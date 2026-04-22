Crimson Desert – Ghosting sorgt für Nachzieheffekte, das könnt ihr tun

Crimson Desert sieht vielerorts atemberaubend aus, doch ein technischer Makel sorgt gerade für auffällig viel Gesprächsstoff: In bestimmten Situationen schmiert das Bild regelrecht nach, als würde die Figur einen Schatten aus der Vergangenheit hinter sich herziehen. Gemeint ist Ghosting, ein Nachzieheffekt, der vor allem in kontrastreichen und dunklen Szenen schnell ins Auge fällt.

Das Problem ist nicht komplett neu, bekommt aber aktuell wieder mehr Aufmerksamkeit, nachdem ein PlayStation-5-Clip in sozialen Netzwerken und Foren die Runde macht und das Phänomen sehr deutlich zeigt. Wer Ghosting einmal bewusst wahrnimmt, kann es nur schwer wieder ignorieren, weil Bewegungen dann häufig weniger klar und weniger sauber wirken.

Ghosting rückt wieder in den Fokus

Was ist Ghosting in Crimson Desert? Ghosting ist ein Rendering-Artefakt, das durch moderne Bildstabilisierung entstehen kann, bei der Informationen aus mehreren Frames miteinander verrechnet werden. Statt eines stabileren Bildes kann es dann zu übertriebenem Nachbilden kommen, besonders wenn sich helle Konturen vor dunklem Hintergrund bewegen oder wenn das Bild insgesamt wenig Licht bietet.

Crimson Desert ist für seine Technik und Optik bekannt, läuft in der Breite auch ordentlich und bleibt angesichts seiner offenen Welt und Systemtiefe meist im erwartbaren Rahmen. Gleichzeitig zeigt sich aber immer klarer: Neben Ghosting berichten Teile der Community auch von teils starken Performance-Einbrüchen in einzelnen Szenarien und einer gewissen allgemeinen Bug-Dichte, die dem Erlebnis je nach Situation im Weg stehen kann.

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Brisant ist vor allem, dass Ghosting in der Praxis plattformübergreifend auftreten kann. Es ist also kein Problem, das sich auf eine einzelne Konsole oder einen bestimmten PC beschränkt, auch wenn Intensität und Wahrnehmung je nach Setup variieren.

Black Space Engine und die Kehrseite moderner Bildtechnik

Warum trifft es Crimson Desert trotz eigener Engine? Pearl Abyss setzt nicht auf eine Standardlösung wie Unreal Engine 5, sondern auf die hauseigene Black Space Engine, die auf der Technik des Black Desert Engines aufbaut. Die Engine gilt als flexibel und ermöglicht den auffälligen Look des Spiels, kämpft aber bei der Bildaufbereitung mit Problemen, die auch viele andere moderne Engines betreffen.

Gerade Verfahren, die Temporal-Daten über mehrere Frames nutzen, sind anfällig dafür, sichtbare Nachbilder zu produzieren, wenn Bewegungsvektoren, Kantenglättung, Upscaling und Beleuchtung ungünstig zusammenspielen. In der Praxis wirkt das dann, als würde ein Objekt bei Bewegung kurzzeitig doppelt existieren, besonders deutlich an Kanten von Figuren, Umhängen, Waffen oder feinen Details.

Aktuell deutet wenig darauf hin, dass Ghosting kurzfristig mit dem nächsten größeren Update grundlegend entschärft wird. Ohne gezielte Eingriffe auf Entwicklerseite dürfte das Thema daher vorerst bleiben, gerade weil es nicht nur eine einzelne Einstellung ist, die das Problem zuverlässig abräumt.

Was ihr selbst dagegen tun könnt

Welche Einstellungen helfen gegen Ghosting? Auf dem PC habt ihr zumindest die besten Chancen, die Darstellung an euer System anzupassen. Je nach Grafikkarte und Leistungsbudget können verschiedene Stellschrauben spürbar helfen, auch wenn fast alles davon mit Kompromissen verbunden ist.

Upscaling testweise deaktivieren : DLSS und FSR können Ghosting verstärken, wenn es im Bild ohnehin schon angelegt ist.

: DLSS und FSR können Ghosting verstärken, wenn es im Bild ohnehin schon angelegt ist. Alternativen ausprobieren : Je nach Preset und Methode kann eine andere Kantenglättung oder ein anderes Upscaling-Profil das Nachziehen reduzieren.

: Je nach Preset und Methode kann eine andere Kantenglättung oder ein anderes Upscaling-Profil das Nachziehen reduzieren. Nvidia Ray Reconstruction testen: Das kann Ghosting in bestimmten Situationen abmildern, kostet aber deutlich Leistung und ist nicht in jedem Szenario ein Wundermittel.

Auf Konsolen ist der Spielraum deutlich kleiner. Wenn Crimson Desert Optionen für Grafikmodi anbietet, lohnt sich ein Wechsel auf den Qualitätsmodus mit niedrigerer Ziel-Fps, weil eine andere Render-Pipeline und ein stabileres Frame-Timing das Ghosting subjektiv weniger störend wirken lassen kann. Wunder sollte man dabei aber nicht erwarten, weil ihr die zentralen Stellschrauben wie Upscaling- oder Temporal-Verfahren meist nicht frei konfigurieren könnt.

Wie stark nervt euch Ghosting in Crimson Desert, und welche Einstellungen oder Grafikmodi haben bei euch am meisten geholfen? Schreibt es gern in die Kommentare.