karte wird von zwei Balkonen überblickt, jeweils nahe der Startbereiche beider Teams. Dort entstehen häufig lange Duelle auf Distanz, während sich auf den beiden Seitenrouten eher knallharte Nahkämpfe abspielen.

Season 3 reiht sich in eine ganze Welle von Black Ops 2-Remasters ein

Welche Black Ops 2-Remasters sind in Black Ops 7 bereits verfügbar? Sollte Plaza tatsächlich direkt mit Season 3 kommen, wäre es der nächste Baustein einer auffälligen Remaster-Serie. In Black Ops 7 sind bereits mehrere überarbeitete Klassiker aus Black Ops 2 spielbar.

Slums

Standoff

Grind

Nuketown

Erst kürzlich hat Season 2 Reloaded ebenfalls kräftig nachgelegt: Mit dabei waren Firing Range aus dem ersten Black Ops sowie Cliff Town, ein Remaster von Yemen, das zuvor seit seinem Debüt in Black Ops 2 nicht mehr in einem Call of Duty auftauchte.

Mehr Inhalte für Multiplayer, Zombies und Warzone erwartet

Was bringt Season 3 neben der Map voraussichtlich noch? Eine offizielle Roadmap steht zwar noch aus, aber traditionell liefert Treyarch mit einem neuen Season-Update deutlich mehr als nur eine Karte. Erwartet werden neue Modi, weitere Waffen, zusätzliche Features und kosmetische Inhalte über den Battle Pass.

Auch Zombies-Fans wurden zuletzt versorgt: Season 2 Reloaded brachte mit Paradox Junction bereits eine komplett neue Zombies-Map. Für Season 3 wird in ähnlicher Größenordnung mit weiteren Ergänzungen gerechnet.

Und dann wäre da noch Warzone: Mit Black Ops Royale hat das freie Battle-Royale-Ökosystem zuletzt einen neuen Modus bekommen, der sich bewusst von klassischen Warzone-Runden absetzt. Dort gibt es keine Loadouts, keinen Gulag und keine Buy Stations, gespielt wird zudem auf Avalon, einer großen Karte, die auch in Kampagne und Endgame eine Rolle spielt. Eine Roadmap für Season 3 dürfte auch hier bald konkreter zeigen, was als Nächstes ansteht.

Wie würdet ihr euch Plaza im Remaster wünschen: möglichst originalgetreu oder lieber mit spürbaren Anpassungen fürs heutige Gameplay? Schreibt es gerne in die Kommentare.