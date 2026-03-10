PS Plus Extra und Premium März 2026 – Leak nennt 100-Stunden-RPG als Headliner

Im Netz kursiert ein neuer Leak zur PlayStation-Plus-Erweiterung: Angeblich sind die PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele für März 2026 bereits vorab aufgetaucht, inklusive eines riesigen Rollenspiels, das locker über 100 Stunden verschlingen kann. Offiziell bestätigt ist die Liste bislang nicht, aber die Gerüchte sorgen jetzt schon für ordentlich Gesprächsstoff, weil sie eine extrem starke Mischung aus Langzeitfutter und kürzeren Highlights verspricht.

Für alle, die PS Plus Extra oder Premium nutzen, ist der März traditionell ein Monat, in dem Sony oft ein paar größere Zugpferde zwischen Genre-Klassikern und Neuzeit-Hits versteckt. Genau dieses Muster scheint der Leak auch 2026 wieder zu bedienen. Besonders spannend ist dabei die Frage, ob der große RPG-Brocken wirklich im Line-up landet, denn für viele ist so ein Spiel der perfekte Service-Killer: einmal starten und der Monat ist gefühlt durchgespielt, bevor die nächste Rotation kommt.

Wichtig: Bei PS Plus Extra und Premium geht es wie immer um den Spielekatalog, nicht um die monatlichen Essential-Titel. Heißt: Wenn das Leak stimmt, sprechen wir über Spiele, die im Katalog landen und dort je nach Titel über längere Zeit verfügbar bleiben können.

Das steckt laut Leak im März-Update

Welche Spiele sollen bei PS Plus Extra und Premium im März 2026 dabei sein? Der Leak nennt vor allem ein massives Rollenspiel als Headliner, das dich problemlos über die 100-Stunden-Marke trägt, wenn du Nebenquests, Erkundung und Builds ernst nimmst. Genau solche Spiele sind im Abo besonders attraktiv, weil sie normalerweise auch nach Release im deutschen PlayStation Store ihren Wert lange halten und selten schnell in große Preisrutschen gehen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig deutet die Vorab-Liste darauf hin, dass Sony nicht nur auf reine Spielzeit setzt, sondern ein breiteres Paket schnüren will: ein großer Singleplayer-Anker, dazu eher kompaktere Spiele für zwischendurch und mindestens ein Titel, der im Premium-Tier durch Klassik- oder Zusatzfunktionen besonders interessant wird. Gerade Premium-Abonnenten achten mittlerweile stark darauf, ob ein Monat wirklich mehr liefert als Extra, und genau da könnte der März 2026 punkten.

Unterm Strich liest sich das geleakte Paket wie ein Monat, der sowohl Completionists als auch Leute abholt, die am Abend lieber zwei, drei Sessions in etwas Kürzeres stecken, ohne gleich ein neues 100-Stunden-Projekt zu starten. Entscheidend wird am Ende sein, ob die vermeintliche RPG-Bombe tatsächlich Bestandteil des Updates ist, denn sie wäre klar das Spiel, über das alle reden würden.

Warum ein 100-Stunden-RPG im Abo so ein großer Deal ist

Warum sind lange Rollenspiele bei PS Plus Extra und Premium besonders beliebt? Ein richtig großes RPG ist im Abo gleich aus mehreren Gründen ein Volltreffer: Du bekommst nicht nur eine lange Kampagne, sondern meist auch eine Welt, die zum Erkunden einlädt, Systeme zum Ausprobieren bietet und oft mehrere Spielstile unterstützt. Das bedeutet: Selbst wenn du das Spiel nicht in einem Monat durchziehst, bleibt es oft über Wochen dein Hauptspiel, ohne dass du zusätzliche Kosten einplanen musst.

Außerdem sorgen solche Titel im Katalog regelmäßig für einen kleinen Dominoeffekt: Wer ein riesiges RPG anfängt, greift seltener zu Einzelkäufen und nutzt PS Plus intensiver. Für Sony ist das ein starkes Argument, um Extra und Premium als echte Alternative zum klassischen Kaufen zu positionieren, gerade in Monaten, in denen sonst weniger große Neuerscheinungen auf der eigenen Konsole dominieren.

Für dich als Abonnent heißt das vor allem: Wenn du sowieso Lust auf ein großes Abenteuer hast, ist der März 2026 potenziell der perfekte Einstiegspunkt. Und falls du gerade in einem Backlog versinkst, kann ein solches Spiel auch gefährlich werden, weil es andere Titel schnell komplett verdrängt.

Das solltest du jetzt im Blick behalten

Wann ist mit der offiziellen Ankündigung für PS Plus Extra und Premium im März 2026 zu rechnen? Traditionell veröffentlicht Sony die Katalog-Neuzugänge rund um die Monatsmitte, bevor die Spiele dann kurz darauf freigeschaltet werden. Wenn der Leak stimmt, dürfte die offizielle Liste nicht mehr weit weg sein, und dann zeigt sich auch, ob das 100-Stunden-RPG wirklich der große Star des Monats ist oder ob sich an der Zusammenstellung noch etwas ändert.

Wenn du taktisch vorgehen willst, lohnt es sich, geplante Käufe im Blick zu behalten, die in den Leak passen könnten. Wer zu früh zuschlägt, ärgert sich am Ende doppelt, falls der Titel kurz darauf im Abo landet. Umgekehrt gilt auch: Falls du gerade ein Premium-Upgrade überlegst, könnte der März ein Monat sein, der den Sprung eher rechtfertigt als andere.

Welche Art von Spiel wünschst du dir für PS Plus Extra und Premium im März 2026 am meisten: ein riesiges RPG für Wochen oder lieber mehrere kürzere Highlights? Schreib es in die Kommentare.