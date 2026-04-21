Helldivers 2 – Neuer Warbond Exo-Experten bringt zwei frische Mechs ab 28. April

Helldivers 2 bekommt noch im April 2026 frisches Premium-Futter: Arrowhead Game Studios hat den neuen Warbond Exo-Experten offiziell vorgestellt. Nach einigen Wochen Funkstille rund um den nächsten Content-Drop steht nun auch der Termin fest und der Fokus ist klar auf schwere Hardware und neue Optionen für euren Trupp ausgerichtet.

Der Warbond soll den laufenden Galaktischen Krieg nicht nur kosmetisch begleiten, sondern vor allem Fans der Mechs abholen. Passend dazu erweitert Arrowhead das Arsenal um neue Exosuits, neue Ausrüstung und zusätzliche Personalisierung, die sich direkt im Einsatz bemerkbar machen soll.

Release und Ausrichtung des neuen Warbonds

Wann erscheint der Warbond Exo-Experten in Helldivers 2? Der Premium-Warbond Exo-Experten erscheint am 28. April 2026. Die Ankündigung erfolgte über einen aktuellen Blogpost aus dem Umfeld des Entwicklerstudios.

Worum geht es beim Warbond Exo-Experten? Thematisch dreht sich diesmal vieles um die Mechs in Helldivers 2. Neben neuen Skins für Exosuits soll es auch zwei neue Mech-Typen geben, die ihr als Unterstützung in Missionen anfordern könnt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Neue Mechs, Waffen und Stratagems

Welche neuen Inhalte stecken im Warbond Exo-Experten? Das Highlight sind zwei neue Exosuits, die unterschiedliche Rollen im Gefecht bedienen: ein eher schwerer Allrounder für große und kleine Ziele sowie eine Variante, die aggressives Vorgehen mit zusätzlichem Schutz kombinieren soll.

EXO-51 Lumberer mit Anti-Panzer-Kanone und Flammenwerfer für große Ziele und Massenkontrolle.

mit Anti-Panzer-Kanone und Flammenwerfer für große Ziele und Massenkontrolle. EXO-55 Breakthrough mit Flak-Kanone und ballistischem Schild für Nahkampf-Druck bei gleichzeitig besserer Absicherung.

Welche neuen Waffen und Extras kommen dazu? Auch für Bodentruppen wird aufgestockt, inklusive eines neuen Stratagems mit Wegwerf-Charakter. Dazu kommen eine neue Maschinenpistole sowie eine Pistole, die nach dem Aufschalten lenkbare Geschosse verschießt.

MGX-42 Bullet Storm als Stratagem: eine wegwerfbare Maschinenkanone mit hülsenloser Munition und mehreren Läufen. Statt Nachladen wird sie entsorgt, pro Anforderung sind zwei Exemplare dabei.

als Stratagem: eine wegwerfbare Maschinenkanone mit hülsenloser Munition und mehreren Läufen. Statt Nachladen wird sie entsorgt, pro Anforderung sind zwei Exemplare dabei. SMG-203 Gallant : schnell feuernde, hoch durchschlagende Maschinenpistole mit kleinerem Magazin, laut Arrowhead als großer Bruder der MP-98 Knight gedacht.

: schnell feuernde, hoch durchschlagende Maschinenpistole mit kleinerem Magazin, laut Arrowhead als großer Bruder der MP-98 Knight gedacht. P-33 Missile Pistol: feuert zielsuchende, hitzegetriebene Geschosse nach Zielaufschaltung.

Rüstungen und Personalisierung

Welche neuen Rüstungen und Cosmetics sind enthalten? Wer seinen Helldiver lieber über Style und Perks definiert, bekommt zwei neue Rüstungssets und weitere Anpassungen. Besonders auffällig ist ein neues Perk, das die Mobilität erhöhen soll.

O-2 Heavy Operator als neues Rüstungsset.

als neues Rüstungsset. O-3 Free Spirit inklusive Oxygenator-Perk , der schnelleres Bewegen und Sliden ermöglichen soll.

inklusive , der schnelleres Bewegen und Sliden ermöglichen soll. Zwei neue Capes.

Exosuit Certified als neuer Titel.

als neuer Titel. Weitere Personalisierungs-Items im Premium-Warbond.

Wie passt das in die Pläne für 2026? Der Warbond ist Teil der größeren Content-Planung für die erste Jahreshälfte 2026. Für Juni ist bereits Update 6.3 samt weiterer Neuerungen in Aussicht gestellt, inklusive eines weiteren Warbonds, während der Mai im bisherigen Fahrplan auffällig offen bleibt.

Freut ihr euch auf die Exo-Experten und welche der beiden neuen Exosuits reizt euch mehr: Lumberer oder Breakthrough? Schreibt es gern in die Kommentare.