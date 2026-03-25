Crimson Desert – Nutzerwertungen steigen nach Patch 1.00.03 deutlich

Crimson Desert ist erst seit dem 19. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC erhältlich, doch schon nach wenigen Tagen wirkt es, als hätte das Action-Adventure die erste große Bewährungsprobe hinter sich. Nach sechs Jahren Wartezeit waren die Erwartungen riesig, umso ernüchternder fiel der erste Stimmungscheck aus: Ein Metascore von 78 Punkten und spürbar gemischte Reaktionen aus der Community sorgten direkt zum Start für Diskussionen.

Knapp eine Woche später dreht sich der Wind jedoch merklich. Auf mehreren Plattformen klettern die Nutzerwertungen, und vieles deutet darauf hin, dass Pearl Abyss mit den ersten Updates genau die Stellschrauben getroffen hat, die viele vorab als größte Schwachstellen ausgemacht hatten.

Zahlen sprechen für einen Stimmungsumschwung

Wie entwickeln sich die Nutzerbewertungen aktuell? Vor allem auf Steam zeigt sich die Trendwende deutlich: Nachdem Crimson Desert anfangs mit vielen negativen Stimmen zu kämpfen hatte und die Gesamtwertung dadurch nur als ausgeglichen galt, sind inzwischen 74 Prozent von 44.006 Bewertungen positiv. Das reicht mittlerweile für den Status Größtenteils positiv.

In Deutschland fällt das Bild sogar noch freundlicher aus. Laut den aktuellen Steam-Auswertungen sind 80 Prozent von 1.071 deutschen Reviews positiv, was Crimson Desert hierzulande auf Sehr positiv hebt. Das ist ein starkes Signal, weil sich gerade in den ersten Tagen oft ein nachhaltiger Eindruck festsetzt, der nur schwer wieder zu drehen ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie sieht es auf Metacritic und im PlayStation Store aus? Auch auf Metacritic geht es spürbar nach oben: Der User-Score lag kurz nach dem Launch noch bei 7,8 und damit auf Höhe der Pressewertung, inzwischen steht er bei 8,1. Auf PlayStation bleibt die Community hingegen etwas skeptischer: Im PS Store kommt die PS5-Version nach 5.875 Bewertungen derzeit auf 3,87 von 5 Sternen.

Patch 1.00.03 als erster großer Wendepunkt

Was hat viele Fans zum Umdenken gebracht? Zum Start bekam Crimson Desert vor allem für eine gewöhnungsbedürftige Steuerung, ein hakeliges Schnellreisesystem mit zu wenig Wegpunkten und einen teils frustrierenden Schwierigkeitsgrad Gegenwind. Genau diese Punkte landeten besonders häufig in den Diskussionen und in frühen Bewertungen.

Umso wichtiger war das Tempo, mit dem Pearl Abyss reagierte. Der gestern veröffentlichte Patch 1.00.03 wird in der Community bereits als erster großer Wendepunkt gefeiert, weil er zentrale Kritikpunkte aufgreift. Dass Updates so früh bereits spürbar Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung haben, ist bei großen Releases keineswegs selbstverständlich.

Steuerung: Anpassungen an der als sperrig empfundenen Bedienung

Schnellreise: Verbesserungen am System und an der Handhabung von Wegpunkten

Schwierigkeitsgrad: Entschärfung von frustrierenden Spitzen

Warum Zeit bei Crimson Desert eine Rolle spielt

Wieso kippt die Meinung bei manchen erst nach mehreren Stunden? Neben den Patches dürfte auch der Faktor Zeit die Kurve nach oben drücken. Viele berichten, dass der Einstieg zäh ausfällt und Crimson Desert seine Stärken nicht sofort ausspielt. Wer aber dranbleibt, soll später mit einer Welt belohnt werden, die ihr Potenzial erst nach und nach entfaltet.

Das erklärt auch, warum sich manche Bewertungen im Nachhinein verändern: Aus erster Enttäuschung wird bei einem Teil der Community spürbar mehr Anerkennung, sobald die Systeme greifen, der Spielfluss runder wird und die Updates die gröbsten Stolpersteine entschärfen.

Pearl Abyss hat zudem weiteren Support in Aussicht gestellt und die Rolle von Community-Feedback betont.

Euer Feedback hilft uns weiterhin dabei, das Spielerlebnis zu gestalten, und wir werden hart daran arbeiten, den vor uns liegenden Weg für unsere Spieler noch unterhaltsamer zu machen.

Wie ist euer Eindruck nach den ersten Tagen: Merkt ihr die Verbesserungen durch Patch 1.00.03 schon deutlich, oder braucht Crimson Desert noch mehr Feinschliff? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.