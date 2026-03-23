Crimson Desert Update 1.00.03 bringt 120Hz-Modus und Quest-Fixes

Pearl Abyss startet in die neue Woche mit dem nächsten Patch für Crimson Desert. Das Update 1.00.03 steht ab sofort auf PC und PS5 zum Download bereit und soll sowohl spielerisch als auch technisch nachbessern. Neben Fehlerkorrekturen in mehreren Quests bringt der Patch auch spürbare Komfortfunktionen und einen neuen 120Hz-Modus für Konsolen mit.

Schon kurz nach Release hatte sich gezeigt, dass das Open-World-Abenteuer hier und da noch mit kleineren Problemen kämpft. Nach Update 1.00.02 folgt nun Version 1.00.03, die laut Changelog gezielt an Progress-Blockern, am Handling und an der Stabilität feilt.

Quest-Fixes und spürbare Verbesserungen beim Handling

Welche Probleme behebt Update 1.00.03 in Quests und Missionen? Pearl Abyss hat unter anderem Fehler in Quests aus Kapitel 2 und Kapitel 4 korrigiert. Zusätzlich wurde die Nebenmission Anfrage von Turnali überarbeitet, die im schlimmsten Fall den Fortschritt komplett blockieren konnte.

Was wurde an der Steuerung konkret verbessert? Wer das Kampfsystem bislang als etwas träge empfunden hat, dürfte mit 1.00.03 aufatmen: Die Reaktionsfähigkeit der Steuerung wurde erhöht. Außerdem führt das Update neue Standardbelegungen ein, bei denen Sprint oder Ausweichen auf die Seitentasten gelegt werden können, was sich gerade in hektischen Gefechten deutlich flüssiger anfühlen sollte.

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Welche weiteren Komfortänderungen sind enthalten? Auch abseits von Quests und Input-Tuning gibt es Verbesserungen, die man im Alltag schnell merkt. Dazu zählen unter anderem Optimierungen an der Wegfindung von Begleitern sowie ein benutzerfreundlicheres Handling bei der Mechanik rund um das Reparieren des antiken Generators.

Mehr Komfort in der Open World und Anpassungen beim Balancing

Welche neuen Inhalte und Quality-of-Life-Features kommen mit dem Patch? In der Spielwelt sind nach der Installation deutlich mehr Schnellreise-Punkte zu finden, die ihr aktivieren könnt. Das beschleunigt Wege, reduziert Leerlauf und macht es angenehmer, zwischen Regionen, Quests und Aktivitäten zu pendeln.

Was ändert sich am Lagerplatz? Das Lager der Graumähnen wurde erweitert. Konkret kommt ein zusätzlicher Lagerraum hinzu, in dem ihr nicht benötigte Gegenstände verstauen könnt. Gerade für Loot-lastige Abschnitte und längere Erkundungstouren ist das eine willkommene Entlastung.

Welche Gegner wurden angepasst? Beim Balancing greift Pearl Abyss ebenfalls ein: Ausgewählte Bosse beziehungsweise Gegner wurden abgeschwächt und deren Lebensenergie reduziert, um die Erfahrung fairer auszutarieren. Zusätzlich wird das Armdrücken-Minispiel künftig etwas leichter, was Frustspitzen in dieser Aktivität abmildern dürfte.

Mehr Schnellreise-Punkte in der Welt

Zusätzlicher Lagerraum bei den Graumähnen

Abschwächungen bei ausgewählten Bossen und Gegnern inklusive reduzierter Lebensenergie

Armdrücken-Minispiel wird leichter

120Hz-Modus und Stabilitäts-Updates auf PS5

Wie aktiviert ihr den 120Hz-Modus in Crimson Desert? Auf Konsolen ergänzt Update 1.00.03 einen 120Hz-Modus, den ihr in den Optionen einschalten könnt. Wer einen kompatiblen TV oder Monitor nutzt, bekommt damit die passende Grundlage für ein noch flüssigeres Spielgefühl.

Welche technischen Probleme wurden auf der PS5 behoben? Laut Pearl Abyss wurde ein Fehler beseitigt, bei dem Einstellungen für Auflösung und Upscaling nach einem Neustart unter Umständen nicht beibehalten wurden. Außerdem sollen vereinzelte Abstürze, die auf PS5 beim Öffnen der Weltkarte auftreten konnten, mit Version 1.00.03 der Vergangenheit angehören.

Crimson Desert ist in der vergangenen Woche für PC, PS5 und Xbox Series erschienen und knackte in den ersten Tagen laut den bisherigen Angaben bereits die Marke von zwei Millionen Verkäufen. Jetzt bleibt spannend, wie schnell Pearl Abyss die verbleibenden Baustellen wegbügelt und welche Features als Nächstes nachgeschoben werden.

Habt ihr Update 1.00.03 schon installiert, und merkt ihr den Unterschied bei Steuerung, Schnellreise und Stabilität? Schreibt uns eure Eindrücke in die Kommentare.